Sztuczna inteligencja wybrała najpiękniejszy budynek w Świętokrzyskiem
W województwie świętokrzyskim znajduje się obiekt, który w momencie powstania był architektonicznym fenomenem na skalę europejską, a pod względem symboliki i rozmachu pozostaje unikatowy w skali świata do dziś. Jest to Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Mimo że obecnie pozostaje on w stanie trwałej ruiny, jego wyjątkowość opiera się na trzech filarach, które czynią go budynkiem bez precedensu.
Rozmach "Przedwersalski"
Zanim powstał francuski Wersal, to właśnie Krzyżtopór był największą budowlą pałacową w Europie. Krzysztof Ossoliński, fundator zamku, wzniósł go w latach 1621–1644, tworząc rezydencję typu palazzo in fortezza (pałac w fortecy). Obiekt łączył w sobie niewyobrażalny luksus z nowoczesnym systemem obronnym (bastiony, fosa), co czyniło go samowystarczalną i bezpieczną enklawą magnacką.
Zobacz jak na zdjęciach prezentuje się świętokrzyski "gigant"
Kalendarz zaklęty w murach (Symbolika)
Najbardziej fascynującym aspektem Krzyżtoporu jest jego konstrukcja oparta na symbolice kalendarza, co jest unikatem w skali globu. Budynek został zaprojektowany tak, aby odzwierciedlać podział czasu.
- 4 wieże – symbolizujące cztery pory roku.
- 12 dużych sal – odpowiadających dwunastu miesiącom.
- 52 pokoje – tyle, ile tygodni w roku.
- 365 okien – zgodnie z liczbą dni w roku (z legendarnym 366. oknem otwieranym tylko w lata przestępne)
Inżynieria wyprzedzająca epokę
Wnętrza zamku skrywały rozwiązania, które nawet dzisiaj brzmią jak wizja futurystyczna:
- Akwarium w suficie. W sali jadalnej w wieży, sufit był jednocześnie dnem ogromnego akwarium z egzotycznymi rybami. Biesiadnicy mogli ucztować, patrząc w górę na przepływające nad ich głowami morskie stworzenia.
- Stajnie z lustrami. Podziemne stajnie dla koni wierzchowych posiadały marmurowe żłoby i system luster, które doświetlały pomieszczenia, odbijając światło z wysoko umieszczonych okien.
- Zaprawa z jajek. Według przekazów do budowy zamku zużyto milion białek kurzych jaj, aby wzmocnić zaprawę murarską, co miało zapewnić budowli niezwykłą trwałość (zachowało się do dziś ok. 90% oryginalnych murów).
Choć nie wszystkie te fakty zostały w 100 % potwierdzone, sam obiekt nadal przyćmiewa rozmachem inne budowle ze swojej epoki.
Tak swój wybór uzasadnia sztuczna inteligencja
"Choć w regionie mamy inne skarby (jak Krzemionki Opatowskie – jedyną na świecie neolityczną kopalnię krzemienia pasiastego z listy UNESCO), to właśnie Krzyżtopór jest budynkiem, w którym ambicja człowieka, ezoteryczna symbolika i genialna inżynieria spotkały się w sposób nigdzie indziej niespotykany. To nie tylko zamek, to gigantyczny, kamienny mechanizm odliczający czas, który do dziś rzuca wyzwanie wyobraźni turystów i historyków z całego świata." - argumentuje AI