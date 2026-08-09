Nowa lokalizacja okazała się strzałem w dziesiątkę!

Tegoroczna edycja uwielbianego przez mieszkańców cyklu przyniosła spore zmiany. Dotychczasowy parkiet (znany m.in. z imprez organizowanych na starachowickim Rynku) zastąpiła nowa przestrzeń – plac rekreacyjny na Szlakowisku. Zmiana ta okazała się doskonałym posunięciem.

Prezydent Miasta Starachowice, Marek Materek, który wspólnie z Centrum Usług Społecznych, Starachowicką Radą Seniorów oraz Parkiem Kultury zaprosił mieszkańców do zabawy, nie krył zadowolenia z frekwencji.

W tym roku sprawdzamy nową lokalizację i wierzę, że doskonała zabawa oraz wyjątkowa atmosfera będą unosić się nad placem na Szlakowisku – zapowiadał przed wydarzeniem prezydent, a niedzielny wieczór w pełni potwierdził te słowa.

Szlakowisko wypełniło się radosną energią, śmiechem i przede wszystkim świetną muzyką.

Muzyka, która połączyła pokolenia

Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 18:00 i trwało do 21:00. Organizatorom udało się stworzyć przestrzeń, w której ramię w ramię bawili się seniorzy, młodzież oraz rodziny z dziećmi. Wszyscy uczestnicy wspólnie szaleli przy największych muzycznych przebojach, rozmawiali z sąsiadami i cieszyli się niesamowitą, letnią atmosferą. Co ważne, wstęp na to wydarzenie był całkowicie bezpłatny, co dodatkowo zachęciło całe rodziny do wyjścia z domów.Niedzielna potańcówka była także pięknym zwieńczeniem niezwykle aktywnego weekendu w mieście – przypomnijmy, że na pobliskim zalewie Lubianka w te same dni (8-9 sierpnia) rozgrywał się widowiskowy finał Pucharu Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów oraz Starlight Festival czyli święto muzyki elektronicznej.

FOTORELACJA Tak bawili się mieszkańcy Starachowic!

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Przegapiłeś niedzielną zabawę? Znamy datę kolejnej potańcówki!

Mamy świetną wiadomość dla wszystkich, którzy nie mogli pojawić się dzisiaj na Szlakowisku lub już teraz tęsknią za powrotem na parkiet. Kolejna Międzypokoleniowa Potańcówka odbędzie się jeszcze w tym miesiącu!Organizatorzy zapraszają na drugą odsłonę tanecznego szaleństwa w piątek, 28 sierpnia 2026 roku. Impreza również odbędzie się na Placu na Szlakowisku w godzinach od 18:00 do 21:00. Zapiszcie tę datę w kalendarzach – wstęp wolny