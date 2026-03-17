Policjanci niezwłocznie przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej w wyniku, której 23-latek odzyskał funkcje życiowe. Mężczyzna trafił do szpitala.
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę około godziny 20. Dyżurny starachowickiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że w pobliżu jednej z ulic w Starachowicach leży mężczyzna, który chwilę wcześniej miał się przewrócić - relacjonuje Paweł Kusiak z KPP Starachowice. Na miejscu interwencji policjanci zastali grupę osób. To świadkowie powiadomili służby. Leżący na trawniku 23-latek skarżył się na uraz nogi oraz bardzo silny ból w klatce piersiowej. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność i przestał oddychać. Sytuacja zrobiła się była bardzo poważna. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej nieprzytomnego. Po kilkudziesięciu sekundach przywrócili oddech 23-latkowi. Następnie policjanci ułożyli mężczyznę w pozycji bezpiecznej i do czasu przyjazdu załogi pogotowia kontrolowali jego funkcje życiowe.
Podjęte przez policjantów czynności sprawiły, że poszkodowany jeszcze przed przyjazdem karetki odzyskał przytomność, finalnie trafił pod opiekę medyków. Policjanci, którzy uratowali życie 23-latka to Starszy Posterunkowy Dawid Kozieł i Sandra Urban.
