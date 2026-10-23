Wiozła dwójkę dzieci, mając 2,5 promila. Jazdę 40-latce z Ostrowca przerwali policjanci

Poranna kontrola i szokujące wyniki badania

Do zdarzenia doszło wczoraj tuż po godzinie 8:00 rano. Policjanci ostrowieckiej drogówki, prowadząc działania na ulicy Ogrodowej, wytypowali do kontroli osobowego Fiata. Za kierownicą włoskiego auta siedziała 40-letnia mieszkanka Ostrowca Świętokrzyskiego. Mundurowi od razu nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości kobiety.

Badanie stanu trzeźwości wykazało, że kobieta miała blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Kierująca wykazała się skrajną nieodpowiedzialnością. Dodatkowo przewoziła dwójkę dzieci w wieku 5 lat. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczyć się w sądzie - relacjonuje Ewelina Wrzesień, oficer prasowy KPP w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Poważne konsekwencje prawne

Kobieta niedługo stanie przed sądem, gdzie odpowie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz stworzenie zagrożenia dla przewożonych dzieci. Przepisy w tej kwestii są bardzo surowe.

Przypominamy, że za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat więzienia, wysoka grzywna i kilkuletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi – przypomina policja.

Ponad 2.5 promila alkoholu za kierownicą i 5-letnie dziecko w aucie

Do zatrzymania pijanej kobiety, która przewoziła dziecko doszło również w minioną środę (21.10.) w miejscowości Secemin w powiecie włoszczowskim. 36-letnia kierująca pojazdem marki Mazda najprawdopodobniej straciła nad nim panowanie, auto zjechało z drogi, a następnie dachowało. Badanie trzeźwości wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jej organizmie. W pojeździe tym podróżowała także 5-letnia córka kierującej. Zarówno kobieta, jak i dziecko zostały przewiezione do szpitala. Po badaniach dziewczynka została zwolniona do domu, gdzie trafiła pod opiekę rodziny. Kierująca również nie doznała obrażeń, a po opuszczeniu szpitala trafiła do policyjnej celi. 36-latka usłyszała zarzuty dotyczące kierowania pojazdem znajdując się w stanie nietrzeźwości. Prokurator zastosował wobec 36-latki środki wolnościowe m.in. policyjny dozór.