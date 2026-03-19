W Świętokrzyskiem rośnie liczba stulatków. Najstarsza osoba ma 108 lat

Kim są najstarsi mieszkańcy Świętokrzyskiego?

W województwie świętokrzyskim rekordy wieku budzą prawdziwy podziw. Obecnie najstarsza osoba w Świętokrzyskiem to kobieta, która przyszła na świat w 1918 roku, co oznacza, że ma obecnie 108 lat. Ta niezwykła seniorka mieszka w powiecie ostrowieckim i jest żywym świadkiem ponad wieku polskiej historii.

Z kolei najstarszy mężczyzna w regionie mieszka w Kielcach i urodził się w 1921 roku, więc ma obecnie 105 lat. Choć dane te pochodzą z rejestrów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pokazują one, że długowieczność nie jest w naszym województwie zarezerwowana tylko dla jednej płci, choć to panie statystycznie częściej świętują setne urodziny.

Przykładem aktywnego stulatka jest pan Zygmunt Lipa ze Starachowic, urodzony w 1926 roku, który niedawno świętował swoje setne urodziny. Jubilat, rodowity starachowiczanin i wieloletni pracownik Fabryki Samochodów Ciężarowych, zaskakuje energią – sam zadzwonił do urzędu miasta, by umówić wizytę prezydenta, a na spotkanie przygotował własnoręcznie spisany życiorys.

Ile osób ma ponad 100 lat?

Statystyki nie kłamią: w regionie dynamicznie przybywa stulatków. Według najnowszych danych kieleckiego ZUS, w marcu 2026 roku wypłacono już 136 świadczeń honorowych dla osób, które ukończyły 100 lat życia. To ogromny skok w porównaniu z rokiem 2020, kiedy takich osób było zaledwie 49.

Analizując strukturę tej grupy, na koniec 2025 roku świadczenie pobierało 114 kobiet i 22 mężczyzn.

Jeszcze w tym roku w województwie świętokrzyskim pęknie „magiczna bariera” 200 stulatków. Podstawą tych prognoz jest liczba osób, które na koniec ubiegłego roku kończyły 99. rok życia – było ich aż 125 - mówi Paweł Szkalej, rzecznik ZUS-u w Kielcach.

Świętokrzyskie na tle Polski

Zastanawiając się, ile osób ma 100 lat w Polsce, należy spojrzeć na statystyki ogólnokrajowe. Obecnie w całym kraju świadczenia honorowe z różnych systemów (ZUS, KRUS, służby mundurowe) pobiera około 5000 osób. Sam ZUS wypłaca ich ponad 4000.

Stulatkowie w Polsce są rozmieszczeni nierównomiernie. Na tle innych województw Świętokrzyskie z liczbą 136 stulatków wypada solidnie, wyprzedzając m.in. województwo lubuskie (84 osoby) czy opolskie (76 osób). Liderem pozostaje województwo mazowieckie, gdzie mieszka niemal 700 osób w tym wieku.

Sekret długowieczności – co mówią eksperci?

Co sprawia, że niektórzy cieszą się tak długim życiem? Zdaniem lekarzy i socjologów długowieczność to wypadkowa genetyki, postępu medycyny oraz stylu życia. Pan Zygmunt Lipa jako swój przepis na sukces wymienia "aktywność zawodową i społeczną, samodzielność oraz ciekawość świata. Kulinarnie stawia na prostotę – je wszystko, ale najbardziej ceni sobie domowe zupy".

Eksperci podkreślają również rolę stabilizacji finansowej i opieki zdrowotnej. Od 1 stycznia 2025 roku przepisy o świadczeniu honorowym uległy zmianie na korzyść seniorów. Obecnie każda osoba po „setce” otrzymuje dodatkowo 6 938,92 zł brutto miesięcznie, a kwota ta jest corocznie waloryzowana w marcu. Co ważne, dla większości seniorów świadczenie to przyznawane jest z urzędu, bez konieczności składania wniosków.

Społeczeństwo się starzeje – co dalej?

Rosnąca liczba stulatków to wyraźny sygnał, że nasze społeczeństwo się starzeje, ale jednocześnie staje się coraz silniejsze biologicznie. Trzykrotny wzrost liczby najstarszych mieszkańców w ciągu kilku lat zmusza do refleksji nad systemem wsparcia dla seniorów. Państwo odpowiedziało na to ustawowym uregulowaniem świadczenia honorowego, które wcześniej miało charakter uznaniowy.

Wnioski demograficzne są jasne: wiek 100 lat przestaje być barierą nie do przejścia. Kluczowe staje się zapewnienie osobom starszym nie tylko wsparcia finansowego, ale i możliwości zachowania aktywności, co jak pokazuje przykład starachowickiego jubilata, jest najlepszym lekarstwem na upływający czas.

Czy wkrótce wiek 110 lat stanie się nową „setką”? Rosnące statystyki pozwalają wierzyć, że dzięki lepszemu standardowi życia i profilaktyce, wielu z nas ma szansę na tak piękny jubileusz. Jaką historię opowiedzą dzisiejsi trzydziestolatkowie, gdy sami przekroczą ten magiczny próg?