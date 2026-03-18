Województwo świętokrzyskie z pewnością może zaskoczyć turystów bogactwem atrakcji i różnorodnością doświadczeń. Oto kilka powodów, dla których ten region może być zaskakujący:

Naturalne piękno : Możliwość podziwiania malowniczych krajobrazów Gór Świętokrzyskich, z różnorodnymi trasami turystycznymi, które prowadzą przez gęste lasy, skalne formacje i panoramiczne widoki z wysokości.

: Możliwość podziwiania malowniczych krajobrazów Gór Świętokrzyskich, z różnorodnymi trasami turystycznymi, które prowadzą przez gęste lasy, skalne formacje i panoramiczne widoki z wysokości. Miejsca historyczne : Turystów mogą zaskoczyć liczne zabytki, począwszy od średniowiecznych zamków, jak zamek w Chęcinach, aż po kościoły i klasztory o bogatej historii, jak Klasztor na Świętym Krzyżu.

: Turystów mogą zaskoczyć liczne zabytki, począwszy od średniowiecznych zamków, jak zamek w Chęcinach, aż po kościoły i klasztory o bogatej historii, jak Klasztor na Świętym Krzyżu. Ciekawostki geologiczne: Region jest pełen unikalnych formacji geologicznych, takich jak gołoborza - osypiska skalne, które mają swoje korzenie w prehistorii.

Tego możesz nie wiedzieć o Świętokrzyskiem

Jest wiele miejsc w regionie świętokrzyskim, które warte są uwagi i zapewne są to miejsca dobrze Wam znane. Dziś jednak chcemy Was zaskoczyć i przedstawić 6 ciekawostek, o których niewielu z Was słyszało. Przeczytacie m.i. o ciekawej miejscowości, która ma zaskakującą nazwę czy o jedynym takim kamieniu na świecie, zwanym "świętokrzyskim diamentem".

Bronocice. Mieszkał tu pierwszy właściciel czterech kółek

Oto ciekawa historia związana z małą, nieznaną wioską w regionie świętokrzyskim. Mowa o Bronocicach, gdzie odkryto wazę sprzed 5,5 tysiąca lat! Znajduje się na niej rysunek najstarszego znanego wyobrażenie pojazdu kołowego na świecie. Naczynie odkryto w 1976 podczas wykopalisk archeologicznych prowadzonych na terenie dużej neolitycznej osady. Bronocice to wieś w położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim.

Różanka Zelejowska. Kamień, który zdobił królewskie komnaty

Województwo świętokrzyskie skrywa wiele ciekawostek i mało znanych historii. Czy znasz kamienny skarb ukryty w sercu województwa świętokrzyskiego, który swego czasu zdobił królewskie komnaty i najważniejsze budowle w Polsce? To różanka zelejowska, unikatowy materiał o fascynującej historii i niezwykłym pięknie, o którym być może jeszcze nie słyszałeś! Najbardziej znane złoża różanki zelejowskiej znajdowały się w okolicach Chęcin, a w szczególności na Górze Zelejowej. Już w XVII wieku kamienie z okolic Chęcin, w tym te o dekoracyjnych walorach, zyskiwały popularność. Król Zygmunt Stary osobiście docenił walory chęcińskiego kamienia i chętnie go wykorzystywał. To właśnie różanka zelejowska stała się jednym z najbardziej cenionych kamieni ozdobnych w Polsce, zdobiąc takie prestiżowe miejsca jak: Katedra Wawelska w Krakowie - Znajdują się tam najstarsze renesansowe wyroby z tego unikatowego kamienia.

Nida. Jej śródlądową delta stanowi unikat w skali europejskiej

Rzeka Nida to jedna z najciekawszych i najbardziej malowniczych rzek w południowej Polsce, a jej unikalne cechy przyrodnicze przyciągają zarówno turystów, jak i miłośników natury. Położona w województwie świętokrzyskim, Nida wyróżnia się nie tylko jako jedna z najcieplejszych polskich rzek i największa spośród świętokrzyskich rzek, ale przede wszystkim ze względu na swoje śródlądową deltę, która stanowi unikat w skali europejskiej. Podobnych formacji rzecznych na Starym Kontynencie jest zaledwie kilka. Jej śródlądowa delta, bogata flora i fauna, a także dogodne warunki do uprawiania turystyki kajakowej czynią ją miejscem wyjątkowym, które warto odkryć.

Włochy. Świętokrzyska wieś o nietypowej nazwie

Kolejna ciekawostka z regionu świętokrzyskiego. Zaglądamy do małej wioski nieopodal Pińczowa. Jej nazwa często budzi uśmiech na twarzy, ponieważ jak twierdzą niektórzy nie trzeba wyjeżdżać z Polski, aby znaleźć się we Włoszech. Mowa o wiosce Włochy, która ma bardzo ciekawą historię. Jej nazwa wzięła się od uchodźców, którzy znaleźli tam schronienie w XVI wieku. Wieś Włochy powstała około 1560 r. na terenie będącym własnością Mikołaja Oleśnickiego. Pomyślana została jako kolonia dla uchodźców wyznaniowych, którym dziedzic Pińczowa udzielał schronienia i opieki. Ponieważ przybysze z Italii byli zdecydowanie najliczniejsi, toteż od ich nacji wzięła się nazwa Włochy. Cudzoziemcy trudnili się górnictwem kamienia i jego obróbką w warsztatach kamieniarsko-artystycznych.

Opatowiec. Najmniejsze miasto w Polsce

Opatowiec jest najmniejszym miastem w województwie świętokrzyskim ... i w całej Polsce. Znajdziecie go w powiecie kazimierskim, a mieszka w nim zaledwie 336 osób. Pierwsze wzmianki o Opatowcu pochodzą z XI w. W 1085 r. Judyta, żona Władysława Hermana nadała wieś opactwu benedyktynów z Tyńca. W 1271 r. książę Bolesław Wstydliwy nadał osadzie prawa miejskie na prośbę opata Modliboga. Opatowiec położony był na szlaku ze Śląska na Ruś Kijowską i w pobliżu przeprawy przez Wisłę, co sprzyjało szybkiemu rozwojowi handlu.

Jedyny taki kamień na świecie! Krzemień pasiasty

Mamy coś z czego województwo świętokrzyskie może być dumne. To krzemień pasiasty - wydobywany już w neolicie i wczesnej epoce brązu w rejonie Sandomierza, Iłży i Ostrowca Świętokrzyskiego – używany był do wyrobu siekierek o znaczeniu magicznym i obrzędowym. Kamień ten występuje w tylko jednym miejscu na ziemi, właśnie w regionie świętokrzyskim. Krzemień pasiasty powstał 150 milionów lat temu w wyniku wymarcia kolonii pewnego gatunku gąbek morskich. Dla biżuterii krzemień pasiasty odkrył w 1972 roku sandomierski artysta i jubiler Cezary Łutowicz. W swojej autorskiej galerii w Sandomierzu zgromadził prawdziwe cudeńka. Pokazywał je na wielu wystawach w kraju i za granicą. Zainteresował nimi całą Europę - ludzi z pierwszych stron gazet, biznesmenów, polityków, aktorów, modelki. Srebrne kolczyki i bransoletkę z krzemieniem o charakterystycznych podłużnych paskach kupiła Victoria Beckham. Dziś noszą go też piosenkarze Robin Williams (spinki do mankietów) i Boy George (bransoletka na nogę).

