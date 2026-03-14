W tym powiecie w woj. świętokrzyskim bezrobocie jest najwyższe. Są najnowsze dane urzędu

Stopa bezrobocia w Polsce i woj. Świętokrzyskim

Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 8,8% wobec 8,1% przed rokiem. W kraju stopa bezrobocia rejestrowanego również wzrosła, osiągając poziom 6,0% (przed rokiem było to 5,4%). Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia. Na koniec miesiąca sprawozdawczego najniższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie wielkopolskim (3,8%), a w jeszcze trudniejszej sytuacji niż województwo świętokrzyskie pozostawały województwa podkarpackie (9,6%) i warmińsko-mazurskie (9,9%).

Urząd Statystyczny podał dane o bezrobociu w woj. świętokrzyskim

W styczniu 2026 r. w świętokrzyskich urzędach pracy zarejestrowano 4,4 tys. osób, co stanowi znaczący, 25,0-procentowy wzrost w stosunku do grudnia 2025 roku. Pocieszający jest jednak fakt, że w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku liczba nowo zarejestrowanych była o 16,0% niższa. Stopa napływu bezrobotnych wyniosła 1,0%

Z ewidencji wyrejestrowano w tym samym czasie 2,4 tys. osób (spadek o 9,8% miesiąc do miesiąca). Główną przyczyną wyłączenia z rejestrów było podjęcie pracy, co dotyczyło 1,5 tys. osób, stanowiąc 62,7% wszystkich wyrejestrowanych

Profil bezrobotnego: Niepokojące trendy w grupach szczególnych

Dane wskazują na trudną sytuację osób w wieku do 30 lat oraz seniorów. W ujęciu rocznym liczebność bezrobotnych poniżej 30. roku życia wzrosła o 9,9% (w tym najmłodszych do 25 lat o 11,7%), a osób powyżej 50. roku życia o 9,0%

Bezrobotni długotrwale, stanowią niemal połowę wszystkich zarejestrowanych (49,9%), a ich liczba wzrosła o 11,2% w ciągu roku.

Brak kwalifikacji 27,9% osób w rejestrach nie posiada kwalifikacji zawodowych.

Osoby niepełnosprawne , zanotowano tu najwyższy roczny wzrost liczebności – aż o 17,7%.

Brak prawa do zasiłku, dotyczy to zdecydowanej większości, bo aż 86,6% bezrobotnych

Regionalne zróżnicowanie Kielce vs Opatów

Sytuacja w poszczególnych powiatach województwa jest bardzo niejednorodna. Do regionów o najwyższej stopie bezrobocia należą:

Powiat opatowski: 16,5% (wzrost z 15,8% przed rokiem) Powiat skarżyski: 15,4% (wzrost z 14,7% przed rokiem)

Na drugim biegunie znajdują się obszary z najniższym bezrobociem:

Powiat buski: 5,4%. Kielce (miasto na prawach powiatu): 5,6%

Warto zauważyć, że w ciągu roku stopa bezrobocia zwiększyła się w trzynastu powiatach województwa, przy czym najbardziej ucierpiały powiaty staszowski, buski oraz ostrowiecki. Jedynie w powiecie starachowickim wskaźnik ten utrzymał się na poziomie sprzed roku.

Drastyczny spadek liczby staży

Dla osób młodych jedną z najważniejszych dróg wyjścia z bezrobocia są staże. Dane pokazują jednak, że w styczniu 2026 r. udział osób wykreślonych z ewidencji z powodu rozpoczęcia stażu zmniejszył się o 2,5 %. w porównaniu z rokiem ubiegłym, osiągając marginalny poziom 0,4%. Brak tej formy aktywizacji zawodowej bezpośrednio uderza w osoby do 30. roku życia, które często nie mają jeszcze doświadczenia zawodowego.

Przedsiębiorcy częściej zwalniają młodych pracowników

W analizowanym okresie odnotowano wzrost odsetka osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,6 p.proc. do poziomu 4,8%). Może to sugerować pogorszenie kondycji finansowej lokalnych przedsiębiorstw, co w pierwszej kolejności dotyka pracowników o krótszym stażu (młodych) lub tych, których stanowiska są łatwiejsze do redukcji.