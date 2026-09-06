To miasto w Świętokrzyskiem zachwyca barokowym pałacem. Ma też jedną z najpiękniejszych starówek

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-09-06 8:29

Wyobraź sobie miasto, w którym renesansowa architektura sąsiaduje z zielonym parkiem w samym sercu rynku, a z każdego rogu bije blask jasnego, unikalnego kamienia. Pińczów, położony w malowniczym województwie świętokrzyskim nad leniwie meandrującą Nidą, to jedno z najbardziej zaskakujących miejsc na Ponidziu. Choć dziś to spokojny, kameralny ośrodek, jego bogate dzieje mogłyby obdzielić niejeden metropolitalny kurort. To tutaj krzyżowały się losy europejskiej nauki, renesansowej sztuki oraz potężnych rodów szlacheckich, pozostawiając materialne ślady, które do dziś zachwycają turystów.

Klasycystyczny Pałac Wielopolskich w Pińczowie z jasnego wapienia. O historii zabytku przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: Gorofil/ CC BY-ND 1.0 Pińczów. To miasto w Świętokrzyskiem zachwyca barokowym pałacem. Ma też jedną z najpiękniejszych starówek

Kolebka kamieniarzy i „Sarmackie Ateny”

Historia tego miejsca nierozerwalnie wiąże się z lokalnym bogactwem – wapieniem pińczowskim, potocznie zwanym „pińczakiem”. Już w XII wieku istniał tu kamieniołom, którego strzegł niewielki gród. Choć osadę zniszczyli Tatarzy w 1241 roku, wkrótce na wzgórzu wyrósł gotycki zamek, a u jego stóp rozwinęła się osada, która w 1428 roku otrzymała prawa miejskie z rąk króla Władysława Jagiełły.

Złoty wiek nadszedł w XVI stuleciu za sprawą Mikołaja Oleśnickiego. Pińczów stał się wówczas głównym ośrodkiem małopolskiej reformacji. Założone tu nowoczesne gimnazjum protestanckie zyskało miano „Sarmackich Aten”. To właśnie w tym intelektualnym tyglu profesorowie dokonali wiekopomnego przekładu Biblii bezpośrednio z języków oryginalnych na język polski, znanej jako Biblia pińczowska. Gdy pod koniec XVI wieku miasto odkupił biskup Piotr Myszkowski, rozpoczęła się gwałtowna rekatolicyzacja, a miejscowość stała się sercem potężnej ordynacji rodowej.

Zobacz współczesny Pińczów na zdjęciach

To miasto w woj. świętokrzyskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Czaruje też zabytkową kaplicą
Galeria zdjęć 32

Pałac Wielopolskich – klasycystyczny świadek wielkiej historii

Głównym punktem na turystycznej mapie miasta jest okazały Pałac Wielopolskich. Choć dawna historia tego miejsca wiąże się z zamkiem Myszkowskich, ta klasycystyczna rezydencja powstała pod koniec XVIII wieku (w 1789 roku) u podnóża Góry Zamkowej, najprawdopodobniej według projektu Franciszka Naxa.

Piętrowy budynek zachwyca symetrią i bogactwem stiukowych zdobień. Główną fasadę zdobią płaskorzeźbione sceny mitologiczne, a nad wejściem prezentuje się orzeł oraz herb fundatora – margrabiego Franciszka Wielopolskiego. Do ganku prowadzą schody, przy których stoją osiemnastowieczne figury rzymskich bogiń: Flory, patronki wiosny, oraz Pomony, bogini owoców. Wnętrza pałacu kryją klasycystyczną polichromię w dawnej sali bibliotecznej. Dziś w zabytkowych murach mieści się lokalne liceum ogólnokształcące, dumnie kontynuujące tradycje akademickie dawnego Pińczowa.

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Rynek w Pińczowie – zielona oaza i unikalny kamień

Po wizycie w pałacu czas na krótki spacer. Starówka w Pińczowie ma w sobie wyjątkowy urok. Rynek w Pińczowie, noszący nazwę Placu Wolności, całkowicie oparł się powszechnej modzie na betonowanie. Jego centralną część zajmuje rozłożysty, bujny park, w którym można odpocząć w cieniu drzew. Pośrodku zieleńca bije zabytkowa fontanna, zaprojektowana przez renesansowego mistrza Santiego Gucciego.

To miasto w woj. świętokrzyskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Czaruje też zabytkową kaplicą
Autor: Aga Jędrasik To miasto w woj. świętokrzyskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Czaruje też zabytkową kaplicą

Wokół placu wznoszą się kamienice, z których wiele posiada surowe, niewykończone tynkiem elewacje. To lokalna duma – budynki wzniesiono z jasnego pińczaka. Ten unikalny wapień po wydobyciu jest miękki i plastyczny, co ułatwia rzeźbienie, lecz z czasem twardnieje na powietrzu. Co ciekawe, w tutejszym kamieniołomie badacze odkryli nawet skamieniały szkielet wieloryba sprzed 15 milionów lat!

To miasto w woj. świętokrzyskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Czaruje też zabytkową kaplicą
Autor: Aga Jędrasik To miasto w woj. świętokrzyskim ma jeden z najpiękniejszych rynków. Czaruje też zabytkową kaplicą

Zabytki Pińczowa, które musisz zobaczyć

Odkrywając kolejne atrakcje Pińczowa, trafiamy na unikalne perły dawnej architektury:

  • Kaplica św. Anny: Wzniesiona w 1600 roku przez Santiego Gucciego na szczycie wzgórza św. Anny. To pierwsza w Polsce wolno stojąca kaplica kopułowa o przeznaczeniu wyłącznie kultowym. Wybudowana z pińczaka, zachwyca manierystyczną formą, a wspinaczka na wzgórze nagradza niesamowitym widokiem na dolinę Nidy
  • Stara Synagoga: Wybudowana w latach 1594–1609 przy ulicy Klasztornej. To najstarsza synagoga w Polsce, w której wszystkie pomieszczenia połączono w jedną, zwartą bryłę. Wewnątrz podziwiać można osiemnastowieczne polichromie z motywami zwierzęcymi oraz manierystyczny Aron ha-kodesz z pińczowskiego wapienia
  • Kościół św. Jana Ewangelisty: Dawna świątynia klasztoru paulinów, ufundowana w XV wieku. To tutaj w czerwcu 1559 roku po raz pierwszy publicznie odczytano słynny hymn Jana Kochanowskiego „Czego chcesz od nas, Panie”. Obok świątyni stoi okazała dzwonnica z końca XVII wieku
  • Baszta Ogrodowa i Dom Ariański: W parku przypałacowym wznosi się renesansowa baszta z XVI wieku autorstwa Santiego Gucciego, będąca niegdyś pawilonem ogrodowym. Na pobliskim Mirowie stoi natomiast tajemniczy Dom Ariański z przełomu XVI i XVII wieku z pięknym, kamiennym portalem.

Odkryj Ponidzie na własne oczy

Pińczów w Świętokrzyskiem to idealny cel na weekendowy wyjazd. Spacer wąskimi uliczkami dawnego Mirowa czy wizyta w klasztorze reformatów, gdzie kryje się cudowny obraz Matki Boskiej Mirowskiej, gwarantują chwile pełne zadumy i zachwytu.

Chcesz poczuć wyjątkową atmosferę tego miasteczka i zobaczyć, jak prezentują się jego najcenniejsze skarby? Zapraszamy do obejrzenia naszej ekskluzywnej galerii zdjęć, w której uchwyciliśmy urok pińczowskich uliczek, detale klasycystycznego pałacu i zachwycające panoramy ze wzgórza św. Anny!

Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia?
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W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek?
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