Odwiedziłam najmniejsze miasto w Polsce. To miejsce w Świętokrzyskiem totalnie mnie zaskoczyło

Jeśli zastanawiacie się jak atrakcyjnie spędzić czas i przy okazji poznać ciekawą historię związaną z regionem świętokrzyskim to polecam Wam wyprawę do najmniejszego miasta w Polsce. To urokliwe i klimatyczne miasteczko ma bogatą historię, nie spotkacie tam tłumu turystów a przy okazji spędzicie czas w sielskim klimacie, w duchu popularnego slow life. O jakim miejscu na mapie Polski mowa? Oczywiście o Opatowcu, małym miasteczku położonym nad Wisłą. Miejscowość ta leży w jednej z ciekawszych okolic województwa świętokrzyskiego, znanej z przepięknych krajobrazów i muzyki Wojtka Belona. Czy widzieliście kiedyś świętokrzyskie Ponidzie? Jeśli nie to najwyższa pora zobaczyć ten zakątek Polski w regionie świętokrzyskim, a przy okazji warto "zahaczyć" o Opatowiec.

Byłam, widziałam, zachwyciłam się Opatowcem

Opatowiec to maleńkie miasteczko położone na lewym brzegu Wisły. Niewiele osób wie, że właśnie z tej miejscowości pochodzą m.in. Maria Mączyńska – mistrzyni świata w łucznictwie czy Jerzy Waglewski – reportażysta, dziennikarz radiowy. Obecnie miasteczko liczy około 300 mieszkańców, którzy witają Was z uśmiechem i służą pomocą. Co na pierwszy rzut oka zaskakuje w Opatowcu? Na pewno przepiękne krajobrazy, malownicza przyroda i konie, które możecie spotkać w okolicy. Warto też wspomnieć o ciekawych zabytkach, które skrywa to miasteczko. Koniecznie musicie zobaczyć podominikański kościół pw. św. Jakuba Starszego Apostoła oraz na ulicy Kościelnej zabytkową dzwonnicę. Jedną z ciekawszych turystycznie atrakcji, znajdującą się przy uroczym opatowieckim rynku, jest górująca nad Opatowcem wieża zegarowo-hejnałowa. Każdego dnia w samo południe rozlega się z niej wpadający w ucho, a stricte związany z tradycją miejscowości hejnał „Opatowiec bujnym lasem i Wisłą pachnący”. Hejnał zaś to słowa ułożone przez Wilhelma Szewczyka do lokalnie znanego utworu ludowego. Dziś często śpiewana przez Panie z miejscowego KGW. Opatowiec ma także wiele ciekawych "zakątków", jeśli chcecie je poznać wystarczy poprosić "lokalsów" o pomoc. Mnie do Opatowca zabrała po raz pierwszy artystka pochodząca z tej miejscowości, Ewa Łuczywo Nowak.

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Dlaczego warto zobaczyć Opatowiec w Świętokrzyskiem?

Czy chcecie pochwalić się znajomym, że byliście w najmniejszym mieście w Polsce? Czy chcecie zobaczyć jedną z najpiękniejszych rzeźb Marszałka Józefa Piłsudskiego? A może chcecie przeprawić się promem przez Wisłę? Jeśli tak, to właśnie choćby tylko dla tych trzech powodów warto wybrać się na wycieczkę do Opatowca. Opatowiec jest także miasteczkiem w którym co roku na błoniach odbywa się Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich, podczas którego prywatni hodowcy prezentują swoje najlepsze okazy. Jeśli już zdecydujecie się na wycieczkę do Opatowca to podpowiadam gdzie zjecie pyszny filet ze smażonego dorsza. Zajrzyjcie do zajazdu w "Starym Młynie", miejsce przyciąga nie tylko swojskim klimatem, ale również tradycyjną polską kuchnią. Będąc w okolicach Opatowca warto też wybrać się po drodze do oddalonego o 10 km. Nowego Korczyna, czy oddalonej o 18 km. Kazimierzy Wielkiej. Warto też pamiętać, że znajdujecie się na Ponidziu, czyli najpiękniejszym regionie województwa świętokrzyskiego. Jak wygląda Ponidzie? Zobaczcie zdjęcia.

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Opatowiec. Rys historyczny

Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI w. W 1085 r. Judyta, żona Władysława Hermana nadała wieś opactwu benedyktynów z Tyńca.

pochodzą z XI w. W 1085 r. Judyta, żona Władysława Hermana nadała wieś opactwu benedyktynów z Tyńca. W 1271 r. książę Bolesław Wstydliwy nadał osadzie prawa miejskie.

W 1283 r. opat tyniecki Tomasz założył tu klasztor dominikanów.

W 1500 r. w Opatowcu, przy kościele parafialnym, biskup krakowski Fryderyk założył bractwo literackie, skupiające mężczyzn umiejących czytać. W mieście znajdowały się łaźnie oraz założony przez Jana Olbrachta szpital dla ubogich.

Osada uległa znacznym zniszczeniom w trakcie I wojny światowej i ponownie, dwukrotnie w czasie II wojny światowej.

29 lipca 2012 roku miało miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie wieży zegarowo-hejnałowej w Opatowcu

1 stycznia 2019 r. Opatowiec odzyskał prawa miejskie, stając się z 338 mieszkańcami najmniejszym miastem Polski.

źródło. Wikipedia

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