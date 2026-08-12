Tu bezrobocie w Świętokrzyskiem jest najwyższe. Urząd Statystyczny pokazał nowe dane

Choć ogólny klimat gospodarczy w kraju ulega wahaniom, to właśnie w regionie świętokrzyskim negatywny trend wzrostu bezrobocia ma charakter powszechny i dotknął w ujęciu rocznym wszystkie powiaty. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, a gdzie kryje się zdumiewający paradoks?

Czarna lista powiatów. Gdzie bezrobocie uderza najmocniej?

Dane statystyczne pokazują ogromne rozwarstwienie geograficzne wewnątrz samego województwa. Najtrudniejsza sytuacja tradycyjnie utrzymuje się we wschodnich i północnych rubieżach regionu. Powiatami o najwyższej stopie bezrobocia w czerwcu 2026 roku były:

Powiat opatowski – aż 15,8% (wobec 14,3% rok wcześniej).

– aż 15,8% (wobec 14,3% rok wcześniej). Powiat skarżyski – 14,4% (wobec 14,2% rok wcześniej)

Warto zauważyć, że w ujęciu rocznym to właśnie w powiecie opatowskim odnotowano jeden z największych wzrostów stopy bezrobocia (o 1,5 punktu procentowego), obok staszowskiego i jędrzejowskiego.

Na drugim biegunie zestawienia uplasowały się miejsca z najniższym odsetkiem osób bezrobotnych. Liderami stabilności są powiat buski (5,1%) oraz miasto Kielce (5,6%). Nawet tam jednak bezrobocie wzrosło w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku – odpowiednio z poziomu 4,2% w powiecie buskim oraz 4,7% w stolicy województwa.

Paradoks uzdrowiska. Zaskakujący przypadek powiatu buskiego

Najbardziej zdumiewające zjawisko na świętokrzyskim rynku pracy dotyczy powiatu buskiego. Choć czerwcowe dane GUS Kielce wskazują, że powiat ten ma najniższą ogólną stopę bezrobocia w całym regionie (5,1%), to analizy długoterminowe ujawniają drugie, znacznie bardziej niepokojące oblicze tego miejsca.

Z analizy dynamiki rynku pracy w okresie od lutego 2024 roku do lutego 2026 roku wynika, że to właśnie w powiecie buskim bezrobocie rosło najszybciej w całym województwie – skala negatywnych zmian sięgnęła tam aż 21,3%. Tuż za nim w tym niechlubnym, dwuletnim rankingu wzrostu liczby bezrobotnych uplasowały się powiaty staszowski (+18%) oraz ostrowiecki (+17,1%).

W tym samym dwuletnim horyzoncie czasowym wzrosty bezrobocia dotknęły aż 13 z 14 świętokrzyskich powiatów. Jedynym zielonym punktem na mapie, który zdołał oprzeć się negatywnemu trendowi i odnotował spadek bezrobocia o 2,9%, był powiat starachowicki.

Ile zarabia się w Świętokrzyskiem? Płace rosną wolniej niż przed rokiem

Wraz ze wzrostem bezrobocia w regionie obserwujemy zmiany w strukturze wynagrodzeń. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2026 roku wyniosło 7892,31 PLN. Choć oznacza to wzrost o 5,2% w porównaniu do czerwca 2025 roku oraz o 0,8% w stosunku do maja 2026 roku, dynamika ta wyraźnie wyhamowuje. Rok temu roczne tempo wzrostu płac w czerwcu wynosiło aż 9,8%.W skali pierwszego półrocza 2026 roku przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 4,5% r/r, przegrywając z dynamiką ogólnokrajową, która wyniosła 5,8%. Co ciekawe, realne portfele pracowników mocno odczuwają rosnące koszty życia – ceny towarów i usług konsumpcyjnych w województwie świętokrzyskim wzrosły w pierwszym kwartale 2026 roku o 2,9% r/r, przewyższając średnią krajową (2,4%).

Kto bez trudu znajdzie pracę? Barometr Zawodów odsłania karty

Pomimo trudniejszej sytuacji i wzrostu liczby osób bez pracy, pracodawcy w niektórych branżach wciąż narzekają na brak rąk do pracy. Co ciekawe, z ogólnopolskiego badania „Barometr zawodów 2026” wynika, że województwo świętokrzyskie odznacza się najmniejszą pulą zawodów deficytowych w całym kraju – eksperci zidentyfikowali ich tu zaledwie.Osoby posiadające kwalifikacje w poniższych profesjach nie powinny mieć najmniejszych problemów ze znalezieniem zatrudnienia w 2026 roku:

elektrycy i energetycy,

kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,

lekarze,

nauczyciele praktycznej nauki zawodu,

operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,

pielęgniarki i położne,

psycholodzy i terapeuci,

samodzielni księgowi,

spawacze

Z drugiej strony, na świętokrzyskim rynku pracy pojawiła się także jedna wyraźna nadwyżka kadrowa. Jedynym zawodem sklasyfikowanym w regionie jako nadwyżkowy są technicy ekonomiści. Absolwenci tego kierunku bez dodatkowego przekwalifikowania mogą napotkać spore bariery podczas poszukiwania wymarzonego etatu.

Zgadnij, czy to Świętokrzyskie? Gdzie znajduje się to miejsce Pytanie 1 z 10 Ten dworzec kolejowy znajduje się w... Starachowicach Zachodnich (świętokrzyskie) Radomiu (mazowieckie) Końskich (świętokrzyskie) Busku-Zdroju (świętokrzyskie) Następne pytanie

Źródło: Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa świętokrzyskiego w czerwcu 2026 r. GUS Kielce