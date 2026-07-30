VII Fiesta Balonowa! Kolorowe balony opanują Starachowice, Wąchock i Brody

Gdzie i kiedy szukać balonów?

Podniebne giganty będą startować z malowniczych terenów nad wodą oraz punktów miejskich:

Starachowice: teren zielony przy Zalewie Lubianka oraz plac przy ulicy na Szlakowisku.

teren zielony przy Zalewie Lubianka oraz plac przy ulicy na Szlakowisku. Wąchock: łąki przy Zalewie.

łąki przy Zalewie. Brody: okolice Zalewu.

Loty planowane są dwa razy dziennie, aby w pełni wykorzystać najlepsze warunki atmosferyczne:

Rano: między godziną 5:00 a 7:00.

między godziną 5:00 a 7:00. Wieczorem: około godziny 17:00 – 18:00

Atrakcje dla każdego. Loty na uwięzi

Dla tych, którzy chcieliby poczuć dreszczyk emocji, ale wolą pozostać bliżej ziemi, organizatorzy przygotowali loty na uwięzi. To doskonała okazja, aby wznieść się na kilka metrów w górę i spojrzeć na okolicę z nowej perspektywy. Jak podkreśla Beata Banaszuk z fundacji Balonowa Strona Nieba „Pogoda zapowiada się wyśmienita. Zapraszamy nad wodę i na balony!”

Dlaczego warto się wybrać?

Balony to jedna z najpiękniejszych dziedzin lotnictwa, wzbudzająca wyłącznie pozytywne emocje. Fiesty balonowe to nie tylko sport, to także okazja do spotkania niezwykle pogodnych ludzi – pilotów i pasjonatów, którzy „większość czasu spędzają z głową w chmurach”. Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Balonowa Strona Nieba we współpracy z lokalnymi samorządami.

Pamiętajcie, że konkretne miejsca startów mogą ulec zmianie w zależności od kierunku wiatru. Najświeższe informacje będą publikowane na bieżąco w mediach społecznościowych oraz przez lokalne media. Nie przegapcie tej okazji – takie widoki zapadają w pamięć na lata!

Jeśli tylko dopisze pogoda i będziemy mieli sprzyjające wiatry, od piątku do niedzieli będziemy mogli podziwiać cztery balony unoszące się nad naszymi okolicami. W planach są wieczorne loty w piątek i sobotę, a także poranne przeloty w sobotę i niedzielę. Balony będą startować znad Lubianki i ze Szlakowiska w Starachowicach oraz nad zalewami w Wąchocku i Brodach. Dodatkową atrakcją będzie balon „leżak” – wyjątkowa konstrukcja, do której będzie można wejść i z bliska przekonać się, jak ogromny jest balon od środka - mówi Prezydent Starachowic Marek Materek

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