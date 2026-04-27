Tłumy turystów odwiedza tę świętokrzyską wioskę. Pola tulipanów jak w Holandii

Agnieszka Jędrasik
2026-04-27 14:26

Atrakcja turystyczna roku 2026 w województwie świętokrzyskim! Bez wątpienia tak można powiedzieć o małej wiosce położonej w powiecie włoszczowskim, w gminie Moskorzew. W tym roku miejscowość ta jest oblegana przez turystów nie tylko z województwa świętokrzyskiego, lecz także z całej Polski. Mowa oczywiście o świętokrzyskim Jadwigowie, przez wszystkich porównywanym do "Małej Holandii". Dlaczego? To właśnie tam, w gospodarstwie Państwa Szczechlów, można znaleźć tysiące kolorowych tulipanów.

Tulipany Świętokrzyskie w Jadwigowie

Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Nowa atrakcja turystyczna w Świętokrzyskiem

Tak śmiało można powiedzieć  "tulipanowych polach", które znajdziecie w niewielkiej wiosce Jadwigów, położonej w województwie świętokrzyskim. Miejscowość ta  położona jest 8 km na południowy wschód od Moskorzewa, 28 km na południe od Włoszczowy, 63 km na południowy zachód od Kielc. Pierwsze wzmianki o Jadwigowie pochodzą z roku 1933, kiedy to wieś wymieniana jest w spisie jako kolonia. Nazwa Jadwigów pochodzi od nazwy osobowej Jadwiga z sufiksem -ów. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2021 roku liczba ludności we wsi Jadwigów to 119 z czego 55,5% mieszkańców stanowią kobiety, a 44,5% ludności to mężczyźni.

Jadwigów. Mała Holandia w Świętokrzyskiem

To właśnie tutaj w województwie świętokrzyskim natraficie na .... Holandię. A to wszystko dzięki rodzinie Szczechela, która w swoim gospodarstwie  ma pola obsadzone tysiącem tulipanów. "Byłam, widziałam, jestem zachwycona" - tak najczęściej brzmią komentarze osób, które odwiedziły "Świętokrzyską Holandię".

Świętokrzyska Holandia. Jadwigów
Galeria zdjęć 11

Odkryj Świętokrzyskie tulipany

Jeśli szukacie niezwykłego miejsca na wiosenny wypad, lub na weekend majowy 2025 to Jadwigów  jest idealnym miejscem dla każdego miłośnika natury. Czekają tam na Was:

  • Spektakularne pola tulipanów
  • Możliwość zerwania własnego bukietu
  • Relaks na łonie natury
  • Inspirujące krajobrazy

Najlepszy czas na wizytę to druga połowa kwietnia i pierwsze dni maja. Sprawdzajcie stronę na Facebooku "Świętokrzyskie tulipany", aby być na bieżąco z aktualnym stanem kwitnienia.

Co jeszcze warto zobaczyć w okolicach Jadwigowa?

  • Moskorzew: oferuje spokojne krajobrazy i tereny idealne na spacery. Można tu zobaczyć kościół parafialny pw. Świętej Małgorzaty oraz Kopiec Kościuszki.

  • Jędrzejów:  zwiedzicie tu Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Znane z bogatej kolekcji zegarów słonecznych i instrumentów astronomicznych.

Dąb Bartek
atrakcja turystyczna
nowa atrakcja
tulipan
rolnictwo
świętokrzyskie