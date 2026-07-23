Wielkie zmiany w halach i na placu

Najważniejszym elementem zapowiedzianej inwestycji jest kompleksowa rozbudowa, przebudowa oraz termomodernizacja dwóch budynków handlowo-usługowych. Zmiany nie ograniczą się jednak tylko do murów hal. Przebudowany zostanie również sam plac targowy, gdzie pojawi się:

Nowa nawierzchnia , która wyeliminuje dotychczasowe nierówności

, która wyeliminuje dotychczasowe nierówności Energooszczędne oświetlenie LED , poprawiające widoczność i bezpieczeństwo po zmroku

, poprawiające widoczność i bezpieczeństwo po zmroku Nowoczesny system monitoringu zewnętrznego oraz nagłośnienie

zewnętrznego oraz nagłośnienie Odświeżone miejsca handlu, nowe ogrodzenie oraz szlabany

Postawią na ekologię i oszczędności

Projekt kładzie duży nacisk na rozwiązania przyjazne środowisku, co w przyszłości przełoży się na niższe koszty utrzymania obiektów. Na halach targowych pojawią się nowe połacie dachowe wraz z instalacjami fotowoltaicznymi oraz magazynami energii. Wyprodukowany w ten sposób prąd będzie zasilał oświetlenie i urządzenia na terenie samego targowiska oraz w jego bezpośrednim otoczeniu.

Handel nie zostanie wstrzymany

Władze miasta mają świadomość, jak ważna jest ciągłość pracy dla lokalnych przedsiębiorców. Prezydent Marek Materek zapowiedział, że miasto chce prowadzić prace bez zamykania handlu. Szczegóły organizacji robót mają być konsultowane z najemcami oraz sanepidem, tak aby budowa była jak najmniej uciążliwa dla kupujących i sprzedających.

To inwestycja, dzięki której targowisko zyska zupełnie nową funkcjonalność, estetykę i jakość. Będzie bardziej nowoczesne, bezpieczne i komfortowe zarówno dla kupujących, jak i handlujących - mówi prezydent Starachowice, Marek Materek. Cieszę się, że konsekwentnie pozyskujemy środki zewnętrzne i realizujemy kolejne przedsięwzięcia zapisane w Gminnym Programie Rewitalizacji. Wiem, jak ważnym miejscem dla mieszkańców są nasze targowisko i lokalny handel. Dlatego inwestujemy w przestrzeń, która każdego dnia służy tysiącom starachowiczan i mieszkańcom powiatu. Po tej przebudowie będzie służyć im jeszcze lepiej przez kolejne lata.

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Nie tylko targowisko – zielony skwer i udogodnienia

Modernizacja targowiska to część szerszego projektu rewitalizacji, który obejmuje również inne punkty miasta. W ramach pozyskanych środków:

Skwer przy ulicy Zakładowej przejdzie kolejny etap zmian – pojawią się tam nowe chodniki, ławki, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni

przejdzie kolejny etap zmian – pojawią się tam nowe chodniki, ławki, oświetlenie oraz nasadzenia zieleni Na samym targowisku nie zabraknie nowych drzew i krzewów , które wzbogacą estetykę miejsca

, które wzbogacą estetykę miejsca W Parku Kultury oraz Centrum Aktywności Społecznej zamontowane zostaną specjalne tyflomapy (mapy z alfabetem Braille'a), co ułatwi poruszanie się osobom z dysfunkcją wzroku.

Finansowanie inwestycji

Całkowita wartość dofinansowania pozyskanego ze środków zewnętrznych wynosi 4,5 miliona złotych, z czego ponad 3,7 mln zł pochodzi bezpośrednio z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu dla województwa świętokrzyskiego na lata 2021–2027. Jak podkreślają władze, są to jedne z ostatnich zadań realizowanych w ramach obecnego Gminnego Programu Rewitalizacji.