Ranking Szkół Podstawowych 2026

Portal WaszaEdukacja.pl opublikował Ogólnopolski Ranking Szkół Podstawowych 2026, w którym przeanalizowano dane z ponad 9 tysięcy placówek publicznych i niepublicznych.

Ranking został stworzony w oparciu o wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, na podstawie danych z CKE, OKE i MEN.

Autorzy podkreślają, że ranking jest obiektywnym narzędziem, ale przy wyborze szkoły należy brać pod uwagę również inne czynniki, takie jak atmosfera, bezpieczeństwo czy indywidualne potrzeby dziecka.

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Kielcach najlepszą podstawówką w Świętokrzyskiem

Portal WaszaEdukacja.pl zaprezentował najnowszy ranking szkół podstawowych. Na wysokim miejscu znalazła się podstawówka z Kielc, tym samym stając się najlepszą szkołą podstawową w woj. świętokrzyskim. Chodzi o Społeczną Szkołę Podstawową im. Mikołaja Reja w Kielcach. Placówka ta zajęła 145. miejsce w skali całego kraju, uzyskując łączny wynik 71,834 pkt.

Kolejne wysoko ocenione szkoły z regionu świętokrzyskiego w tym zestawieniu to:

Szkoła Podstawowa w Skarżysku-Kamiennej – 214. miejsce w Polsce (69,765 pkt)

– 214. miejsce w Polsce (69,765 pkt) Szkoła Muzyczna I Stopnia w Kielcach – 220. miejsce w Polsce (69,563 pkt)

– 220. miejsce w Polsce (69,563 pkt) Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kielcach – 228. miejsce w Polsce (69,373 pkt)

– 228. miejsce w Polsce (69,373 pkt) Akademicka Szkoła Podstawowa w Kielcach – 233. miejsce w Polsce (69,269 pkt)

– 233. miejsce w Polsce (69,269 pkt) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim – 253. miejsce w Polsce (68,936 pkt).

Najlepszą szkołą w kraju okazała się Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji Rodzice Dzieciom w Warszawie, która zdobyła niemal 95 punktów.

I choć to nie tabelki są dla nas najważniejsze… to dziś mówimy jedno: BRAWO! Dla naszych uczniów — za pracę, ambicję i serce wkładane w każdy dzień. Dla nauczycieli — za cierpliwość, pasję i wiarę w możliwości dzieci. Ten wynik to efekt ludzi. Nie systemu. Nie przypadku. Ale pamiętajmy — ranking to liczba. A my budujemy coś dużo większego niż liczby. Budujemy pewność siebie. Odwagę. Relacje.I z tego jesteśmy najbardziej dumni - czytamy na fanpage Zespołu Szkół Społecznych im. M. Reja w Kielcach

Jak powstał ranking?

Jak informuje portal WaszaEdukacja.pl, metodologia rankingu opiera się na twardych, oficjalnych danych, co gwarantuje jego obiektywność i wiarygodność. Podstawę do stworzenia zestawienia stanowiły wyniki egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Informacje te pochodzą bezpośrednio z instytucji państwowych, takich jak Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. To jednak nie wszystko. Twórcy rankingu wzięli pod uwagę również sukcesy uczniów w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych, których dane dostarczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Takie podejście pozwala nie tylko ocenić, jak szkoła przygotowuje do obowiązkowego egzaminu, ale również sprawdzić, czy potrafi ona pracować z najzdolniejszymi uczniami i rozwijać ich ponadprzeciętne talenty.