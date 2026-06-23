Ten hit ćwierć wieku temu nuciła cała Polska. W sierpniu zabrzmi na Dniach Pawłowa

Dawid Bąk
2026-06-23 9:46

2 sierpnia 2026 roku, Kompleks Sportowy w Pawłowie stanie się kulturalnym sercem powiatu starachowickiego. Przed nami 26. Dni Pawłowa – doroczne święto wypełnione bogatym programem artystycznym, licznymi atrakcjami dla całych rodzin oraz koncertami. Na scenie pojawią się m.in. Anna Wyszkoni, zespół Kordian oraz satyryk Robert Korólczyk. Na imprezie nie zabraknie letniego patrolu ESKA Summer City.

Anna Wyszkoni, w białym, błyszczącym stroju, z krótkimi blond włosami, śpiewa na scenie podczas Dni Pawłowa. W tle widać tancerki, a atmosfera jest radosna. Artystka wystąpi na Dniach Pawłowa, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: AKPA

Dni Pawłowa już 2 sierpnia. Gwiazdami Anna Wyszkoni, Kordian i Robert Korólczyk

Dni Pawłowa zapowiadają się jak zwykle wyjątkowo widowiskowo. Wieczorny blok koncertów rozpocznie się o godzinie 18:00 występem Roberta Korólczyka, lidera Kabaretu Młodych Panów, który zaprezentuje swój program kabaretowy i z pewnością rozbawi publiczność do łez.

O godzinie 19:00 scenę przejmie formacja KORDIAN. Wokalista, znany jako król folkowo-góralskiego brzmienia, roztańczy widownię swoimi energetycznymi hitami łączącymi tradycję z nowoczesną muzyką taneczną. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie natomiast koncert Anny Wyszkoni o godzinie 21:00. Jedna z najbardziej cenionych i charyzmatycznych wokalistek na polskiej scenie muzycznej zaśpiewa swoje największe przeboje. Nie zabraknie z pewnością jej wielkiego hitu "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka", który wylansowała z grupą Łzy.

Anna Wyszkoni w formacie Gwiazdy przejmują ESKA.pl
Autor: materiały ESKA.pl

Dni Pawłowa 2026. Lokalne talenty i bogaty program od popołudnia

Świętowanie rozpocznie się już od godziny 15:00 oficjalnymi prezentacjami Młodzieżowej Rady Gminy. Oficjalne otwarcie 26. Dni Pawłowa nastąpi punktualnie o 16:00, po czym ruszy barwny Blok Folklorystyczny. Na scenie zaprezentują się rodzime formacje, m.in. Zespół Śpiewaczy „Kałkowianki”, Duża i Mała „Okrasa”, Zespół Pieśni i Tańca „Godziembianie”, Kapela Zbigniewa Orczyka i Przyjaciele, Zespół Folklorystyczno-Obrzędowy „Sołtysi” oraz Zespół Wokalno-Estradowy „Juchy Świętokrzyskie”. Dodatkowo zgromadzeni będą mogli zapoznać się z dorobkiem sportowym GKS Arka Pawłów.

Równolegle w godzinach 14:00 – 20:00 trwać będzie Piknik Rodzinny. W jego ramach najmłodsi oraz młodzież przejmą scenę w dedykowanych blokach „Dziecięca Estrada” i „Młodzieżowa Estrada”, gdzie zaplanowano prezentacje laureatów przeglądów artystycznych, występy grupy „Świetlica Środowiskowa Kałków”, zespołów „NUTA” oraz energetyczną ZUMBĘ w wykonaniu Pawłowskiego Klubu Seniora.

Dni Pawłowa 2025. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia

Dni Pawłowa 2025
Galeria zdjęć 29

Mnóstwo dodatkowych atrakcji na Dniach Pawłowa 2026

Organizatorzy zadbali o to, by nikt tego dnia się nie nudził. Poza doznaniami muzycznymi i artystycznymi, na terenie Kompleksu Sportowego dostępne będzie tętniące życiem wesołe miasteczko z atrakcjami dla najmłodszych i tych nieco starszych poszukiwaczy przygód. Bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne zaoferują pyszne przekąski, potrawy z grilla oraz orzeźwiające napoje. O atmosferę i dobrą zabawę w ciągu dnia zadba także ekipa ESKA Summer City. Imprezę zwieńczy spektakularny pokaz sztucznych ogni o 22:30 oraz trwająca do północy plenerowa dyskoteka pod gwiazdami.

Na to wyjątkowe wydarzenie serdecznie zapraszają Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Do zobaczenia w Pawłowie!

Szczegółowy program 26. Dni Pawłowa

  • 14:00 - 20:00 – Piknik Rodzinny (Dziecięca i Młodzieżowa Estrada, konkursy, Zumba)
  • 15:00 – Prezentacja Młodzieżowej Rady Gminy
  • 15:45 – Ogłoszenie Sołtysa Roku 2026
  • 16:00 – Oficjalne otwarcie 26. Dni Pawłowa
  • 16:15 – Blok Folklorystyczny oraz prezentacja dorobku GKS Arka Pawłów
  • 18:00 – ROBERT KORÓLCZYK (program kabaretowy)
  • 19:00 – Koncert Zespołu KORDIAN
  • 20:00 – Prezentacja Zespołu GKS ARKA Pawłów
  • 20:10 – ESKA Summer City
  • 21:00 – Koncert ANNA WYSZKONI
  • 22:30 – Pokaz sztucznych ogni
  • 22:45 – Dyskoteka Pod Gwiazdami
  • 23:59 – Zakończenie imprezy
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