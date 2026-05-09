36 stopni w basenie, gdy na zewnątrz mróz. To miasto w Świętokrzyskiem zaskakuje turystów

Nowe życie najmniejszego powiatu

Kazimierza Wielka przez dekady kojarzyła się z zapachem buraków i potęgą cukrowni „Łubna”, która od 1845 roku napędzała lokalną gospodarkę. Gdy w 2006 roku zakład zamknięto, miasto na lata wpadło w stagnację. Dziś jednak nastroje są zupełnie inne. Najmniejszy powiat w Świętokrzyskiem odnalazł swój skarb nie w rolnictwie, a głęboko pod ziemią.

Przełom przyniósł rok 2015, kiedy w pobliskich Cudzynowicach zakończono wiercenie otworu GT-1. Na głębokości 750 metrów dokopano się do wód termalnych, których właściwości balneochemiczne okazały się unikatowe. To był początek drogi do uzyskania w 2019 roku statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Gorąca siarka pod gołym niebem

To, co wyróżnia Kazimierski Ośrodek Sportowy na tle innych obiektów w regionie, to zewnętrzne baseny mineralno-siarczkowe. Są to pierwsze tego typu otwarte niecki w Polsce, w których można korzystać z dobrodziejstw siarki bez względu na pogodę. Woda w basenach ma kontrolowaną temperaturę oscylującą między 34 a 36 stopniami Celsjusza, co zapewnia komfort terapeutyczny nawet przy ujemnych temperaturach na zewnątrz.

Zanurzenie się w parującej wodzie, gdy wokół zalega śnieg, to doświadczenie, które dotąd kojarzyło się głównie z wyjazdami na Słowację czy do Islandii. Teraz ta luksusowa forma relaksu jest dostępna w samym sercu Ponidzia.

Skarb z warstwy kredy

Woda wydobywana w Kazimierzy Wielkiej to 1,5-procentowa solanka chlorkowo-sodowa, bogata w związki siarki oraz jod. Naturalny skład mineralny sprawia, że każda kąpiel jest intensywnym zabiegiem detoksykującym i regenerującym. Specjaliści podkreślają, że zawartość związków siarki (II) na poziomie od 46 do 108 mg/dm³ jest znacząca dla organizmu podczas kąpieli.

Kąpiele w tych wodach są rekomendowane szczególnie osobom zmagającym się z:

chorobami układu ruchu i stawów

problemami reumatycznymi

nadciśnieniem tętniczym

osteoporozą

schorzeniami dermatologicznymi, gdyż woda promuje zdrowie skóry i poprawia krążenie

Relaks w cieniu „Baszty”

Obiekt basenowy to nie tylko lecznicze niecki. Kazimierski Ośrodek Sportowy oferuje kompleksową strefę relaksu, w której skład wchodzą baseny wewnętrzne, strefa saun, grota solna oraz siłownia. Całość zaprojektowano tak, by zapewnić spokój i ucieczkę od codziennego zgiełku.

Lokalizacja basenów jest strategiczna – zaledwie 700 metrów dzieli je od zabytkowego Pałacu Lacon, a w odległości 2,3 km znajduje się Dwór w Odonowie, co tworzy bazę dla dłuższego pobytu uzdrowiskowego. Miasto systematycznie inwestuje w infrastrukturę towarzyszącą. W 2025 roku podpisano umowę na ponad 35 milionów złotych na rozwój „zielono-niebieskiej infrastruktury”, co obejmuje m.in. budowę tężni oraz ścieżek edukacyjnych wokół zalewów.

Przyszłość pachnąca siarką

Kazimierza Wielka nie chce być już tylko „miastem po cukrowni”. Nowe uzdrowiskowe serce bije w rytmie pomp tłoczących wodę z głębi ziemi. Baseny mineralne to dopiero zalążek wielkich zmian. Status obszaru ochrony uzdrowiskowej obejmuje nie tylko samo miasto, ale i sołectwa Cudzynowice, Donosy oraz Słonowice.

Planowany rozwój zakłada powstanie nowych zakładów lecznictwa i pensjonatów, przy czym rygorystyczne przepisy dbają o to, by udział terenów zielonych w strefie uzdrowiskowej nie był mniejszy niż 65%. To szansa na stworzenie nowoczesnego, ekologicznego kurortu, który wykorzystuje naturalne bogactwa regionu w sposób zrównoważony.

źródła: Wikipedia, Kazimierza Wielka do 1985 roku – Z dziejów miasta cz. I (Zdzisław Kuliś), Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka.