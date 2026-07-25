Ryk silników pod Wielkim Piecem! Star Cars Party Vol. 2 w Starachowicach – to musisz zobaczyć w ten weekend

Co czeka na fanów tuningu?

Organizatorzy postawili na wysoką jakość, dlatego na placu muzealnym zobaczycie starannie wyselekcjonowane perełki. Scena tuningowa zaprezentuje różne style: od niemieckiej precyzji, przez japoński JDM, aż po potężne amerykańskie muscle cars. Wspólnym mianownikiem jest styl: ma być nisko, szeroko i nietuzinkowo. W programie imprezy znajdziecie:

Niesamowite buildy. Obniżone zawieszenia, szerokie nadkola i kreatywne modyfikacje, które przyciągają wzrok każdego fana motoryzacji.

Obniżone zawieszenia, szerokie nadkola i kreatywne modyfikacje, które przyciągają wzrok każdego fana motoryzacji. Konkursy z adrenaliną. W sobotę odbędą się zmagania na najgłośniejszy wydech (diesel i benzyna), wybory TOP 10 aut zlotu, najładniejszej felgi czy najlepiej utrzymanej komory silnika.

W sobotę odbędą się zmagania na najgłośniejszy wydech (diesel i benzyna), wybory TOP 10 aut zlotu, najładniejszej felgi czy najlepiej utrzymanej komory silnika. Siła i wytrzymałość. Nie zabraknie też widowiskowego przeciągania liny ekipami oraz konkursu trzymania amortyzatora na czas.

Ryk silników pod Wielkim Piecem! Star Cars Party Vol. 2 [GALERIA]

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Harmonogram wydarzenia

Impreza jest rozłożona na dwa dni pełne atrakcji, a wstęp dla zwiedzających jest całkowicie bezpłatny.

Sobota (25 lipca): Oficjalne rozpoczęcie nastąpi o godzinie 12:00. Przez całe popołudnie (13:00–16:00) będą trwały panele dyskusyjne o projektach, a o 19:00 poznamy zwycięzców nagród głównych.Niedziela (26 lipca): Bramy otwierają się dla gości już o 9:00. To idealny czas na spokojne obejrzenie aut i udział w licznych sesjach fotograficznych w niepowtarzalnej scenerii muzeum. Impreza zakończy się o godzinie 15:00

Atmosfera i informacje praktyczne

Oprócz ryczących silników i głośnej muzyki, na miejscu czeka strefa gastronomiczna z food truckami, które zadbają o energię odwiedzających przez cały weekend. To świetna okazja, by spotkać się z twórcami najbardziej odjechanych projektów i wymienić doświadczenia z innymi pasjonatami.Lokalizacja: Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Wejścia: Od ulicy Wielkopiecowej oraz od ulicy Piłsudskiego 95 (gdzie znajduje się główny parking).Nie przegap tego motoryzacyjnego święta – industrialny klimat Wielkiego Pieca w połączeniu z nowoczesnym tuningiem to widowisko, którego nie da się zapomnieć!