Borowik ceglastopory już pojawił się w starachowickich lasach

Po czym rozpoznać borowika ceglastoporego?

Borowika ceglastoporego można stosunkowo łatwo rozpoznać. Średnica jego kapelusza dochodzi do 20 cm. Grzyb pokryty jest matową, zamszową skórką, która po zgnieceniu robi się niemal czarna i niemożliwa do zdjęcia. Cechuje się barwą oliwkowobrązową, jasnobrązową lub ciemnobrązową, czasem z ochrowymi plamkami. Trzon borowika ceglastoporego osiąga wysokość od 5 do 15 cm i grubość od 2 do 5 cm.

Czerwcowy zbiór borowika ceglastoporego (2025)

Coś się powoli szykuje - napisał na swoim fanpage Samotny Wilk.

Świętokrzyskie. Gdzie warto iść na grzyby?

W lasach świętokrzyskich można znaleźć wiele rodzajów grzybów. Najbardziej popularne są jednak w tej chwili borowiki szlachetne i ceglastopore. Zdarzają się też pieprzniki jadalne, a szczęśliwcy mogą natknąć się na kanie. Wyprawa na grzybobranie to ciekawy pomysł nie tylko na weekend, ale również „zwykły” dzień. Gdzie w woj. świętokrzyskim najlepiej wybrać się do lasu, żeby zapełnić koszyk dorodnymi grzybami? Poniżej znajdziecie listę miejsc,

Gdzie w woj. świętokrzyskim wybrać się na grzyby? Lista miejsc

Jeśli zastanawiacie się, gdzie w woj. świętokrzyskim szukać grzybów? Nasz region jest wymarzonym miejscem dla miłośników takiej formy spędzania czasu wolnego! Wśród miejsc, do których warto wybierać się na grzybobranie, najczęściej pojawiają się poniższe lokalizacje:

Gmina Zagnańsk (powiat kielecki). Lasy między Kielcami a Zagnańskiem

Gmina Bodzentyn. Lasy w okolicach Świętej Katarzyny , Wilkowa, Podgórza

, Wilkowa, Podgórza Gmina Bliżyn. Puszcza Świętokrzyskia, okolice rezerwatu Świnia Góra i Zagnańsk

Gmina Daleszyce. Popularne miejsca to m.in. Niestachów, Suków czy Mójcza

Powiat starachowicki. Brody, Mirzec, Wąchock, Gadka, Rataje, Lipie i okolice Tychowa Starego

Gmina Stąporków. Świerczów, Krasna, Luta, Bień, Odrowąż, Hucisko

Gdzie szukać informacji o grzybach w Świętokrzyskiem?

Polecamy Wam fanpage Świętokrzyscy grzybiarze i Grzyby pl (świętokrzyskie - aktualne doniesienia z grzybobrań).