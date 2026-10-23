Ćwierć wieku pisane światłem. Wernisaż

Jubileuszowy wernisaż zbiorowej wystawy fotografii odbył się w piątek, 23 października 2026 roku. Na miejsce wydarzenia wybrano Czytelnię Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adolfa Dygasińskiego przy ul. Jana Kochanowskiego 5 w Starachowicach. Co ważne dla wszystkich miłośników sztuki — wstęp na spotkanie był całkowicie wolny.

Wydarzenie było nie tylko okazją do podziwiania pięknych kadrów, ale przede wszystkim przestrzenią do wspólnych wspomnień, rozmów i spotkań z autorami prac - mówi Małgorzata Zatorska, prezes towarzystwa..

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Jak powstało Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne? Historia pełna pasji

Korzenie stowarzyszenia sięgają 2001 roku. To właśnie wtedy, z inicjatywy znanego artysty fotografika Zbigniewa Kopańskiego, powołano do życia grupę zrzeszającą osoby zafascynowane uwiecznianiem świata na zdjęciach.

Od samego początku głównym celem organizacji było rozwijanie umiejętności warsztatowych oraz wrażliwości artystycznej, ze szczególnym akcentem na niekomercyjną fotografię artystyczną. STF od lat integruje pasjonatów różnych pokoleń — od młodzieży po seniorów, którzy swoją przygodę z obiektywem rozpoczęli w dojrzałym wieku.

Siedzibą towarzystwa nieprzerwanie pozostaje Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Kochanowskiego 5. Obecnie grupa liczy około 20 członków. Od 2021 roku funkcję prezesa pełni Małgorzata Zatorska — uznana artystka fotograf należąca do Związku Polskich Artystów Fotografików (ZPAF).

Bogaty dorobek i jubileuszowy album

W ciągu 25 lat działalności Starachowickie Towarzystwo Fotograficzne na stałe wpisało się w krajobraz kulturalny miasta i regionu:

Zorganizowano ponad 40 wystaw prezentujących twórczość członków.

prezentujących twórczość członków. Przeprowadzono liczne plenery, warsztaty oraz spotkania autorskie , rozwijające lokalne środowisko artystyczne.

, rozwijające lokalne środowisko artystyczne. Zrealizowano m.in. projekt „Odcienie sepii”, prezentowany w Centrum Kreatywności Pałacyk oraz Centrum Handlowym Galardia.

Wśród aktywnych twórców zrzeszonych w STF znajdują się m.in.: Joanna Adamczyk-Dziubińska, Aldona Bałtowska-Jagieła, Dagmara Borek, Andrzej Gorzkowski, Dorota Jabłońska, Alicja Kania, Irina Koledrovska, Maria Kupiecka, Aneta Marciniak, Magdalena Massalska-Osych, Marek Materek, Agata Orłowska, Monika Rutkowska, Anna Serwicka, Marek Staszewski, Mieczysław Szczepański, Krzysztof Szczygieł, Piotr Szaraniec, Agnieszka Wysocka oraz Małgorzata Zatorska.

Dopełnieniem obchodów ćwierćwiecza jest wydanie specjalnej publikacji — „Albumu Jubileuszowego – 25 lat Starachowickiego Towarzystwa Fotograficznego”, stanowiącej podsumowanie dotychczasowych osiągnięć grupy.

Dlaczego warto zobaczyć wystawę?

Jubileuszowa wystawa w bibliotece to idealna okazja, by zatrzymać się w codziennym pędzie i spojrzeć na Starachowice oraz świat z nowej perspektywy. To wieczór pełen nostalgii, pięknych kadrów i inspirujących rozmów z ludźmi, którzy od lat piszą historię miasta światłem.