Wypadek na drodze Starachowice - Lubienia. Peugeot zderzył się z Oplem

Dawid Bąk
2026-04-14 14:14

Do wypadku dwóch aut osobowych doszło we wtorek (14.09) na drodze Starachowice - Lipie, przy skręcie w kierunku Lipia. Jak wynikało ze zgłoszenia jedna osoba miała być zakleszczona w aucie. Ostatecznie nikomu nic poważnego się nie stało

Wypadek na drodze Starachowice - Lubienia
Wypadek na drodze Starachowice - Lubienia Wypadek na drodze Starachowice - Lubienia Wypadek na drodze Starachowice - Lubienia Wypadek na drodze Starachowice - Lubienia
Groźny wypadek na drodze Starachowice - Lubienia

Do zderzenia dwóch aut osobowych marki Peugeot i Opel doszło we wtorkowe (14.04) popołudnie na odcinku Starachowice - Lubienia, przy skręcie w kierunku Lipa. Poszkodowanym pomocy udzielał zespół ZRM. Ruch w miejscu zdarzenia odbywał się wahadłowo. 

Kierująca Peugeotem 19-latka, wyjeżdżając ze skrzyżowania nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo poruszającemu się pojazdowi marki Opel, którego prowadził 65-letni mężczyzna. W związku z tym na 19-latkę został nałożony mandat w związku z popełnionym wykroczeniem: 1500 złotych i 10 punktów karnych. Na miejscu była załoga pogotowia ratunkowego, ale nie było potrzeby, żeby transportować uczestników kolizji do szpitala - powiedział nam Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.

Wypadek na drodze Starachowice - Lubienia. Zdjęcia

Wypadek na drodze Starachowice - Lubienia
Galeria zdjęć 19
Starachowice
wypadek
świętokrzyskie
lubienia