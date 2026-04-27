Nowa atrakcja turystyczna w Świętokrzyskiem

Tak śmiało można powiedzieć "tulipanowych polach", które znajdziecie w niewielkiej wiosce Jadwigów, położonej w województwie świętokrzyskim. Miejscowość ta położona jest 8 km na południowy wschód od Moskorzewa, 28 km na południe od Włoszczowy, 63 km na południowy zachód od Kielc. Pierwsze wzmianki o Jadwigowie pochodzą z roku 1933, kiedy to wieś wymieniana jest w spisie jako kolonia. Nazwa Jadwigów pochodzi od nazwy osobowej Jadwiga z sufiksem -ów. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Jadwigów to 119 z czego 55,5% mieszkańców stanowią kobiety, a 44,5% ludności to mężczyźni.

Jadwigów. Mała Holandia w Świętokrzyskiem

To właśnie tutaj w województwie świętokrzyskim natraficie na .... Holandię. A to wszystko dzięki rodzinie Szczechela, która w swoim gospodarstwie ma pola obsadzone tysiącem tulipanów. "Byłam, widziałam, jestem zachwycona" - tak najczęściej brzmią komentarze osób, które odwiedziły "Świętokrzyską Holandię".

11

Odkryj Świętokrzyskie tulipany

Jeśli szukacie niezwykłego miejsca na wiosenny wypad, lub na weekend majowy 2025 to Jadwigów jest idealnym miejscem dla każdego miłośnika natury. Czekają tam na Was:

Spektakularne pola tulipanów

Możliwość zerwania własnego bukietu

Relaks na łonie natury

Inspirujące krajobrazy

Najlepszy czas na wizytę to druga połowa kwietnia i pierwsze dni maja. Sprawdzajcie stronę na Facebooku "Świętokrzyskie tulipany", aby być na bieżąco z aktualnym stanem kwitnienia.

Co jeszcze warto zobaczyć w okolicach Jadwigowa?

Moskorzew : oferuje spokojne krajobrazy i tereny idealne na spacery. Można tu zobaczyć kościół parafialny pw. Świętej Małgorzaty oraz Kopiec Kościuszki .

Jędrzejów: zwiedzicie tu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Znane z bogatej kolekcji zegarów słonecznych i instrumentów astronomicznych.