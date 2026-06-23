Ten hit ćwierć wieku temu nuciła cała Polska. W sierpniu zabrzmi na Dniach Pawłowa

Dni Pawłowa już 2 sierpnia. Gwiazdami Anna Wyszkoni, Kordian i Robert Korólczyk

Dni Pawłowa zapowiadają się jak zwykle wyjątkowo widowiskowo. Wieczorny blok koncertów rozpocznie się o godzinie 18:00 występem Roberta Korólczyka, lidera Kabaretu Młodych Panów, który zaprezentuje swój program kabaretowy i z pewnością rozbawi publiczność do łez.

O godzinie 19:00 scenę przejmie formacja KORDIAN. Wokalista, znany jako król folkowo-góralskiego brzmienia, roztańczy widownię swoimi energetycznymi hitami łączącymi tradycję z nowoczesną muzyką taneczną. Kulminacyjnym punktem wieczoru będzie natomiast koncert Anny Wyszkoni o godzinie 21:00. Jedna z najbardziej cenionych i charyzmatycznych wokalistek na polskiej scenie muzycznej zaśpiewa swoje największe przeboje. Nie zabraknie z pewnością jej wielkiego hitu "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka", który wylansowała z grupą Łzy.

Autor: materiały ESKA.pl

Dni Pawłowa 2026. Lokalne talenty i bogaty program od popołudnia

Świętowanie rozpocznie się już od godziny 15:00 oficjalnymi prezentacjami Młodzieżowej Rady Gminy. Oficjalne otwarcie 26. Dni Pawłowa nastąpi punktualnie o 16:00, po czym ruszy barwny Blok Folklorystyczny. Na scenie zaprezentują się rodzime formacje, m.in. Zespół Śpiewaczy „Kałkowianki”, Duża i Mała „Okrasa”, Zespół Pieśni i Tańca „Godziembianie”, Kapela Zbigniewa Orczyka i Przyjaciele, Zespół Folklorystyczno-Obrzędowy „Sołtysi” oraz Zespół Wokalno-Estradowy „Juchy Świętokrzyskie”. Dodatkowo zgromadzeni będą mogli zapoznać się z dorobkiem sportowym GKS Arka Pawłów.

Równolegle w godzinach 14:00 – 20:00 trwać będzie Piknik Rodzinny. W jego ramach najmłodsi oraz młodzież przejmą scenę w dedykowanych blokach „Dziecięca Estrada” i „Młodzieżowa Estrada”, gdzie zaplanowano prezentacje laureatów przeglądów artystycznych, występy grupy „Świetlica Środowiskowa Kałków”, zespołów „NUTA” oraz energetyczną ZUMBĘ w wykonaniu Pawłowskiego Klubu Seniora.

Dni Pawłowa 2025. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zdjęcia

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Mnóstwo dodatkowych atrakcji na Dniach Pawłowa 2026

Organizatorzy zadbali o to, by nikt tego dnia się nie nudził. Poza doznaniami muzycznymi i artystycznymi, na terenie Kompleksu Sportowego dostępne będzie tętniące życiem wesołe miasteczko z atrakcjami dla najmłodszych i tych nieco starszych poszukiwaczy przygód. Bogato zaopatrzone stoiska gastronomiczne zaoferują pyszne przekąski, potrawy z grilla oraz orzeźwiające napoje. O atmosferę i dobrą zabawę w ciągu dnia zadba także ekipa ESKA Summer City. Imprezę zwieńczy spektakularny pokaz sztucznych ogni o 22:30 oraz trwająca do północy plenerowa dyskoteka pod gwiazdami.

Na to wyjątkowe wydarzenie serdecznie zapraszają Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie. Wstęp na imprezę jest bezpłatny. Do zobaczenia w Pawłowie!

Szczegółowy program 26. Dni Pawłowa