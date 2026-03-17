Do zdarzenia doszło w minioną sobotę około godziny 20. Dyżurny starachowickiej jednostki otrzymał zgłoszenie, że w pobliżu jednej z ulic w Starachowicach leży mężczyzna, który chwilę wcześniej miał się przewrócić - relacjonuje Paweł Kusiak z KPP Starachowice. Na miejscu interwencji policjanci zastali grupę osób. To świadkowie powiadomili służby. Leżący na trawniku 23-latek skarżył się na uraz nogi oraz bardzo silny ból w klatce piersiowej. Policjanci wezwali na miejsce zespół ratownictwa medycznego. W pewnym momencie mężczyzna stracił przytomność i przestał oddychać. Sytuacja zrobiła się była bardzo poważna. Policjanci natychmiast przystąpili do resuscytacji krążeniowo – oddechowej nieprzytomnego. Po kilkudziesięciu sekundach przywrócili oddech 23-latkowi. Następnie policjanci ułożyli mężczyznę w pozycji bezpiecznej i do czasu przyjazdu załogi pogotowia kontrolowali jego funkcje życiowe.