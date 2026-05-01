Ryknęły silniki w Brodach! Legendarna "stajnia z Milwaukee" opanowała Przystań Wodną na majowy weekend

Bartosz Manicz
2026-05-01 21:11

Mieszkańcy gminy Brody oraz turyści wypoczywający nad wodą zyskali w ten majowy weekend wyjątkową atrakcję. Od piątkowego wieczoru teren Przystani Wodnej w Brodach wypełnił charakterystyczny bulgot silników V-twin, a wszystko za sprawą zlotu miłośników marki Harley-Davidson

Galeria zdjęć 28

Najstarszy klub w Polsce u progu majówki

Za organizację tego wyjątkowego wydarzenia odpowiada Harley-Davidson Club Wrocław – prawdziwa legenda polskiej sceny motocyklowej. Warto podkreślić, że jest to najstarszy obecnie funkcjonujący klub tej marki w naszym kraju, założony już w 1970 roku przez Adama Mellera.Klub, który zaczynał jako sekcja oddziału warszawskiego, szybko zyskał niezależność i przez dekady budował historię polskiego ruchu harleyowego, organizując pierwsze międzynarodowe zloty w czasach PRL-u. Dziś to prężnie działające stowarzyszenie, które na swoją majówkową bazę wybrało właśnie malownicze tereny gminy Brody.

Zlot Harley-Davidson w Gminie Brody [GALERIA]

Nie tylko hobby, ale styl życia

Dla uczestników zlotu w Brodach jazda na amerykańskich maszynach to znacznie więcej niż przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Jak podkreślają sami członkowie HDC Wrocław, Harley to nie tylko hobby, ale przede wszystkim styl życia. Zloty organizowane przez ten klub mają swój specyficzny, elitarny charakter.

  • Wstęp tylko dla wybranych. W imprezach organizowanych przez HDC Wrocław mogą brać udział wyłącznie posiadacze maszyn „ze stajni w Milwaukee”.
  • Wiedza i pasja. Głównym celem stowarzyszenia jest nie tylko wspólna jazda, ale też propagowanie wiedzy o historii i technice tej kultowej marki.
  • Tradycja. Klub od lat słynie z organizacji prestiżowych wydarzeń, takich jak cykliczne zloty na Zamku Książ, a teraz swoją pasją dzieli się z mieszkańcami regionu Brodów
Wyjątkowe maszyny na wyciągnięcie ręki

Wyjątkowe, lśniące chromem motocykle będą towarzyszyć odwiedzającym Przystań Wodną przez cały majowy weekend. To niepowtarzalna okazja, by z bliska przyjrzeć się maszynom, które stały się ikonami popkultury i symbolem wolności na drogach całego świata.

Dla gminy Brody obecność tak utytułowanego klubu jak HDC Wrocław to nie tylko gratka dla fanów motoryzacji, ale i potwierdzenie turystycznych walorów Przystani Wodnej jako idealnego miejsca na organizację ogólnopolskich spotkań hobbystów. Jeśli planujecie spacer w ten weekend, dźwięk legendarnych silników z pewnością wskaże Wam drogę do serca wydarzeń.

