Dane, które budzą niepokój „Wrzeciono z wąską podstawą”

Sytuacja demograficzna regionu jest określana przez ekspertów jako regresywna. Aneta Królik z Głównego Urzędu Statystycznego wskazuje na dramatyczny spadek liczby urodzeń – w 2025 roku odnotowano ich zaledwie 6100, co jest najniższym wynikiem w 30-letniej historii badań.

Zgodnie z rekomendacją ONZ, społeczeństwo, w którym udział osób w wieku 65 lat i starszych przekracza 6% populacji ogółem, można nazwać społeczeństwem starym. Natomiast na koniec 2025 roku w województwie udział osób w wieku 65 lat i więcej wyniósł 23,8% – podkreśla Aneta Królik z GUS-u

W miastach takich jak Skarżysko-Kamienna sytuacja jest jeszcze bardziej jaskrawa: na 100 dzieci przypada tam aż 275 seniorów. Mediana wieku w województwie wynosi blisko 46 lat, co czyni świętokrzyskie „najstarszym” regionem w kraju.

Trójmiasto nad Kamienną. Razem przeciwko wyludnieniu

Prezydenci Ostrowca, Starachowic i Skarżyska-Kamiennej zrozumieli, że w obliczu ucieczki mieszkańców do metropolii, rywalizacja między sąsiednimi miastami nie ma sensu. Postawili na współpracę w ramach tzw. Trójmiasta nad Kamienną. Marek Materek, prezydent Starachowic, stawia sprawę jasno:

„Współpraca w wielu zakresach będzie po prostu koniecznością, a nie tylko kaprysem”

Zamiast walczyć o tych samych inwestorów, miasta stawiają na wspólny networking dla lokalnych przedsiębiorców i budowanie silnej marki regionu.

Model „miasta kieszonkowego” i darmowa komunikacja

Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Arkadiusz Bogucki, proponuje zmianę myślenia o mieście. Zamiast liczyć tylko na wielkich inwestorów, chce skupić się na komforcie życia obecnych mieszkańców.

„Pracujemy nad modelem ’miasta kieszonkowego’. Chcemy oferować czyste, bezpieczne i przyjazne miejsce do życia z rozsądnymi cenami mieszkań” – wyjaśnia Bogucki

Jednym z konkretnych kroków ma być wprowadzenie od lipca bezpłatnej komunikacji miejskiej, co ma nie tylko ułatwić życie, ale też zachęcić do meldowania się w mieście i płacenia w nim podatków. Bezpłatna komunikacja funkcjonuje w sąsiednich Starachowicach od kilku lat, a warunkiem korzystania z autobusów bez biletu jest płacenie podatków w mieście.

Przemysł i tanie mieszkania jako fundament

Z kolei Artur Łakomiec, prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego, wierzy w powrót do sprawdzonych wzorców rozwoju. Miasto planuje do 2029 roku przygotować 30 hektarów terenów inwestycyjnych za ponad 70 mln zł oraz wybudować blisko 200 tanich mieszkań społecznych.

„Od zawsze to miasta rozrastały się wokół fabryk, a nie fabryki wokół miasta” – zauważa prezydent Łakomiec

Samorządowiec wskazuje również na konieczność zmian systemowych, takich jak tworzenie związków gminnych, które mogłyby wspólnie zarządzać transportem czy edukacją.

Dlaczego warto zostać w regionie?

Eksperci podkreślają, że miasta o „ludzkiej skali” mogą być atrakcyjną alternatywą dla anonimowej Warszawy czy Krakowa, zwłaszcza w dobie pracy zdalnej. Aby jednak młodzi ludzie chcieli tu zostać, kluczowe są dwa czynniki: stabilny rynek pracy (wskazany przez 77% badanych) oraz dostępne cenowo mieszkania.

Walka o przyszłość północy świętokrzyskiego trwa. Sukces Trójmiasta nad Kamienną zależy od tego, czy uda się przekonać młode pokolenie, że jakość życia w „kieszonkowym” mieście może być wyższa niż w zatłoczonej metropolii.