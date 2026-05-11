Kolizja z sarną na obwodnicy Wąchocka. Siatek zabezpieczających nie będzie?

Groźna kolizja z sarną na obwodnicy Wąchocka

Kolejne niebezpieczne zdarzenie z udziałem dzikiego zwierzęcia na obwodnicy Wąchocka. W poniedziałek (11 maja) około godziny 2:00, osobowe Audi zderzyło się z sarną. Zaledwie kilka dni temu na nową drogę wybiegł łoś.

Minionej nocy około godziny 2:00 w pobliżu miejscowości Rataje, samochód osobowy marki Audi jadący w stronę Skarżyska-Kamiennej potrącił sarnę. Autem podróżowały trzy osoby, żadna z nich nie została poszkodowana i nie potrzebowała pomocy medycznej. Zwierzę na skutek zderzenia poniosło śmierć. W momencie przyjazdu straży pożarnej znajdowało się na pasie zieleni oddzielającym jezdnie. O zdarzeniu poinformowano Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która zobowiązała się do usunięcia truchła zwierzęcia - usłyszeliśmy od dyżurnego KP PSP w Starachowicach.

i Autor: KP PSP w Starachowicach/ Materiały prasowe

Czy będą dodatkowe zabezpieczenia przed dzikimi zwierzętami na obwodnicy Wąchocka?

Przypomnijmy, że po oddaniu do użytku odcinka obwodnicy Wąchocka od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi na naszym fanpage pojawiło się kilka komentarzy Czytelników, gdzie wskazywali na niedostateczne zabezpieczenie nowej drogi przed dziką zwierzyną:

Siatki leśne są tylko przy wyjeździe że Skarżyska a co ze zwierzętami biegającymi po obwodnicy na dalszej trasie?

Dzisiaj rano już leżał między pasami przykryty folią jakiś zwierz, prawdopodobnie dzik, a w pobliżu mnóstwo krwi

Ludzie, nie będzie żadnych siatek na całej długości do Skarżyska. To nie jest i nie będzie trasa szybkiego ruchu ( są trzy skrzyżowania ze światłami). Prędkość maksymalna to 90 km/h o ile znakami jej jeszcze nie obniżą

Czekamy na komentarz w tej sprawie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.