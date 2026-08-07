To miasteczko nazywają świętokrzyską Lanckoroną. Zachwyca historią, drewnianą zabudową i niezwykłym klimatem

Wszystko przez unikatową, drewnianą zabudowę, która przetrwała wojenne pożogi i próby czasu. To tutaj historia spotyka się z dziką naturą Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, a rynek skrywa tajemnice sięgające XIII wieku. Zapraszam was w podróż do miejsca, które udowadnia, że prawdziwe skarby województwa świętokrzyskiego wciąż czekają na odkrycie, z dala od zgiełku największych atrakcji.

Dlaczego Daleszyce nazywa się świętokrzyską Lanckoroną?

Kiedy po raz pierwszy wchodzisz w głąb uliczek odchodzących od daleszyckiego rynku, od razu rozumiesz to porównanie. Szczególną rolę odgrywa tutaj ulica Głowackiego, która jest architektonicznym unikatem na skalę całego kraju. To właśnie ten zespół zabudowy sprawia, że badacze i turyści stawiają Daleszyce w jednym rzędzie z takimi miejscami jak małopolskie Chochołów czy właśnie Lanckorona.

Drewniane domy w Daleszycach mają swój specyficzny kod genetyczny. Są ustawione szczytami do ulicy, a ich charakterystycznym elementem są wysokie, potężne bramy wjazdowe prowadzące na wąskie podwórka. Większość z nich wzniesiono na wzór dawnej świętokrzyskiej architektury tuż po II wojnie światowej, w 1946 roku, ponieważ oryginalne miasteczko niemal w całości pochłonął pożar wzniecony przez hitlerowców w 1944 roku. Mimo tej tragedii, udało się zachować układ urbanistyczny i ducha dawnej ciesielki.

Spacerując wzdłuż ulicy Głowackiego, warto zwrócić uwagę na konkretne numery – 9, 11, 14, 15 czy 16. To obiekty wpisane do rejestru zabytków, które pokazują, jak wyglądało życie w miasteczku przed wiekami. Choć na dachach rzadziej widać już gont, a częściej współczesne materiały, proporcje budynków i ich układ wciąż przypominają o dawnej świetności. Ta harmonia drewna i tradycji to dziedzictwo, które przetrwało mimo kataklizmów.

Autor: Zbigniew Czernik/ CC BY-ND 1.0 Drewniane domy w Daleszycach mają swój specyficzny kod genetyczny. Są ustawione szczytami do ulicy, a ich charakterystycznym elementem są wysokie, potężne bramy wjazdowe prowadzące na wąskie podwórka

Historia Daleszyc. Od biskupiej potęgi do carskiej kary

Historia Daleszyc nie zaczęła się wczoraj. Osada istniała już przed 1221 rokiem, kiedy to biskup Iwo Odrowąż ufundował tu pierwszy kościół parafialny. Przez setki lat miejscowość była własnością biskupów krakowskich i stanowiła kluczowy punkt na handlowej mapie regionu. Znajdowała się na ważnym szlaku prowadzącym do Iłży i Bodzentyna, co sprawiło, że tutejsi mieszkańcy stali się ekspertami od furmaństwa i handlu końmi.

Daleszyce oficjalnie stały się miastem w 1569 roku dzięki przywilejowi nadanemu przez Zygmunta Augusta. Był to czas rozkwitu – miasto tętniło życiem, rozwijało się górnictwo i hutnictwo. Jednak historia Polski bywa brutalna dla miejsc, które nie boją się walczyć o wolność. W 1869 roku, w ramach represji po powstaniu styczniowym, car odebrał Daleszycom prawa miejskie. Była to kara za ogromne zaangażowanie mieszkańców w walkę partyzancką.

Status wsi Daleszyce nosiły przez blisko 140 lat. Dopiero w 2007 roku udało się odzyskać rangę miasta, co było symbolicznym sprawiedliwości dziejowej. Dziś to nowoczesna gmina, która jednak nie zapomina o swoich korzeniach. Na każdym kroku widać tu pamięć o partyzantach z Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, dla których okoliczne lasy były bezpieczną kryjówką.

Kazimierz Wielki i Daleszyce. Królewska rezydencja

Mało kto kojarzy Daleszyce z wielką polityką średniowiecza, a jednak to fakt historyczny. W 1362 roku w Daleszycach gościł król Kazimierz Wielki. Nie była to tylko krótka wizyta przejazdem. Król najprawdopodobniej rezydował w tutejszym dworze biskupim, co świadczy o wysokiej randze miejscowości w tamtym czasie.

Podczas swojego pobytu monarcha podpisał w Daleszycach kilka istotnych dokumentów państwowych. Obecność króla w tym miejscu potwierdza, że już w XIV wieku osada dysponowała odpowiednią infrastrukturą, by ugościć najważniejszą osobę w państwie. Dla dzisiejszych Daleszyc postać Kazimierza Wielkiego to powód do dumy i dowód na to, że miejscowość od wieków współtworzyła historię Polski.

Ślady tamtych czasów są dziś trudne do odnalezienia w tkance architektonicznej, ale pamięć o królewskim pobycie przetrwała w kronikach parafialnych i lokalnej tożsamości. To jeden z tych faktów, które sprawiają, że zwykły spacer po miasteczku nabiera zupełnie innego wymiaru.

Zabytki Daleszyc. Co musisz zobaczyć na własne oczy?

Centralnym punktem i sercem miasta jest rynek w Daleszycach, który zachował swój dawny układ urbanistyczny. Choć otacza go współczesność, wystarczy chwila, by dostrzec warstwy historii. Najważniejszym zabytkiem sakralnym jest kościół św. Michała w Daleszycach, którego fundamenty sięgają 1221 roku.

Warto zwrócić uwagę na kilka unikatowych detali w świątyni:

Zegar słoneczny z 1629 roku umieszczony na południowej ścianie kaplicy

roku umieszczony na południowej ścianie kaplicy Obraz Matki Boskiej z XVI wieku , który jest świadkiem modlitw wielu pokoleń daleszan

, który jest świadkiem modlitw wielu pokoleń daleszan Dzwonnicę bramną pochodzącą z 1833 roku

bramną pochodzącą z 1833 roku Kaplicę Zwiastowania NMP z 1697 roku, ufundowaną przez Andrzeja Smyczkę Rudnika.

Ciekawostką architektoniczną jest fakt, że kościół był wielokrotnie przebudowywany. Największa zmiana nastąpiła na początku XX wieku według projektu Stefana Szyllera. Niestety, ta przebudowa zdaniem historyków sztuki niemal całkowicie zatarła dawną architekturę świątyni, nadając jej nowoczesny, neobarokowy sznyt.

Autor: Zbigniew Czernik/ CC BY-ND 1.0 Centralnym punktem i sercem miasta jest rynek w Daleszycach, który zachował swój dawny układ urbanistyczny

Atrakcje Daleszyc. Od wieży widokowej po pogańskie sanktuarium

Współczesne Daleszyce to nie tylko historia, ale przede wszystkim przyroda. Miasto jest otulone przez lasy, które zajmują ponad połowę powierzchni gminy. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, co zobaczyć w Daleszycach, zacznij od 15-metrowej drewnianej wieży widokowej na tzw. Zagórzu. Z jej szczytu rozpościera się widok na Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy, który zapiera dech w piersiach

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Dla fanów tajemnic idealnym celem będzie rezerwat Zamczysko. To nie tylko piękny las, ale przede wszystkim potwierdzone przez archeologów sanktuarium pogańskie sprzed 2000 lat. Do dziś można tam dostrzec koncentryczne wały, które chroniły to święte miejsce dawnych wierzeń.

Inne atrakcje Daleszyc i okolic:

Zalew w Borkowie – idealne miejsce na letni wypoczynek z piaszczystą plażą i molo

– idealne miejsce na letni wypoczynek z piaszczystą plażą i molo Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo – przez gminę przebiega 24-kilometrowy odcinek tej najdłuższej trasy rowerowej w Polsce

– przez gminę przebiega 24-kilometrowy odcinek tej najdłuższej trasy rowerowej w Polsce Rezerwat Białe Ługi – królestwo torfowisk, gdzie można spotkać drapieżną rosiczkę

– królestwo torfowisk, gdzie można spotkać drapieżną rosiczkę Sieć tras MTB – wokół Daleszyc wyznaczono ponad 130 tras dla kolarzy górskich, w tym popularną pętlę Krzemionka-Skałka.

Dlaczego województwo świętokrzyskie skrywa takie miejsca jak Daleszyce?

Często zastanawiam się, dlaczego tak niezwykłe miejscowości pozostają w cieniu. Daleszyce mają wszystko: królewską historię, unikatową architekturę drewnianą i nieskażoną przyrodę. Być może wynika to z faktu, że region ten wciąż jest nieco niedoceniany przez masową turystykę, co paradoksalnie jest jego największą zaletą.

Tu nie znajdziesz tłumów, które zadeptują krakowski rynek czy gdańską Starówkę. W Daleszycach czas płynie wolniej, a rozmowa z mieszkańcem na rynku może dostarczyć więcej emocji niż niejeden przewodnik. To miejsce dla tych, którzy potrafią docenić detale – odcień pobielonej ściany starej chałupy czy ciszę lasu, w którym kiedyś ukrywali się powstańcy.

Czy warto odwiedzić Daleszyce?

Jeśli szukasz miejsca z duszą, gdzie historia nie jest tylko napisem na tablicy pamiątkowej, ale żyje w architekturze i opowieściach ludzi, Daleszyce są wyborem idealnym. To świętokrzyska Lanckorona, która nie musi niczego udawać. Może poszczycić się wizytą króla Kazimierza Wielkiego, ale równie mocno dba o swoje współczesne atuty – wieże widokowe, trasy rowerowe i jeziora.

Województwo świętokrzyskie to region pełen kontrastów, a Daleszyce są tego najlepszym przykładem. To miasto, które powstało z popiołów wojny, odzyskało swoje prawa i z każdym rokiem udowadnia, że zasługuje na miejsce w czołówce turystycznych kierunków w Polsce. Następnym razem, gdy będziesz w okolicy Kielc, nie jedź dalej. Skręć w stronę Daleszyc. Gwarantuję, że ta miejscowość cię zaskoczy.

FAQ – Często zadawane pytania

Czy w Daleszycach można zwiedzać drewniane domy w środku? Większość zabytkowych domów przy ul. Głowackiego to własność prywatna, więc zwiedzanie wnętrz zazwyczaj nie jest możliwe bez zaproszenia gospodarzy. Można jednak podziwiać ich unikatową architekturę z zewnątrz Gdzie dokładnie znajduje się wieża widokowa w Daleszycach? Wieża stoi w północnej części miasta, na terenie dawnej kopalni kamienia na tzw. Zagórzu. Prowadzi do niej nowa droga asfaltowa, a obok znajduje się parking Czy zalew w Borkowie jest bezpieczny dla dzieci? Tak, zalew jest raczej płytki (średnia głębokość około 2 metrów) i posiada wyznaczone kąpielisko oraz piaszczystą plażę, co czyni go atrakcyjnym dla rodzin Kiedy odbywa się słynny Jarmark na św. Michała? Jarmark to coroczne święto gminy, które zazwyczaj odbywa się pod koniec września. To doskonała okazja, by spróbować lokalnych produktów i poznać kulturę regionu Jak dojechać do Daleszyc z Kielc? Dojazd jest bardzo prosty. Z Kielc do Daleszyc kursują regularne autobusy komunikacji miejskiej (linia nr 11).

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

źródła: Świętokrzyskie Travel , Daleszyce | Wirtualny Sztetl , Portal Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego (PIK).