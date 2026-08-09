Ta świętokrzyska wieś wyprzedzała miasta o epokę. Miała prąd, telefon i luksusowe auto

Miejscowość, o której mowa, to Bodzechów. Choć na współczesnych mapach turystycznych województwo świętokrzyskie promuje głównie Kielce czy Sandomierz, to właśnie ta niewielka wieś sto lat temu zawstydzała nowoczesnością całą okolicę. Zarządzana przez potężny ród Kotkowskich, stała się prywatnym imperium, w którym pionierski kapitalizm mieszał się z rodowymi tajemnicami, które po latach uwiecznił w swojej twórczości Witold Gombrowicz. To historia o miejscu, które wyprzedziło swój czas, by potem stać się milczącym świadkiem przemijania wielkich fortun.

Bodzechów. Historia wykuta w średniowieczu i żelazie

Początki miejscowości giną w mrokach XIII i XIV wieku, kiedy to zaczęły pojawiać się pierwsze historyczne zapiski na jej temat. Bodzechów od zawsze miał strategiczne znaczenie ze względu na swoje położenie – przez osadę przebiegał jeden z najważniejszych traktów handlowych dawnej Rzeczypospolitej, łączący Kraków z Lublinem oraz Wilnem. Przez stulecia wieś przechodziła z rąk do rąk, trafiając pod rządy tak znamienitych postaci jak Jacek Małachowski, Kanclerz Wielki Koronny. To właśnie on ufundował tu figury świętego Jacka, które do dziś można spotkać w regionie.

Prawdziwy przełom przyniósł wiek XIX, gdy osada stała się jednym z filarów Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Już w połowie tamtego stulecia na terenie Bodzechowa funkcjonowało aż pięć fabryk, wielkie piece hutnicze oraz wytwórnia alkoholu. Mieszkańcy tych ziem nie byli jednak nowicjuszami w obróbce surowców – ich tradycje metalurgiczne sięgały znacznie głębiej, bo aż do czasów wpływów rzymskich. Bodzechów historia to opowieść o ciągłości, która zaczyna się od starożytnych pieców dymarskich, a kończy na potężnych dziewiętnastowiecznych zakładach żelaznych.

Autor: Agnieszka Jędrasik Bodzechów.Nad Kamienną wciąż stoją budynki dawnej fabryki żelaza i papierni

W 1830 roku zapadła decyzja o budowie ciągu fabryk żelaza nad rzeką Kamienną, co na zawsze zmieniło oblicze wsi. Administratorem tych dóbr był Ignacy Kotkowski, prapradziadek Witolda Gombrowicza, który w 1848 roku odkupił majątek od Małachowskich, stając się właścicielem całego kompleksu: fabryki, kopalń, lasów i rozległych łąk. Pod rządami tej rodziny świętokrzyska wieś weszła w swoją złotą erę, stając się ośrodkiem gospodarczym, którego potęga budziła podziw w całym Królestwie Polskim.

Wieś wyprzedzająca swoją epokę

Sto lat temu Bodzechów nie przypominał typowej wsi, jaką znamy z opisów etnograficznych. Dzięki działalności rodziny Kotkowskich powstała tu unikalna „spółdzielnia rodzinno-szlachecka”. Po śmierci Ignacego Kotkowskiego w 1854 roku jego czterej synowie nie podzielili majątku, lecz zamieszkali wspólnie w obszernym dworze i oficynach, wspólnie zarządzając całym przemysłowym imperium. Był to model zarządzania oparty na absolutnym zaufaniu – bracia nie rozliczali się przed sobą z gotówki pobieranej z kasy majątku.

Taka organizacja pozwoliła na kumulację kapitału, który przeznaczano na najnowocześniejsze podówczas rozwiązania techniczne. Majątek Bodzechów posiadał własną hutę z piecami pudlingowymi, papiernię, cegielnię, tartak, młyny oraz goździarnię, która produkowała unikalne, trójkantowe gwoździe. To skupienie przemysłu na małej przestrzeni sprawiło, że osada stała się zamożniejsza od wielu miast. Ludzie mieli tu stałą pracę, a właściciele dbali o ich lojalność, opłacając sobotnie biesiady w miejscowej karczmie.

Bodzechów wygrywał konkurencję z pobliskimi ośrodkami nie tylko pieniędzmi, ale przede wszystkim wizjonerstwem właścicieli. Kiedy sąsiednie miejscowości zmagały się z brakiem podstawowej infrastruktury, tutaj inwestowano w inżynierię, która wyprzedzała potrzeby lokalnego rynku. Był to czas, w którym wieś stała się technologicznym sercem regionu, a jej mieszkańcy jako pierwsi w okolicy mogli zetknąć się z wynalazkami, które w innych miejscach uznawano za science-fiction.

Gdy pojawił się prąd

Elektryczność w Bodzechowie nie była jedynie kaprysem dziedzica, lecz koniecznością wymuszoną przez ogromną skalę produkcji. W budynkach fabrycznych światło elektryczne zainstalowano w czasach, gdy w Ostrowcu wciąż powszechnie używano świec i lamp naftowych. Widok rozświetlonych hal produkcyjnych pośrodku świętokrzyskich lasów musiał robić piorunujące wrażenie na każdym, kto podróżował dawnym traktem lubelskim.

Prąd napędzał nie tylko oświetlenie, ale z czasem zaczął wspomagać procesy technologiczne. Choć początkowo fabryki opierały się na energii rzeki Kamiennej i systemach hydroenergetycznych, sprowadzenie maszyn parowych w 1881 roku pozwoliło na uniezależnienie produkcji od kaprysów natury. W 1899 roku Zakłady „Bodzechów” zdobyły złoty medal na wystawie przemysłowej w Radomiu, co było oficjalnym potwierdzeniem ich technicznej wyższości.

Współcześni turyści, którzy odwiedzają atrakcje Bodzechowa, wciąż mogą dostrzec pozostałości tej przemysłowej potęgi. Nad Kamienną stoją budynki dawnej fabryki żelaza i papierni, w których obecnie przerabia się drewno. Choć piece hutnicze dawno wygasły, zachowane systemy hydroenergetyczne do dziś przypominają o czasach, gdy wieś była jasnym punktem na mapie cywilizacyjnej regionu.

Telefon na wsi był luksusem

Równie wielką sensację co elektryczność budził w Bodzechowie telefon. Była to pierwsza linia telefoniczna w całej okolicy, łącząca bezpośrednio dwór właścicieli z halami fabrycznymi. W czasach, gdy przekazywanie informacji wymagało wysyłania posłańca na koniu, możliwość natychmiastowego wydania polecenia pracownikom huty była rewolucją logistyczną.

Telefon w Bodzechowie nie służył do towarzyskich pogawędek – był precyzyjnym narzędziem biznesowym. Pozwalał na błyskawiczną reakcję na awarie maszyn czy zmiany w zapotrzebowaniu na surowce. Kotkowscy, będąc pionierami kapitalizmu w regionie, doskonale rozumieli, że informacja to pieniądz. Ich wiejska rezydencja była połączona z pulsem przemysłu niemal organicznie, co dawało im przewagę nad konkurencją, która wciąż działała w rytmie wolniejszych, tradycyjnych metod komunikacji.

Dla okolicznej ludności telefon był przedmiotem magicznym. Legenda o tym, że „pan słyszy i mówi przez druty”, krążyła po sąsiednich wsiach, budując nimb wyjątkowości wokół bodzechowskiego majątku. Był to symbol statusu, który jasno komunikował, że Bodzechów nie jest tylko zwykłym folwarkiem, ale nowoczesnym centrum zarządzania.

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Samochody, które budziły sensację

Jednak to, co najbardziej rozpalało wyobraźnię i wywoływało największe poruszenie, działo się na bodzechowskich drogach. Jeden z pierwszych samochodów w regionie należał do Stanisława Kotkowskiego. W epoce, gdy wszyscy okoliczni ziemianie i urzędnicy poruszali się konno lub w powozach, „Kotkowszczak” dojeżdżał z domu do fabryki mechanicznym pojazdem.

Samochód w Bodzechowie był nie tylko luksusem, ale też manifestacją nowoczesności. Stanisław Kotkowski, poruszający się autem po piaszczystych traktach, musiał wyglądać jak przybysz z innej planety. Witold Gombrowicz w „Pornografii” wspominał specyficzny jęk kół i kurz dróg łączących Bodzechów z Małoszycami, choć w jego literackiej wizji dominowały jeszcze powozy. Prawdziwa historia miejscowości była jednak znacznie bardziej nowoczesna niż ta zapisana na kartach powieści.

Samochód był ostatnim elementem bodzechowskiej układanki nowoczesności. Połączenie prądu, telefonu i mechanicznego transportu sprawiało, że wieś ta była w stanie konkurować z największymi ośrodkami staropolskimi. Jak wspominają źródła, w tamtym okresie Bodzechów był po prostu ważniejszy niż pobliski Ostrowiec.

Kim byli Kotkowscy

Nie da się zrozumieć fenomenu Bodzechowa bez bliższego przyjrzenia się rodowi Kotkowskich. Byli to ludzie starannie wykształceni, często na uniwersytetach w Wiedniu czy Petersburgu. Ich pasja do nowoczesności miała jednak swoją ciemną stronę. Aby nie rozdrabniać majątku i utrzymać potęgę przemysłową w jednych rękach, ród ten przez pokolenia praktykował małżeństwa wewnątrz rodziny.

Doprowadziło to do powstania tzw. „fisiów” – osób niezwykle barwnych, ale często borykających się z zaburzeniami psychicznymi. To właśnie te postaci stały się inspiracją dla Witolda Gombrowicza, który spędził w Bodzechowie część dzieciństwa. Pisarz wspominał wuja Bolka, który biegał nocami po parku w kalesonach, czy Kaźmierza, który uczył swojego psa Kastora „przeskakiwania złych wpływów” na drodze. Bodzechowski dwór stał się dla młodego Witolda „laboratorium formy”, w którym obserwował dziwactwa i sztywność ziemiańskich rytuałów.

Z jednej strony byli to więc wizjonerzy budujący huty i instalujący telefony, z drugiej – ludzie uwięzieni w mrokach własnej genetyki i rodowej dumy. Ta dwoistość nadawała Bodzechowowi unikalny charakter. Było to miejsce, gdzie luksus spotykał się z szaleństwem, a nowoczesne maszyny pracowały obok dworu, w którym – jak wierzono – nocami straszył duch kanclerza Małachowskiego.

Jak wyglądało życie mieszkańców

Mimo rodowych dziwactw właścicieli, Bodzechów był dla swoich mieszkańców miejscem dobrych zarobków. Ludzie nie narzekali na biedę, ponieważ majątek oferował stabilne zatrudnienie w licznych zakładach. Co więcej, po zniesieniu pańszczyzny w 1863 roku, Kotkowscy musieli przekształcić swój folwark w nowoczesne przedsiębiorstwo oparte na pracy najemnej, co jeszcze bardziej podniosło standard życia robotników.

Relacje między dworem a wsią były specyficzne. Z jednej strony właściciele finansowali sobotnie biesiady, z drugiej – panował tu silny podział klasowy. Służba wspominała matkę Gombrowicza, Antoninę z Kotkowskich, jako osobę niezwykle dumną i wyniosłą, która nawet w pełnym słońcu paradowała pod parasolką, nie zaszczycając kłaniających się jej ludzi ani jednym słowem.

Bodzechów był też miejscem, gdzie obok siebie żyli przedstawiciele różnych kultur i religii. Dużą część ludności stanowili Żydzi, którzy zajmowali się handlem i pośrednictwem, a także pracowali w kopalniach. Ta wielokulturowa mozaika, wspierana przez zyski z przemysłu, tworzyła dynamiczne społeczeństwo, którego poziom życia znacznie przewyższał średnią dla ówczesnych terenów wiejskich.

Co zostało z dawnej świetności

Dzisiejszy Bodzechów jest zaledwie cieniem dawnej potęgi. Pałac w Bodzechowie, który gościł niegdyś królów (Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1787 roku), nie dotrwał do naszych czasów. Został rozebrany po II wojnie światowej, a jego drewniane belki posłużyły podobno do budowy mostu. Do dziś zachowały się jedynie murowane piwnice oraz spiżarnia ze sklepieniem kolebkowym, które dają wyobrażenie o skali dawnej rezydencji.

Najważniejszym zabytkiem sakralnym są dziś Bodzechów zabytki w postaci drewnianego kościoła św. Zofii. Jego historia jest równie niezwykła co cała wieś – został on przeniesiony w częściach na wozach ze wsi Wsola pod Radomiem w 1937 roku. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była babka Gombrowicza, Aniela Kotkowska, a fundusze na zakup drewna wyłożył ojciec pisarza, Jan Gombrowicz. Do obrazu świętej Zofii w ołtarzu głównym pozowała Zofia Baczyńska z domu Kotkowska.

Spacerując po dzisiejszym Bodzechowie, można jeszcze odnaleźć fragmenty parku dworskiego, w którym rzeźba „bogini Ceres” stoi z odłupaną głową – pamiątką po poszukiwaczach skarbów, którzy wierzyli, że Małachowscy ukryli w niej złoto. Zachowały się także dawne budynki gospodarcze, stajnie i magazyny, które po wojnie przejęły Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Dlaczego warto odwiedzić Bodzechów

Miejscowość ta to idealny cel dla osób ceniących nieoczywiste świętokrzyskie atrakcje. Nie znajdziemy tu głośnych festynów ani tłumów turystów, ale poczujemy autentyczny ciężar historii. To tutaj można:

Zobaczyć unikalny kościół „z odzysku”, który jest pomnikiem determinacji rodu Kotkowskich

Wędrować po rezerwacie „Lisiny Bodzechowskie”, chroniącym naturalny las lessowy z 300-letnimi dębami

Odkryć ślady rzymskiego hutnictwa – stanowisko z 17 piecami dymarskimi, które dowodzi antycznych korzeni wsi

Przejechać zielonym szlakiem rowerowym im. Witolda Gombrowicza, łączącym najważniejsze punkty związane z młodością pisarza.

Bodzechów to miejsce dla poszukiwaczy literackich kodów. Każdy róg tej wsi, każdy lessowy wąwóz opisany w „Pornografii”, pozwala lepiej zrozumieć, skąd wzięło się „szaleństwo” w prozie Gombrowicza. To podróż do źródeł polskiej nowoczesności, która narodziła się nie w wielkich aglomeracjach, ale właśnie tutaj, nad brzegiem Kamiennej.

Bodzechów to dowód na to, że historia regionu świętokrzyskiego ma wiele twarzy. Przez wieki ta niewielka osada udowadniała, że dzięki wizji i kapitałowi można stworzyć miejsce wyprzedzające swój czas. Choć dziś blask elektrycznych żarówek z czasów Kotkowskich już zgasł, a telefony dworskie milczą od dekad, wieś pozostaje fascynującym pomnikiem dawnego polskiego przemysłu i szlacheckiego ekscentryzmu. Odwiedzając to miejsce, nie tylko poznajemy zabytki, ale dotykamy żywej tkanki historii, która ukształtowała jednego z największych myślicieli XX wieku.

QUIZ. Rozpoznasz świętokrzyskie atrakcje turystyczne ze zdjęcia? 8/10 dla najlepszych Pytanie 1 z 10 W jakiej miejscowości zanjduje się ten zamek? Bodzentyn Starachowice Chęciny Następne pytanie

źródła: Źródła: Gmina Bodzechów, Powiat Ostrowiecki, Ostrowiec Travel, Joanna Siedlecka, „Jaśnie panicz”, „Dawny folwark Kotkowskich” Krzemienny Szlak.