Kowalski vs. Nowak. Sytuacja w Polsce

Zacznijmy od ogólnopolskiego kontekstu. Według danych widniejących w rejestrze PESEL, na czele listy najczęściej występujących nazwisk w Polsce znajdują się

Nowak – 199 178 osób

Wójcik – 96 811 osób

Kowalczyk – 95 701 osób

Woźniak – 86 067 osób

Mazur – 69 864 osób

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest 581 281 różnych nazwisk, od tych najpopularniejszych, po te najrzadsze. Dane te są dostępne w serwisie dane.gov.pl, który jest źródłem informacji o nazwiskach żeńskich i męskich według zameldowania na obszarze danego województwa. Informacje te są systematycznie odświeżane z każdą aktualizacją bazy nazwisk.

Nazwiska w świętokrzyskim. Szczegółowa analiza

Przejdźmy do województwa świętokrzyskiego. W tym regionie, podobnie jak w całym kraju, nazwisko Nowak zajmuje pozycję lidera, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet . Jednakże, występują tu również nazwiska charakterystyczne dla regionu i takie, które nie znalazły się w ścisłej czołówce ogólnopolskiej. Poniżej przedstawiamy zestawienie 10 najczęściej występujących nazwisk w województwie świętokrzyskim.

10 najczęściej występujących nazwisk wśród mężczyzn w województwie świętokrzyskim

NOWAK – 4852 osoby WÓJCIK – 3497 osób STĘPIEŃ – 3314 osób KOWALSKI – 2814 osób MAZUR – 2357 osób KOWALCZYK – 1818 osób ADAMCZYK – 1590 osób KWIECIEŃ – 1524 osoby BARAN – 1427 osób WOŹNIAK – 1413 osób

10 najczęściej występujących nazwisk wśród kobiet w województwie świętokrzyskim

NOWAK – 4955 osób WÓJCIK – 3510 osób STĘPIEŃ – 3389 osób KOWALSKA – 2953 osoby MAZUR – 2460 osób KOWALCZYK – 1913 osób ADAMCZYK – 1563 osoby KWIECIEŃ – 1562 osoby WOŹNIAK – 1532 osoby ZIELIŃSKA – 1514 osób

Warto zauważyć, że choć na poziomie ogólnopolskim nazwisko Kowalski nie jest w czołówce, to w województwie świętokrzyskim Kowalski plasuje się na 4. miejscu wśród mężczyzn, a Kowalska również na 4. miejscu wśród kobiet, co świadczy o jego znaczącej popularności w tym regionie. Nazwisko Stępień, które nie pojawia się w ogólnopolskich rankingach TOP 5, jest bardzo popularne w Świętokrzyskim, zajmując 3. pozycję zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

Rzadkie nazwiska i gdzie szukać danych?

Oprócz najpopularniejszych, w Polsce znajdziemy również nazwiska, które są wyjątkowo rzadkie, nierzadko noszone tylko przez jedną lub dwie osoby. Jeśli zastanawiasz się, czy Twoje nazwisko należy do tej niecodziennej kategorii lub chcesz sprawdzić jego popularność, możesz skorzystać z wyszukiwarek, które czerpią dane bezpośrednio z portalu dane.gov.pl. Portal ten to także źródło ponad 13 000 innych zestawów danych, dostępnych do dalszych badań i analiz.

Analiza danych PESEL dostarcza fascynujących wglądów w strukturę demograficzną naszego kraju, pokazując zarówno ogólnopolskie trendy, jak i lokalne specyfiki, takie jak te w województwie świętokrzyskim.

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