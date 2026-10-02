Od tętniącej życiem szkoły do zrujnowanej „skorupy”

Szkolne korytarze opustoszały w 2019 roku, kiedy to placówka została oficjalnie zamknięta. Od tamtego momentu budynek popadał w coraz większą ruinę. Wybite szyby, dewastowane wnętrza i brak zagospodarowania sprawiały, że dawna „Tysiąclatka” stała się jednym z najbardziej przygnębiających przykładów niszczejącej architektury w tej części Starachowic.

W 2021 roku gmina Starachowice zdecydowała o sprzedaży nieruchomości. Działkę za kwotę 4,5 mln zł nabył prywatny inwestor – krakowska spółka Zeta Safe Harbour. Teraz ciężki sprzęt wjechał na teren przy ul. Kieleckiej, a prace rozbiórkowe mają potrwać do końca 2026 roku.

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Nowe punkty handlowe i restauracja KFC? Wiemy co tu powstanie

Po zakończeniu wyburzeń i uprzątnięciu terenu działka zostanie przygotowana pod nowe inwestycje komercyjne.

Z wcześniejszych zapowiedzi wynika, że w tym reprezentacyjnym punkcie przy wjeździe do Starachowic ma powstać kompleks handlowy z kilkoma lokalami uslugowymi, a także restauracja sieci KFC. Czy tak będzie? O to zapytaliśmy prezydenta Starachowic Marka Materka.

Mogę potwierdzić, że powstanie tam market spożywczy i mniejsze sklepiki, co do KFC - odpowiedź na to pytanie poznamy w przeciągu miesiąca - powiedział nam Marek Materek, prezydent Starachowic.

Sentyment, żal i dyskusja internautów

Wyburzenie budynku wywołało falę emocjonalnych komentarzy w mediach społecznościowych. Dla wielu mieszkańców to bolesne rozstanie z kawałkiem lokalnej historii:

Nostalgiczne wspomnienia : Dawni uczniowie ciepło wspominają nauczycieli i wychowawców, m.in. kierownika Stanisława Pustułkę, pana Bochrę od muzyki czy polonistkę panią Czajkowską.

: Dawni uczniowie ciepło wspominają nauczycieli i wychowawców, m.in. kierownika Stanisława Pustułkę, pana Bochrę od muzyki czy polonistkę panią Czajkowską. Niewykorzystana szansa społeczna : Część mieszkańców żałuje, że gmachu nie zaadaptowano na cele publiczne. Wśród propozycji pojawiały się pomysły utworzenia domu dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) czy przeniesienia w to miejsce Urzędu Skarbowego.

: Część mieszkańców żałuje, że gmachu nie zaadaptowano na cele publiczne. Wśród propozycji pojawiały się pomysły utworzenia domu dla dorosłych osób w spektrum autyzmu, Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL) czy przeniesienia w to miejsce Urzędu Skarbowego. Głosy za uporządkowaniem terenu: Z drugiej strony nie brakuje opinii osób zadowolonych z rozbiórki – wskazują one, że straszący pustostan i tak nie miał już szans na odbudowę, a wjazd do miasta wreszcie zyska estetyczny wygląd.

Wyburzenie dawnego gimnazjum to kolejny element szerokiej dyskusji w Starachowicach na temat polityki sprzedaży majątku gminnego i dalszego przeznaczenia miejskich nieruchomości.

Wyjaśnienie

Nazwa „Tysiąclatka” (lub „Szkoła Tysiąclecia”) to powszechne w całej Polsce określenie placówek oświatowych wznoszonych w ramach państwowego programu „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”, ogłoszonego pod koniec lat 50. XX wieku z okazji zbliżających się obchodów jubileuszu 1000-lecia państwowości polskiej (1966 r.).

Starachowicki budynek przy ul. Kieleckiej powstał właśnie jako jedna z takich typowych, powojennych szkół – stąd wśród mieszkańców na stałe przylgnęła do niego ta potoczna nazwa.