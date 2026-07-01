Król rankingu AI. Zalew Sielpia, czyli „Świętokrzyska Ibiza”

Kiedy zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji przeczesują mapę turystyczną centralnej Polski, ich wzrok niemal natychmiast przyciąga Zalew Sielpia, położony niedaleko Końskich. To właśnie ten liczący około 60 hektarów zbiornik zyskał miano najlepszego miejsca na letni relaks w regionie.

Dlaczego AI wybrało akurat Sielpię? Kluczem okazały się opinie samych urlopowiczów. Po gruntownej rewitalizacji Sielpia zmieniła się nie do poznania. Turystów zachwyca:

Szeroka, piaszczysta plaża – idealna do leżakowania i budowania zamków z piasku.

– idealna do leżakowania i budowania zamków z piasku. Imponujące molo i deptak – molo o długości niemal 100 metrów łączy się z wyspą, tworząc idealny punkt spacerowy.

– molo o długości niemal 100 metrów łączy się z wyspą, tworząc idealny punkt spacerowy. Ogromna baza gastronomiczna i noclegowa – klimat żywcem wyjęty z nadmorskich kurortów.

Co mówią turyści? „Czysta woda, mnóstwo rowerów wodnych i deptak, którym można spacerować godzinami. Czujemy się tu jak nad morzem, tylko góry mamy bliżej!” – pisze pani Anna, która do Sielpi przyjechała z Krakowa.

Świętokrzyska Ibiza na zdjęciach [GALERIA]

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Ciekawostki o świętokrzyskich zalewach, o których nie miałeś pojęcia!

Zatopiony młyn i most na dnie. Jeśli AI szukałoby miejsca z najbardziej tajemniczą historią, wygrałby Zalew Chańcza (największy w regionie – aż 340-470 ha). Podczas jego budowy w latach 70. i 80. zalano dolinę rzeki wraz z łąkami. Na dnie do dziś spoczywają pozostałości starego młyna i mostu, które przed zalaniem zostały tylko częściowo rozebrane!

Jeśli AI szukałoby miejsca z najbardziej tajemniczą historią, wygrałby (największy w regionie – aż 340-470 ha). Podczas jego budowy w latach 70. i 80. zalano dolinę rzeki wraz z łąkami. Na dnie do dziś spoczywają pozostałości starego młyna i mostu, które przed zalaniem zostały tylko częściowo rozebrane! Gdzie woda jest najcieplejsza? Według analiz klimatycznych AI, jednym z najszybciej nagrzewających się zbiorników jest Zalew Rejów w Skarżysku-Kamiennej.

Według analiz klimatycznych AI, jednym z najszybciej nagrzewających się zbiorników jest w Skarżysku-Kamiennej. Klimat rodem z gór. Wybierając mniejszy Zalew w Wilkowie, możesz opalać się z widokiem na Łysicę – najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich.

Kto depcze Sielpi po piętach? Oto faworyci AI

Sztuczna inteligencja zaznacza, że Sielpia ma mocnych konkurentów, którzy idealnie wpisują się w konkretne wymagania wczasowiczów:

Zalew Chańcza – Raj dla wędkarzy i żeglarzy. Jeśli zamiast głośnych deptaków wolisz przestrzeń i sporty wodne, AI wskazuje na Chańczę. To potężny akwen otoczony lasami sosnowymi, gdzie królują windsurfing, jachty oraz wędkarze polujący na ogromne szczupaki i sandacze. Zalew Gutwin (Ostrowiec Świętokrzyski) – Ulubieniec Sanepidu. Szukasz idealnie czystej wody? AI zwraca uwagę na Gutwin. To kąpielisko regularnie zdobywa najwyższe oceny czystości w raportach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo oferuje świetny park linowy i brodziki dla dzieci. Zalew Lubianka (Starachowice) Nowoczesny, świetnie zagospodarowany zbiornik z doskonałym zapleczem sportowym, które w ostatnich latach przeżywa prawdziwy renesans.

Podsumowanie. Czy AI ma rację?

Wszystko wskazuje na to, że algorytmy bezbłędnie odczytały nastroje Polaków. Zalew Sielpia oraz jego najwięksi rywale (Chańcza, Gutwin, Cedzyna, Lubianka) udowadniają, że województwo świętokrzyskie to nie tylko jaskinie, zamki i sabaty czarownic, ale też genialna infrastruktura basenowo-plażowa.

Jeśli jeszcze nie masz planów na najbliższy słoneczny weekend, zaufaj sztucznej inteligencji i tysiącom zachwyconych turystów – świętokrzyskie zalewy czekają!