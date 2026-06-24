Baseny letnie w Starachowicach za 0 zł. Wiemy, kiedy rusza sezon i co z zalewem Lubianka

W ramach alternatywy władze miasta przygotowały rozwiązanie, które zadowoli portfele starachowiczan. Przez całe wakacje korzystanie z kompleksu basenów letnich przy ulicy Szkolnej będzie całkowicie bezpłatne dla wszystkich chętnych. To istotna zmiana, ponieważ w poprzednich latach obowiązywały tam bilety wstępu.

Z darmowego wypoczynku skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i goście odwiedzający miasto. Prezydent Marek Materek podkreśla, że "bieżący sezon ma być otwarty dla każdego bez opłat, co ma związek z decyzją większości uczestników internetowego głosowania".

Plac budowy zamiast plaży

Sytuacja na Piachach jest wynikiem trwającej tam dużej inwestycji o wartości ponad 5,7 mln złotych. Cały teren został przekształcony w plac budowy, co uniemożliwia bezpieczne wyznaczenie strzeżonej plaży. Zespół ds. analizy zagrożeń, w skład którego weszli przedstawiciele Policji, WOPR i Straży Pożarnej, wskazał na krytyczne braki: brak możliwości zwodowania łodzi ratunkowej oraz brak dojazdu dla karetki pogotowia.

Decyzja o zamknięciu kąpieliska nie była jednostronna. W sondzie ponad 350 osób opowiedziało się za rezygnacją z plaży na Piachach w zamian za darmowy dostęp do basenów miejskich. Po zakończeniu rewitalizacji miejsce to ma zyskać m.in. nowe pomosty, taras widokowy, bazę kempingową oraz nowoczesny budynek obsługi plaży.

Dlaczego kąpielisko Piachy nie będzie działać?

Głównym powodem jest trwająca rewitalizacja, która zmieniła nabrzeże w plac budowy. Prowadzone prace bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo, a brak odpowiedniej infrastruktury ratunkowej uniemożliwia wyznaczenie strzeżonego kąpieliska w tym roku. W zalewie będzie można się wykąpać na własną odpowiedzialność.

Kto skorzysta z darmowych basenów?

Oferta darmowego wstępu na obiekt przy ulicy Szkolnej jest skierowana do wszystkich mieszkańców i gości spragnionych letniego wypoczynku. Wejście na teren kompleksu będzie możliwe od drogi wewnętrznej prowadzącej do basenu oraz od strony parkingów pod wiatami solarnymi (karportami).

Tak wyglądają baseny letnie w Starachowicach w sezonie 2026. Zdjęcia

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Jakie zasady będą obowiązywać w sezonie 2026?

Sezon na basenach letnich startuje w sobotę, 27 czerwca, o godzinie 12:00. Obiekt będzie czynny codziennie w godzinach 12:00–20:00, o ile pozwoli na to pogoda. Użytkownicy muszą pamiętać o przestrzeganiu regulaminu MOSiR, który nakazuje m.in. noszenie stroju kąpielowego przylegającego do ciała oraz zakazuje skoków do wody. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką dorosłych.

Co oznacza ta decyzja dla mieszkańców?

Dla wielu osób to szansa na wypoczynek bez kosztów wejścia i długiego dojazdu. Jedynym oficjalnym kąpieliskiem naturalnym w Starachowicach pozostanie w tym roku zalew Lubianka, który ruszy w poniedziałek po otwarciu basenów. Tam skupi się większość letniego ruchu osób chcących popływać w otwartym zbiorniku.

Wytchnienie blisko domu

Dla rodzin z dziećmi kompleks przy Szkolnej oferuje dwa zbiorniki: brodzik o głębokości 60 cm ze zjeżdżalnią oraz większy basen o głębokości 1,25 m. Na ogrodzonym terenie dostępny jest plac zabaw, wypożyczalnia leżaków i parasoli oraz Bar „Słoneczko”.

W nadchodzących miesiącach mieszkańcy muszą spodziewać się dużej frekwencji. Władze miasta apelują o rozwagę i bezpieczne korzystanie z wody. Już na początku lipca funkcjonowanie obiektu może być nieco zakłócone ze względu na imprezę „Disco Grill” zaplanowaną na 5 lipca.

FAQ – Darmowe baseny w Starachowicach 2026:

Kiedy otwierają się baseny letnie? Otwarcie nastąpi w sobotę, 27 czerwca 2026 r., o godz. 12:00 Czy wstęp na baseny przy ul. Szkolnej jest płatny? Nie, w sezonie 2026 wstęp jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich W jakich godzinach można korzystać z basenów? Codziennie od 12:00 do 20:00 Gdzie jeszcze można się kąpać w Starachowicach? Jedynym oficjalnym kąpieliskiem naturalnym jest zalew Lubianka Czy dzieci mogą wejść same na basen? Dzieci do lat 12 muszą być pod opieką osoby dorosłej Czy na basenach są ratownicy? Tak, bezpieczeństwa pilnują ratownicy z uprawnieniami WOPR Jaki strój obowiązuje na basenie? Należy nosić strój kąpielowy przylegający do ciała, bez kieszeni Czy na terenie basenów jest jedzenie? Tak, działa tam Bar „Słoneczko” Czy można wprowadzać psy? Nie, regulamin zakazuje wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

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