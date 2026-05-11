Kazimierz Dolny. Artystyczny klimat nad Wisłą

To jedno z najpiękniejszych polskich miast, położone w województwie lubelskim, przyciąga turystów z całego świata swoją renesansową architekturą. Sercem Kazimierza jest malowniczy Rynek z zabytkową studnią, otoczony kolorowymi kamienicami. Podczas majowego spaceru warto:

Wspiąć się na Górę Trzech Krzyży , skąd rozpościera się panorama na miasto i Wisłę.

, skąd rozpościera się panorama na miasto i Wisłę. Zwiedzić XIV-wieczne ruiny zamku oraz zabytkowe spichlerze, przypominające o handlowej potędze miasta.

Zgubić się w unikalnych wąwozach lessowych, takich jak słynny Wąwóz Korzeniowy

Szydłowiec. Zamek na wyspie i nowa turystyczna perełka

Tuż za granicą ze Skarżyskiem-Kamienną leży Szydłowiec, który oferuje znacznie więcej niż tylko historię. Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów to jedna z najpiękniejszych renesansowych rezydencji w kraju, otoczona urokliwym Parkiem Radziwiłłowskim. W jego wnętrzach mieści się unikalne Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych.Jeśli szukasz emocji, absolutnym hitem jest Kamieniołom Podkowiński. To nowo zrewitalizowana przestrzeń (otwarta w 2025 roku), która łączy edukację z adrenaliną w samym sercu Szydłowca. To idealne miejsce dla rodzin, oferujące relaks nad wodą i nowoczesne atrakcje rekreacyjne

Iłża. Malownicze ruiny z widokiem na region

Wyprawa do Iłży, położonej w województwie mazowieckim, to doskonały pomysł na krótki wypad, zwłaszcza że miasteczko leży bardzo blisko granicy ze świętokrzyskim i Starachowicami. Nad okolicą górują ruiny zamku wzniesionego na przełomie XIII i XIV wieku, które do dziś przyciągają rzesze turystów swoją surową, historyczną aurą. Obecnie zamek ma status zabezpieczonej i udostępnionej do zwiedzania ruiny, co pozwala na bezpieczne odkrywanie jego zakamarków. Prawdziwą gratką dla odwiedzających jest jednak wejście na mury – to właśnie stąd można podziwiać wyjątkową panoramę, z której przy dobrej pogodzie na południowym horyzoncie wyłaniają się Góry Świętokrzyskie.

Jezioro Tarnobrzeskie. Woda i relaks

Dla tych, którzy tęsknią za wypoczynkiem nad wodą, idealnym celem będzie Tarnobrzeg (woj. podkarpackie). Choć maj to jeszcze nie sezon na kąpiele, Jezioro Tarnobrzeskie – powstałe w miejscu dawnej kopalni siarki – zachwyca czystością i infrastrukturą. To świetne miejsce na obiad w jednej z nadbrzeżnych restauracji lub aktywny spacer brzegiem jeziora.

Koniecpol i Książ Wielki. Szlakiem pałaców i przyrody

W zachodnim sąsiedztwie regionu czekają kolejne odkrycia:

Koniecpol (woj. śląskie). Położony w Dolinie Pilicy, oferuje możliwość aktywnego wypoczynku – od spacerów po konne przejażdżki. Znajdziesz tu imponującą XVII-wieczną kolegiatę oraz ruiny pałacu Koniecpolskich. Miasto leży na Szlaku Orlich Gniazd, co czyni je świetną bazą wypadową do rezerwatu "Sokole Góry".Książ Wielki (woj. małopolskie). Tuż za granicą powiatu jędrzejowskiego odkryjesz Pałac Mirów – renesansową rezydencję z pięknym zespołem parkowym, idealną na niespieszny, majowy relaks.