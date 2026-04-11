Idealne położenie i wyjątkowy klimat

Busko-Zdrój leży na Garbie Wójczańsko-Pińczowskim, który w tym regionie osiąga wysokość 230 m n.p.m. Specyficzna lokalizacja pozwala obserwować zarówno odległe Góry Świętokrzyskie, jak i rozległą dolinę rzeki Nidy, serce regionu Ponidzia. W Busku występuje klimat nizinny z cechami kontynentalnego, charakteryzujący się wysoką liczbą godzin ze słońcem – 1151. Komfort klimatyczny obejmuje około 39% dni w roku, a dni „gorących i upalnych” jest około 13%.

Największym skarbem natury w Busku-Zdroju, wykorzystywanym od stuleci w służbie zdrowia i urody, są lecznicze wody siarczkowe, solanki i borowina. Buskie wody siarczkowe mają jeden z najwyższych stopni mineralizacji w Europie, wynoszący 1,4%.

Historia uzdrowiska Busko-Zdrój ma 200 lat

Mówi się, że z mocy tutejszych wód czerpano już w średniowieczu, jednak historia samego uzdrowiska sięga około 200 lat wstecz. W 1820 roku Feliks Rzewuski, dzierżawca dóbr klasztornych, wydzierżawił Busko i stworzył zalążek obecnego zdroju. Oficjalne otwarcie uzdrowiska nastąpiło w 1828 roku, a 1 czerwca 1836 roku oddano do użytku zdrojowe Łazienki, obecnie znane jako Sanatorium „Marconi”. Budynek, zaprojektowany na wzór rzymskich obiektów użyteczności publicznej przez Henryka Marconiego, stał się wizytówką Buska.

Największe atrakcje Buska-Zdroju

Park Zdrojowy z budynkiem Marconiego : Centralne miejsce ogrodu zdrojowego, gdzie XIX-wieczny budynek łazienek Marconi zachwyca klasyczną, harmonijną fasadą przypominającą antyczną świątynię. W parku znajdują się również korty tenisowe oraz ścieżki dla biegaczy i miłośników nordic walking-u

Kultura i rozrywka

Busko-Zdrój oferuje bogatą ofertę kulturalną. Wiosną i latem w parku zdrojowym, kameralnej Sali Marconiego czy w tężni można usłyszeć występy Buskiej Orkiestry Zdrojowej. Największe imprezy w Busku-Zdroju to:

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz (czerwiec/lipiec)

im. Krystyny Jamroz (czerwiec/lipiec) Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Wojtka Belona „Niechaj zabrzmi Bukowina”

„Niechaj zabrzmi Bukowina” Festiwal Kwiatów

Aktywny wypoczynek i komunikacja

Busko-Zdrój i okolice zachęcają do uprawiania turystyki aktywnej. Przez region przebiegają liczne szlaki piesze i rowerowe, idealne do nordic walking-u i biegów narciarskich.

Szlaki turystyczne: Czerwony szlak z Buska do Solca-Zdroju (27 km, biegnie przez rezerwat „Owczary”), zielony szlak przez Szaniec (90 km, z rezerwatem „Zimne Wody”), niebieski szlak z Pińczowa do Buska-Zdroju i Wiślicy (39 km, z pomnikiem przyrody „Sosna na szczudłach”)

Ścieżki rowerowe : Na przykład ścieżka Busko – Wełecz – Kameduły (18 km) oraz ścieżka Busko Zdrój – Radzanów, łącząca uzdrowisko z pobliskim zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym

Jak dojechać do Buska-Zdroju?

Miasto oddalone jest od stolicy województwa świętokrzyskiego, Kielc, o około 50 km. Dojazd z Kielc jest możliwy zarówno samochodem (drogą nr 73), jak i komunikacją publiczną PKS lub prywatnymi busami. Busko-Zdrój jest ważnym ośrodkiem komunikacyjnym. Przebiega przez niego droga krajowa nr 73 (Kielce – Tarnów) oraz drogi wojewódzkie nr 767, 776 i 973.

Busko-Zdrój to idealne miejsce na wypoczynek i poprawę zdrowia, gdzie natura spotyka się z historią i nowoczesnymi metodami leczenia.

źródło: Polska Travel, Swietokrzyskie Travel, Wikipedia