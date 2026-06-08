Kowalski vs. Nowak. Sytuacja w Polsce
Zacznijmy od ogólnopolskiego kontekstu. Według danych widniejących w rejestrze PESEL, na czele listy najczęściej występujących nazwisk w Polsce znajdują się
- Nowak – 199 178 osób
- Wójcik – 96 811 osób
- Kowalczyk – 95 701 osób
- Woźniak – 86 067 osób
- Mazur – 69 864 osób
Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 581 281 różnych nazwisk, od tych najpopularniejszych, po te najrzadsze. Dane te są dostępne w serwisie dane.gov.pl, który jest źródłem informacji o nazwiskach żeńskich i męskich według zameldowania na obszarze danego województwa. Informacje te są systematycznie odświeżane z każdą aktualizacją bazy nazwisk.
Nazwiska w świętokrzyskim. Szczegółowa analiza
Przejdźmy do województwa świętokrzyskiego. W tym regionie, podobnie jak w całym kraju, nazwisko Nowak zajmuje pozycję lidera, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet . Jednakże, występują tu również nazwiska charakterystyczne dla regionu i takie, które nie znalazły się w ścisłej czołówce ogólnopolskiej. Poniżej przedstawiamy zestawienie 10 najczęściej występujących nazwisk w województwie świętokrzyskim.
10 najczęściej występujących nazwisk wśród mężczyzn w województwie świętokrzyskim
- NOWAK – 4852 osoby
- WÓJCIK – 3497 osób
- STĘPIEŃ – 3314 osób
- KOWALSKI – 2814 osób
- MAZUR – 2357 osób
- KOWALCZYK – 1818 osób
- ADAMCZYK – 1590 osób
- KWIECIEŃ – 1524 osoby
- BARAN – 1427 osób
- WOŹNIAK – 1413 osób
10 najczęściej występujących nazwisk wśród kobiet w województwie świętokrzyskim
- NOWAK – 4955 osób
- WÓJCIK – 3510 osób
- STĘPIEŃ – 3389 osób
- KOWALSKA – 2953 osoby
- MAZUR – 2460 osób
- KOWALCZYK – 1913 osób
- ADAMCZYK – 1563 osoby
- KWIECIEŃ – 1562 osoby
- WOŹNIAK – 1532 osoby
- ZIELIŃSKA – 1514 osób
Warto zauważyć, że choć na poziomie ogólnopolskim nazwisko Kowalski nie jest w czołówce, to w województwie świętokrzyskim Kowalski plasuje się na 4. miejscu wśród mężczyzn, a Kowalska również na 4. miejscu wśród kobiet, co świadczy o jego znaczącej popularności w tym regionie. Nazwisko Stępień, które nie pojawia się w ogólnopolskich rankingach TOP 5, jest bardzo popularne w Świętokrzyskim, zajmując 3. pozycję zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Rzadkie nazwiska i gdzie szukać danych?
Oprócz najpopularniejszych, w Polsce znajdziemy również nazwiska, które są wyjątkowo rzadkie, nierzadko noszone tylko przez jedną lub dwie osoby. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje nazwisko należy do tej niecodziennej kategorii lub chcesz sprawdzić jego popularność, możesz skorzystać z wyszukiwarek, które czerpią dane bezpośrednio z portalu dane.gov.pl. Portal ten to także źródło ponad 13 000 innych zestawów danych, dostępnych do dalszych badań i analiz.
Analiza danych PESEL dostarcza fascynujących wglądów w strukturę demograficzną naszego kraju, pokazując zarówno ogólnopolskie trendy, jak i lokalne specyfiki, takie jak te w województwie świętokrzyskim.