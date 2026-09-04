Starachowice. Park Miejski

Park Miejski w Starachowicach to obszar liczący 127 700 metrów kwadratowych, położony na pofałdowanej skarpie Doliny Kamiennej. Ciekawostką jest fakt, że na jego terenie istniał kiedyś obiekt industrialny. Od lat 40. do 90. XIX w. funkcjonowała tu kopalnia rudy żelaza "Herkules".

Historia. Kopalnia Herkules

Herkules była największą kopalnią pracującą na potrzeby Wielkiego Pieca - mówi historyk, Paweł Kołodziejski. Złoża rudy żelaza, które tutaj się znajdowały miały największą spośród miejscowych zawartość tego pierwiastka (około 33%). Istotne jest również ukształtowanie terenu, dzięki któremu możliwym było odprowadzanie wody z kopalni. Kopalnia Herkules w swoim najlepszym okresie (1840- 1870) była w stanie wyprodukować około 1600 ton rudy rocznie. Kres na kopalnie Herkules przyszedł w 1895.

Zdjęcia. Park Miejski w Starachowicach dziś

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Park Miejski w Starachowicach powstał w latach 1958 -1961

Wykorzystano do tego istniejący, stary drzewostan będący częścią dawnego lasu. Była to inicjatywa lokalnych społeczników. Tuż obok po drugiej stronie ulicy radomskiej, znajdował się teren pokopalniany, również już mocno zalesiony - opowiada Paweł Kołodziejski. Park powstawał w czynie społecznym, w sposób oficjalny otwarto go 21 lipca 1961 roku.

Zdjęcia. Park Miejski w Starachowicach dawniej

Autor: Towarzystwo Przyjaciół Starachowic/ Materiały prasowe

Autor: Fotopolska.eu/ Archiwum prywatne

Park Miejski w Starachowicach jednym z najpiękniejszych na świecie

Po rewitalizacji starachowicki Park Miejski zmienił się nie do poznania. Wcześniej obszar ten był mocno zaniedbany i wyglądał dość ponuro. Architekci tchnęli w niego nowe życie, tworząc z nieciekawego, zapuszczonego zakątka miasta przyjemną zieloną oazę. Zostało to docenione w międzynarodowym konkursie. Projekt parku miejskiego w Starachowicach autorstwa krakowskiego biura eM4 otrzymał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Design Educates Awards 2023. Jury przewodniczył słynny japoński architekt Toyo Ito, laureat nagrody Pritzkera.

Quiz. Dawne Starachowice. Rozpoznasz miejsca ze zdjęć? Pytanie 1 z 14 Ten budynek znajduje się przy ulicy Radomskiej w Starachowicach. Czyja to siedziba obecnie? Domu Kultury Parku Kultury Starachowickiego Centrum Kultury Następne pytanie

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