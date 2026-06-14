Tu bezrobocie w Świętokrzyskiem jest najwyższe. Urząd Statystyczny pokazał nowe dane

Regionalny rynek pracy pod lupą. Gdzie jest najgorzej?

Z końcem kwietnia 2026 roku w świętokrzyskich urzędach pracy zarejestrowanych było 37,3 tys. osób. To o 900 mniej niż w marcu, ale aż o 4,7 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Sytuacja wewnątrz województwa jest silnie zróżnicowana. Jak wynika z danych GUS, prawdziwym "biegunem bezrobocia" pozostaje powiat opatowski, gdzie wskaźnik ten osiągnął zatrważający poziom 16,4% (wobec 14,7% rok wcześniej). Tuż za nim plasuje się powiat skarżyski z wynikiem 15,0%. Aneta Królik z Urzędu Statystycznego w Kielcach nie pozostawia złudzeń co do pozycji regionu na mapie kraju.

Świętokrzyskie nadal znajduje się w grupie regionów o najwyższym bezrobociu. Gorsza sytuacja panowała jedynie w województwach warmińsko-mazurskim (...) oraz podkarpackim - mówi nam Aneta Królik z GUS-u

Dla porównania, najniższy wskaźnik zanotowano w powiecie buskim (5,2%) oraz w samych Kielcach (5,7%).

Dlaczego bezrobocie rośnie?

Choć stopa bezrobocia w regionie wyniosła 8,7%, to warto zauważyć, że średnia krajowa jest znacznie niższa i wynosi 6,0%. Co gorsza, w ujęciu rocznym bezrobocie wzrosło we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego. Niepokojącym sygnałem jest spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw (o 1,0% rok do roku). Największe cięcia etatów dotknęły sekcje:

administrowanie i działalność wspierająca (spadek o 9,3%),

(spadek o 9,3%), zakwaterowanie i gastronomia (spadek o 8,2%).

Aneta Królik zwraca uwagę na dynamikę tych zmian „Stopa bezrobocia wyniosła 8,7%, podczas gdy rok wcześniej było to 7,7%. (...) wzrosła we wszystkich powiatach województwa świętokrzyskiego”

Szukanie pracy to wyzwanie – 32 osoby na jedną ofertę

Kwiecień nie był łaskawy dla osób poszukujących zatrudnienia. Do urzędów pracy zgłoszono jedynie 1,3 tys. ofert, co oznacza spadek o 200 w porównaniu z marcem. Efekt? Na jedną ofertę pracy przypadało średnio 32 bezrobotnych, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 29 osób. Ponad połowę zarejestrowanych (51,3%) stanowią osoby długotrwale bezrobotne.

Nie tylko bezrobocie. Co jeszcze dzieje się w gospodarce?

Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, niektóre dane z raportu GUS mogą zaskakiwać:

Zarobki w górę (ale wolniej). Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7877,48 zł (wzrost o 4,3% r/r). Najlepiej zarabiają specjaliści z branży informacja i komunikacja – średnio 8542,94 zł.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło (wzrost o 4,3% r/r). Najlepiej zarabiają specjaliści z branży – średnio Boom w budownictwie. Produkcja budowlano-montażowa wystrzeliła, notując wzrost o niesamowite 68,9% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku.

Produkcja budowlano-montażowa wystrzeliła, notując wzrost o niesamowite w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku. Samochodowe szaleństwo. Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych i części wzrosła w skali roku blisko dziewięciokrotnie.

Sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych i części wzrosła w skali roku blisko Mieszkania. Przekazano do użytkowania o połowę mniej mieszkań niż rok temu (spadek o 50,8%), ale liczba rozpoczętych budów wzrosła o 58,6%, co daje nadzieję na poprawę w przyszłości

Podsumowując, kwiecień 2026 r. upłynął w Świętokrzyskiem pod znakiem rosnących wyzwań na rynku pracy, przy jednoczesnych silnych impulsach wzrostowych w wybranych branżach, takich jak budownictwo czy handel samochodami.