Escherichia coli w kranach – co to oznacza?

Sytuacja jest poważna. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach wydał kategoryczny zakaz spożywania wody z sieci. Bakteria, którą wykryto w próbkach z 15 czerwca 2026 roku, to niebezpieczny przeciwnik. Jak wyjaśnia Ewa Dróżdż, dyrektor starachowickiego Sanepidu „To jest taka jelitowa bakteria, która może różne sensacje żołądkowe dawać” Woda nie nadaje się do picia, przygotowywania posiłków, mycia owoców, a nawet mycia zębów – i co ważne, przegotowanie jej nic nie zmienia. Można jej używać wyłącznie do celów sanitarnych, czyli np. do spłukiwania toalet czy mycia podłóg

Kiedy koniec utrudnień? "Optymistyczny wariant"

Wszyscy liczą na szybkie rozwiązanie problemu, ale procedury mają swoje rygory. Bakterii nie da się "wyprosić" z rur z godziny na godzinę. Kluczowe są badania laboratoryjne, które muszą potwierdzić, że woda jest w 100% bezpieczna.

Największy szkopuł jest w tym, że niestety badania bakteriologiczne trwają. Z każdej pobranej próbki, wstępne odczyty możemy mieć dopiero na drugi dzień, a ostateczny wynik potwierdzamy najczęściej po 48 godzinach. I to nawet jeżeli próbka wstępnie okaże się dobra, to i tak musimy poczekać i potwierdzić badania w 100 % – tłumaczy dyrektor Ewa Dróżdż

Kiedy w kranach popłynie "dobra" woda?

Kiedy zatem możemy spodziewać się dobrych wiadomości? Według szefowej Sanepidu najbardziej realnym terminem jest koniec obecnego tygodnia.

Myślę, że optymistyczny scenariusz, to koniec tego tygodnia. [...] Wodociągi zaczęły już chlorować. [...] A chlor bardzo niszczy te bakterie grupy coli i wszystkie inne zanieczyszczenia - dodaje Dyrektor Dróżdż

Gdzie woda jest skażona?

Alert dotyczy konkretnych rejonów. Na liście znalazły się:

Starachowice: Osiedle Południe (całe), Osiedle Górniki (ul. Nowowiejska z odnogami, ul. Kielecka), Osiedle Skarpa (m.in. Al. Armii Krajowej, ul. Na Szlakowisku, ul. Czerwonego Krzyża, ul. Waryńskiego, ul. Przyjazna, ul. Medyczna), a także ulice Boczna, Kornatka i Wschodnia.

Gmina Brody: miejscowości Dziurów, Adamów, Ruda.

Wąchock: ulice Wygoda oraz Górna.

Jak przetrwać najbliższe dni?

Wodociągi zostały zobowiązane do zapewnienia mieszkańcom wody zastępczej. Na ulicach pojawiły się już cysterny, a woda ma być również dystrybuowana w specjalnych workach. Ważna wskazówka dla właścicieli czworonogów - Sanepid radzi, by w tym czasie zadbać również o zwierzęta domowe. Choć zwierzęta są bardziej odporne, dyrektor Dróżdż sugeruje: "Lepiej, żeby dawać zwierzętom wodę mineralną niegazowaną".

Zarządca wodociągu intensywnie pracuje nad płukaniem i chlorowaniem sieci. Sytuacja jest dynamiczna, a mieszkańcy powinni śledzić kolejne komunikaty, które będą się pojawiać w miarę spływania wyników nowych badań. Na ten moment plan jest jasny - wytrzymać do weekendu.

PWiK organizuje wodę zastępczą - lokalizacje

Lokalizacje beczkowozów dla Osiedla Południe :

- Ul. Prądzyńskiego - Parking Carrefour

- ul.Moniuszki Szkoła Podstawowa nr 6

Osiedle Górniki (Nowowiejska oraz Kielecka wraz z odnogami)

- ul. Nowowiejska parking przed kościołem

Osiedle Skarpa

- Ul. Armii Krajowej - Plac pod skałkami

- Ul. Armii Krajowej - Szkoła Podstawowa nr 10 ,

Dziurów oraz Warszawka

- Ul. Wschodnia - Pętla autobusowa

Wąchock

-skrzyżowanie ul. Kasztanowej i Dębowej w Ratajach (w okolicach autokomisu).

Apel prezesa starachowickich wodociągów

Szanowni Państwo. Prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie, że możliwości wydawania wody w workach litrowych przy ul. Iglastej jest ograniczona i nie możemy nadążać za zapotrzebowaniem, jeśli posiadacie Państwo własne pojemniki, to będziemy je napełniać szybciej i bez ograniczeń także na ul Iglastej oraz w Ratajach na skrzyżowaniu ul Dębowej i Kasztanowej z hydrantu . Jeszcze raz prosimy o wyrozumiałość - Prezes PWiK Jerzy Miśkiewicz

Woda całkowicie niezdatna (skażenie wysokiego stopnia)

Jeśli w komunikacie widnieje zapis, że woda nie nadaje się do spożycia nawet po przegotowaniu, oznacza to całkowity zakaz jej używania do celów higienicznych.