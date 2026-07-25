Miłość, która zaczęła się w Waśniowie, a rozkwitła w Starachowicach

Historia tej wyjątkowej pary rozpoczęła się w Waśniowie, gdzie Maria i Zenon powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Niedługo potem los związał ich ze Starachowicami. To tutaj budowali wspólny dom oparty na fundamencie miłości, szacunku i rodzinnego ciepła.

Pani Maria przez lata swojej kariery zawodowej była twarzą lokalnego przemysłu – pracowała w legendarnej Fabryce Samochodów Ciężarowych STAR, zajmując się sprzedażą słynnych starachowickich ciężarówek. Przez siedem wspólnych dekad Państwo Wójcikowie stworzyli piękną, wielopokoleniową rodzinę: doczekali się dwojga dzieci (syna i córki), czworga wnucząt oraz trojga prawnucząt, a czwarte jest już w drodze.

Autor: Marek Materek/ Facebook 70 lat wspólnej drogi, czyli Kamienne Gody w Starachowicach. Poznajcie wzruszającą historię Marii i Zenona Wójcików

Autor: Marek Materek/ Facebook 70 lat wspólnej drogi, czyli Kamienne Gody w Starachowicach. Poznajcie wzruszającą historię Marii i Zenona Wójcików

Dlaczego 70. rocznica to „Kamienne Gody”?

Nazwa tego jubileuszu nie jest przypadkowa. Kamień to symbol trwałości, niezłomności i stałości. Małżeństwo, które przetrwało 70 lat, jest jak skała – oparło się wszystkim życiowym burzom i próbom czasu. Co warto wiedzieć o tym jubileuszu?

Rzadkość: To jeden z najtrudniejszych do osiągnięcia kamieni milowych w życiu małżeńskim.

To jeden z najtrudniejszych do osiągnięcia kamieni milowych w życiu małżeńskim. Symbolika: Odzwierciedla siłę związku, który stał się fundamentem dla kolejnych pokoleń.

Odzwierciedla siłę związku, który stał się fundamentem dla kolejnych pokoleń. Tradycja: Nazwy rocznic (gody) zostały usystematyzowane w 1937 roku przez Związek Jubilerów Amerykańskich.

Sekret długowiecznego małżeństwa

Pary z tak imponującym stażem często podkreślają, że kluczem do sukcesu nie są wielkie gesty, lecz codzienna troska, wzajemne zrozumienie i umiejętność wybaczania. Rodzina Państwa Wójcików z podziwem obserwuje ich relację, traktując jubilatów jako niedościgniony wzór do naśladowania.

Jak świętować tak wyjątkową okazję?

Eksperci podkreślają, że przy Kamiennych Godach najważniejszy jest komfort jubilatów. Zamiast hucznych balów, najlepiej sprawdzają się:

Kameralne spotkania rodzinne – w atmosferze spokoju i bliskości. Podróż sentymentalna – oglądanie starych fotografii, które tworzą wizualną historię siedmiu dekad miłości. Symboliczne upominki – personalizowane albumy wspomnień czy pamiątkowe grawery są cenniejsze niż drogie prezenty.

Państwo Maria i Zenon Wójcikowie swoją postawą udowadniają, że prawdziwa miłość rzeczywiście może trwać całe życie. Ich 70-letnia wspólna droga to piękna lekcja wytrwałości dla wszystkich mieszkańców Starachowic i nie tylko.

Jubilatom życzymy zdrowia, spokoju oraz kolejnych lat w otoczeniu kochającej rodziny!