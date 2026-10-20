Ten socrealistyczny budynek przejdzie metamorfozę. Kolejny krok do przebudowy świętokrzyskiej perełki kultury

Rusza przetarg na modernizację Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Trwa odliczanie do modernizacji, która ma zmienić oblicze lokalnej sceny kulturalnej. Zmodernizowane Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej ma stać się nowoczesną, funkcjonalną i dostosowaną do współczesnych potrzeb przestrzenią dla mieszkańców, artystów oraz lokalnych środowisk twórczych. Firmy zainteresowane realizacją zadania mogą składać swoje oferty do 16 listopada 2026 roku do godziny 9:00.

Modernizacja MCK w Skarżysku-Kamiennej. Szeroki zakres prac: od piwnic aż po dach

W ramach prac przewidziano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, adaptację dotychczas niewykorzystanych piwnic do nowych funkcji użytkowych oraz gruntowną przebudowę parteru i piętra.

W obiekcie pojawią się zupełnie nowe przestrzenie, w tym:

Mała sala kinowo-teatralna, umożliwiająca organizację bardziej kameralnych wydarzeń,

Antresola pracowni, tworząca dodatkowe miejsce na zajęcia i warsztaty.

Równie spektakularne zmiany zajdą na zewnątrz budynku. Od strony ul. Tysiąclecia powstanie efektowny, przeszklony pasaż. Zaplanowano także odnowienie elewacji, remont dachu, budowę schodów zewnętrznych oraz murów oporowych. Nową aranżację zyska też teren otaczający MCK, na którym wybudowany zostanie m.in. ogród sensoryczny.

Nowoczesna technologia i pełna dostępność

Istotnym elementem inwestycji będzie także kompleksowa wymiana instalacji, co pozwoli dostosować obiekt do współczesnych standardów bezpieczeństwa, efektywności energetycznej i komfortu użytkowania. Modernizacja obejmie nie tylko sam budynek, ale również jego wyposażenie. MCK zyska m.in. nowoczesną kinotechnikę, systemy elektroakustyczne, sprzęt do transmisji online, meble i instrumenty, a także rozwiązania poprawiające dostępność obiektu.

Zamówienie obejmuje również montaż wyposażenia, przeprowadzenie testów, zapewnienie wymaganych licencji oraz szkolenie. Dzięki temu zmodernizowany obiekt będzie mógł oferować lepsze warunki do organizacji wydarzeń, seansów, koncertów, spektakli i zajęć i warsztatów - informuje Urząd Miejski w Skarżysku-Kamiennej.

Rekordowe dofinansowanie z programu FEnIKS

Inwestycja nie byłaby możliwa bez znaczącego wsparcia zewnętrznego. Pozyskane przez miasto 24,4 mln zł dofinansowania pochodzi z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko). Zakończenie prac budowlanych i technicznych otworzy nowy rozdział w historii placówki — w ślad za odnowioną infrastrukturą pojawi się zupełnie nowa, wzbogacona oferta wydarzeń, spektakli, koncertów oraz warsztatów dla mieszkańców w każdym wieku.

18

Historia. Od Zakładowego Domu Kultury do Miejskiego Centrum Kultury

Historia Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej to opowieść o ambitnej wizji, która urzeczywistniała się przez dekadę, od zatwierdzenia planów w 1953 roku po uroczyste otwarcie w lutym 1964 roku. Jako największa powojenna inwestycja kulturalna w regionie kieleckim, gmach ten imponował nie tylko skalą (blisko 28 tys. m³ kubatury), ale i nowoczesnym zapleczem technicznym, w którego wyposażenie zaangażowanych było aż 100 różnych zakładów przemysłowych. Choć pierwotnie obiekt miał służyć pracownikom Zakładów Metalowych, szybko stał się tętniącym życiem domem dla całej lokalnej społeczności. To tutaj swoją pasję realizowały liczne zespoły – od słynnego Teatru Robotniczego „Świt” po orkiestry i chóry a unikalne inicjatywy, takie jak Olimpiady Kulturalne, budowały silną więź między światem pracy a sztuką. Nowy rozdział w historii placówki otworzyła uchwała Rady Miasta z 1994 roku, powołująca Miejskie Centrum Kultury im. Leopolda Staffa. Dziś instytucja ta z sukcesem kontynuuje swoją misję, łącząc bogate dziedzictwo amatorskiego ruchu artystycznego z nowoczesną promocją kultury lokalnej.