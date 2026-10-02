Zmiana pogody w woj. świętokrzyskim. Wiemy kiedy będzie trzeba skrobać szyby

Słoneczne dni, zimne noce. Dominacja wyżu

Obecna sytuacja meteorologiczna w naszym regionie to zasługa potężnego układu wysokiego ciśnienia. Wyż gwarantuje bezchmurne niebo i niemal bezwietrzną aurę, co w ciągu dnia stwarza idealne warunki do spacerów i aktywności na świeżym powietrzu.

Ta sama bezchmurna aura staje się jednak przyczyną silnego wypromieniowania ciepła z powierzchni ziemi tuż po zachodzie słońca. Brak powłoki chmur sprawia, że skumulowane za dnia ciepło błyskawicznie ucieka do atmosfery, doprowadzając do gwałtownych spadków temperatury w godzinach nocnych i porannych.

Sobotni poranek pod znakiem minusowych temperatur

Dotychczas lokalne przymrozki pojawiały się jedynie punktowo – głównie w zagłębieniach terenu czy w rejonach podmiejskich. Najbliższa noc z piątku na sobotę ma przynieść jednak zmianę skali tego zjawiska.

Spadek temperatury przy gruncie poniżej 0 stopni prognozowany jest na znacznie większym obszarze województwa. Kluczowym czynnikiem sprzyjającym wychłodzeniu ziemi będzie praktycznie całkowity brak wiatru. Najniższych wartości na termometrach należy spodziewać się tuż przed wschodem słońca. To wyraźny sygnał dla kierowców, by przygotować skrobaczki do szyb, oraz dla ogrodników, którzy powinni zabezpieczyć delikatniejsze rośliny.

Jaka pogoda czeka nas w Świętokrzyskiem pod koniec weekendu i na początku tygodnia?

Mimo zimnego sobotniego poranka, pozostała część weekendu upłynie pod znakiem bardzo przyjemnej pogody. Słońce szybko rozprawi się z porannym chłodem, a temperatura w ciągu dnia osiągnie komfortowe wartości. Słoneczna aura utrzyma się zarówno w sobotę, jak i w niedzielę, termometry w regionie świętokrzyskim wskażą nawet 22 stopnie.

Pewne zmiany w cyrkulacji powietrza widoczne są jednak na horyzoncie. Na początku przyszłego tygodnia przewidywane jest chwilowe osłabienie wyżu. Do naszego regionu zacznie napływać większa ilość chmur, co ograniczy dopływ promieni słonecznych, ale jednocześnie może zapobiec tak drastycznym spadkom temperatury w nocy.

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