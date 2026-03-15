Gdzie warto pojechać w woj. świętokrzyskim?

Województwo świętokrzyskie to region, który oferuje niezliczone atrakcje turystyczne – od zabytkowych miast takich jak Sandomierz i Kielce po urokliwe wsie, które zachwycają swoją autentycznością. Na szczególną uwagę zasługują obszary Gór Świętokrzyskich, gdzie można cieszyć się nieskażoną naturą, cisza i licznymi szlakami turystycznymi. To idealny pomysł na wycieczkę weekendową z rodziną dla osób szukających relaksu na łonie natury. Co jednak warto wybrać na początek?

To najpiękniejsza wieś w woj. świętokrzyskim!

Zapytaliśmy sztuczną inteligencję, która ze wsi w woj. świętokrzyskim jest najpiękniejsza. Wybór padł na małą wieś, czyli Świętą Katarzynę położoną w powiecie kieleckim.

11

Za najpiękniejszą wieś w województwie świętokrzyskim uważa się Świętą Katarzynę. Miejscowość ta położona jest u podnóża Łysicy, najwyższego szczytu Gór Świętokrzyskich, na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Święta Katarzyna jest doskonałą bazą wypadową do pieszych wędrówek i rowerowych wycieczek po okolicy - wyjaśnia sztuczna inteligencja. Święta Katarzyna słynie z malowniczego położenia, pięknych krajobrazów, czystego powietrza i bogatej historii. We wsi znajduje się wiele zabytków, m.in. klasztor bernardynek z XVII wieku, kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej z XVIII wieku oraz Muzeum Minerałów i Skamieniałości.

Święta Katarzyna to serce Gór Świętokrzyskich. Jedno z centrów turystycznych w naszym Regionie. Tu rozpoczniesz wędrówkę na najwyższy szczyt w Górach Świętokrzyskich, zobaczysz pokaz szlifowania krzemienia pasiastego, poznasz świętokrzyskie legendy, zobaczysz autentyczny podpis Stefana Żeromskiego i zachwycisz się przyrodą Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Co warto zobaczyć w Świętej Katarzynie?

Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Zobaczysz tu wspaniałe okazy minerałów z całego świata.

Galeria Rękodzieła. Nie tylko kupisz tu ceramikę i pamiątki regionalne ale również prace lokalnych artystów.

XV-wieczny klasztor klauzurowy Bernardynek. To tu rozpoczęła się historia Świętej Katarzyny i w tych murach spoczęła figura św. Katarzyny Aleksandryjskiej przywieziona przez Rycerza Wacławka z Ziemi Świętej. Dziś gospodarzą tu siostry w brązowych habitach.

Na białej kapliczce ukrytej między drzewami (znajdziesz ją za parkingiem zlokalizowanym w sąsiedztwie klasztoru) zobaczycie autentyczny podpis Stefana Żeromskiego, który jako dziecko, a później młody mężczyzna wybierał się na piesze wędrówki na Łysicę. Podczas jednego z takich wypadów – 12 sierpnia 1886 roku wyskrobał w ścianie kaplicy cmentarnej swoje imię i nazwisko.

5

