Nowa jakość podróży. Co się zmieniło?

Zakończona właśnie modernizacja objęła odcinek o długości ponad 5,38 km. Zamiast spękanej nawierzchni i wąskich gardeł, kierowcy mają teraz do dyspozycji:

Szeroką jezdnię (7 metrów) o nośności dostosowanej do ciężkiego transportu.

o nośności dostosowanej do ciężkiego transportu. Bezpieczne rondo czterowlotowe w Tychowie Starym , które uporządkowało ruch na kluczowym skrzyżowaniu.

, które uporządkowało ruch na kluczowym skrzyżowaniu. Komfortową infrastrukturę : 7 nowoczesnych zatok autobusowych, oświetlenie uliczne oraz ekrany akustyczne.

: 7 nowoczesnych zatok autobusowych, oświetlenie uliczne oraz ekrany akustyczne. Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów: Powstały zupełnie nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe.

Inwestycja o wartości około 46 mln zł brutto (z 85-procentowym dofinansowaniem z Unii Europejskiej) ma stać się „oknem na świat” dla północnej części województwa świętokrzyskiego, ułatwiając połączenie z Radomiem i całą siecią dróg krajowych

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Budowa pod znakiem „rury-niespodzianki” i gniewu mieszkańców

Droga do sukcesu była jednak wyjątkowo wyboista. Choć dziś świętujemy otwarcie, mieszkańcy Tychowa, Mirca i Jasieńca przez miesiące mierzyli się z ogromnymi utrudnieniami. Największym echem odbiła się sprawa magistrali wodociągowej o średnicy 600 mm, która zasila Starachowice.

To właśnie kolizja z tą „ukrytą” siecią stała się oficjalnym powodem przedłużenia prac o wiele miesięcy – aż do maja 2026 roku. Projekt drogi musiał być poprawiany aż trzy razy, co wywołało falę krytyki. Internauci i lokalna społeczność nie kryli irytacji:

„Rura z 1969 roku”. Mieszkańcy w mediach społecznościowych punktowali, że wodociąg widnieje na planach od dekad i nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem.

Mieszkańcy w mediach społecznościowych punktowali, że wodociąg widnieje na planach od dekad i nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Codzienna gehenna. Ruch wahadłowy, uskoki na jezdni i uciążliwe objazdy sprawiały, że codzienne dojazdy do pracy czy szkół stawały się wyzwaniem ponad siły.

Ruch wahadłowy, uskoki na jezdni i uciążliwe objazdy sprawiały, że codzienne dojazdy do pracy czy szkół stawały się wyzwaniem ponad siły. Opustoszały plac budowy. W komentarzach często pojawiały się zarzuty o brak pracowników na budowie w kluczowych momentach

W komentarzach często pojawiały się zarzuty o brak pracowników na budowie w kluczowych momentach "Wielka szkoda, że na otwarcie drogi nie zostali zaproszeni mieszkańcy Gminy Mirzec, którzy wbrew własnej woli musieli stać się jej sponsorami, jeżdżąc przez dłuuuugie miesiące objazdami i stojąc na światłach, a w tym czasie nie były wykonywane żadne prace. Do tego błędy, do których ŚZDW nie chce się przyznać, a użytkownicy drogi będą ponosić konsekwencje."

Strategiczny łącznik z Mazowszem

Mimo kontrowersji i opóźnień, efekt końcowy jest imponujący. Nowa trasa nie tylko poprawia płynność ruchu, ale przede wszystkim wyprowadza tranzyt z centrum Starachowic, łącząc się bezpośrednio z nową estakadą nad rzeką Kamienną i zachodnią obwodnicą miasta.

Mimo kontrowersji i opóźnień, efekt końcowy jest imponujący. Nowa trasa nie tylko poprawia płynność ruchu, ale przede wszystkim wyprowadza tranzyt z centrum Starachowic, łącząc się bezpośrednio z nową estakadą nad rzeką Kamienną i zachodnią obwodnicą miasta.