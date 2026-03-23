Przedszkole Słoneczko – przestrzeń, w której każde dziecko rozwija swoje możliwości

Słoneczko to dwie placówki przy ul. Murarskiej 11 oraz Pastwiskach 1 w Starachowicach, które wyróżnia się nowoczesnym podejściem do edukacji, łącząc naukę z zabawą oraz wspierając predyspozycje każdego dziecka. Wśród proponowanych aktywności znajdują się zajęcia z robotyki, które rozwijają logiczne myślenie, kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Już najmłodsi uczą się podstaw programowania w sposób dostosowany do ich wieku.

i Autor: Przedszkole Słoneczko/ Materiały prasowe

Dużą popularnością cieszy się choreoterapia – forma pracy poprzez ruch i muzykę, która pomaga dzieciom wyrażać emocje i budować pewność siebie. Uzupełnieniem są zajęcia umuzykalniające (tzw. gordonki), wspierające rozwój słuchu i wrażliwości muzycznej. Dzieci mogą również rozwijać swoje zdolności intelektualne podczas zajęć szachowych, ucząc się koncentracji i strategicznego myślenia.

Nie brakuje także aktywności fizycznych – akrobatyka, judo oraz piłka nożna wspierają rozwój sprawności, koordynacji ruchowej oraz umiejętności współpracy w grupie. Ważnym elementem oferty jest również animaloterapia, która poprzez kontakt ze zwierzętami wspiera rozwój emocjonalny oraz uczy empatii i odpowiedzialności.

Szczególne miejsce w Przedszkolu Słoneczko zajmuje wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Placówka realizuje orzeczenia o kształceniu specjalnym, zapewniając profesjonalną opiekę oraz indywidualnie dopasowane programy terapeutyczne.

W ramach wsparcia prowadzone są nowoczesne formy terapii, takie jak mikropolaryzacja, trening słuchowy Tomatisa, SPPS czy biofeedback. Dodatkowo realizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, które pozwala na jak najwcześniejsze wspieranie jego potencjału i niwelowanie trudności rozwojowych.

Szczególnie istotnym elementem działalności przedszkola jest wczesna diagnoza oraz terapia najmłodszych dzieci. Odpowiednio szybkie rozpoznanie potrzeby rozwojowe pozwalają na skuteczniejsze wsparcie i daje dzieciom większe szanse na harmonijny rozwój. Kadra specjalistów dokłada wszelkich starań, aby każde dziecko otrzymało pomoc dostosowaną do jego indywidualnej sytuacji już na najwcześniejszym etapie.

Integralną częścią placówki jest również żłobek, który wspiera rozwój najmłodszych dzieci poprzez codzienną, troskliwą opiekę oraz aktywności dostosowane do ich wieku. Maluchy uczestniczą w zajęciach tanecznych, które rozwijają poczucie rytmu, koordynację ruchową oraz radość z ruchu. Ważnym elementem dnia są także codzienne spacery, które sprzyjają zdrowiu, odporności oraz poznawaniu otaczającego świata.

Dużym atutem zarówno przedszkola, jak i żłobka są przestronne ogrody przedszkolne wyposażone w nowoczesne place zabaw. To bezpieczna i przyjazna przestrzeń, w której dzieci mogą codziennie spędzać czas na świeżym powietrzu, rozwijając sprawność motoryczną oraz czerpiąc radość z aktywnej zabawy.

Dzieci uczęszczające do Przedszkola Słoneczko mają również możliwość udziału w licznych wycieczkach oraz konkursach, które rozwijają ich ciekawość świata, uczą samodzielności oraz pozwalają odkrywać nowe pasje i talenty.

Wybór odpowiedniego miejsca dla dziecka to jedna z najważniejszych decyzji, przed jaką stają rodzice. Warto wybierać mądrze – ponieważ dobra decyzja dziś przynosi owoce w przyszłości.

Dzięki zaangażowanej kadrze oraz nowoczesnym metodom pracy, każde dziecko – niezależnie od swoich możliwości – ma szansę rozwijać się w bezpiecznym, wspierającym i inspirującym środowisku.

Przedszkole Słoneczko to miejsce, w którym dzieci uczą się, rozwijają i odkrywają świat we własnym tempie – z radością i poczuciem bezpieczeństwa.

Więcej informacji na temat działalności placówek dostępne pod nr tel. 721 990 111 oraz na Facebooku.