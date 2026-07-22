Ceny działek budowlanych w Świętokrzyskiem. Wielkie porównanie 4 największych miast

1. Kielce – Wojewódzki lider cenowy

Kielce to zdecydowanie najdroższy rynek w regionie. Średnia cena metra kwadratowego działki budowlanej w granicach administracyjnych miasta wynosi 341 zł/m², jednak rozbieżności w zależności od dzielnicy są ogromne. Najwyższe stawki notowane są w rejonach z pełną infrastrukturą oraz w sąsiedztwie terenów zielonych.

Strefa Premium (Barwinek, Posłowice, Baranówek). Działki w tych rejonach osiągają ceny rzędu 450–600 zł/m². Przykładem mogą być transakcje w okolicach ul. Posłowickiej czy ul. Kwarcianej, gdzie za atrakcyjną parcelę o powierzchni 1000 m² z widokiem na lasy i kompletem mediów trzeba zapłacić ponad 500 000 zł.

Działki w tych rejonach osiągają ceny rzędu 450–600 zł/m². Przykładem mogą być transakcje w okolicach ul. Posłowickiej czy ul. Kwarcianej, gdzie za atrakcyjną parcelę o powierzchni 1000 m² z widokiem na lasy i kompletem mediów trzeba zapłacić ponad 500 000 zł. Strefa Rozwojowa (Ostra Górka, Dyminy). Rejon cieszący się ogromną popularnością pod zabudowę jednorodzinną. Ceny na ulicach takich jak ul. Sukowska oscylują w graniach 300–400 zł/m². Wpływ na cenę ma tu konieczność dociągnięcia niektórych mediów (np. kanalizacji lub gazu), co jest widoczne w księgach RCN jako czynnik obniżający cenę transakcyjną o 15–20% względem ofertowej.

Rejon cieszący się ogromną popularnością pod zabudowę jednorodzinną. Ceny na ulicach takich jak ul. Sukowska oscylują w graniach 300–400 zł/m². Wpływ na cenę ma tu konieczność dociągnięcia niektórych mediów (np. kanalizacji lub gazu), co jest widoczne w księgach RCN jako czynnik obniżający cenę transakcyjną o 15–20% względem ofertowej. Strefa Peryferyjna / Północna (Niewachlów, Białogon). Ceny spadają tu do 200–280 zł/m² (np. rejon ul. Malików), ze względu na bliskość stref przemysłowych lub gorszy dojazd do centrum.

2. Starachowice – Enklawa wysokich cen w powiatach

Starachowice są zaskoczeniem na mapie województwa. Średnia cena rynkowa działki budowlanej w granicach miasta wynosi aż 162 zł/m² (z medianą ofertową dochodzącą w topowych lokalizacjach nawet do 201 zł/m²). Miasto dynamicznie odskoczyło cenowo od swoich sąsiadów – grunty są tu średnio o 240% droższe niż w okolicznych gminach wiejskich powiatu starachowickiego (jak Mirzec czy Pawłów).

Północne i południowe dzielnice mieszkaniowe. W rejonie ul. Radomskiej czy nowo powstających osiedli domów przy ul. Moniuszki, ceny transakcyjne dobrze uzbrojonych działek mieszczą się w przedziale 180–230 zł/m².

W rejonie ul. Radomskiej czy nowo powstających osiedli domów przy ul. Moniuszki, ceny transakcyjne dobrze uzbrojonych działek mieszczą się w przedziale 180–230 zł/m². Obrzeża miasta. W strefach przejściowych (np. w pobliżu granic z Wąchockiem, okolice ul. Polnej), ceny w RCN stabilizują się na poziomie 110–140 zł/m².

3. Ostrowiec Świętokrzyski – Stabilizacja i okazje inwestycyjne

Ostrowiec Świętokrzyski prezentuje znacznie bardziej zrównoważony profil cenowy. Średnia cena metra kwadratowego gruntu budowlanego wynosi 140 zł/m² (choć mediana cenowa z transakcji zawieranych na przestrzeni ostatnich miesięcy plasuje się bliżej 117 zł/m²). Miasto odnotowało lekką korektę cenową, co stwarza dobre warunki dla kupujących.

Osiedla dobrze skomunikowane. Najwyższe stawki notuje się w rejonach o charakterze strictly rezydencjonalnym. Działki w pobliżu ul. Sienkiewicza (wylot w stronę Bałtowa) czy ul. Iłżeckiej wyceniane są w rejestrach na 130–170 zł/m².

Najwyższe stawki notuje się w rejonach o charakterze strictly rezydencjonalnym. Działki w pobliżu ul. Sienkiewicza (wylot w stronę Bałtowa) czy ul. Iłżeckiej wyceniane są w rejestrach na 130–170 zł/m². Obrzeża i dawne tereny podmiejskie. Rejon Gutwinu czy Częstocic (np. okolice ul. Żeromskiego podmiejskiej części miasta) pozwala na zakup gruntów w stawkach 80–110 zł/m². Często są to działki większe, wymagające jednak nakładów na utwardzenie dróg dojazdowych.

4. Skarżysko-Kamienna – Przemysłowy węzeł z tanim gruntem

Skarżysko-Kamienna zamyka stawkę największych miast regionu. Specyfika geograficzna miasta (otoczenie lasami, ukształtowanie terenu oraz rozległa infrastruktura kolejowa i przemysłowa) sprawia, że ceny działek budowlanych są tu relatywnie niskie. Średnia cena oscyluje wokół 90–120 zł/m².

Centrum i Pogorzałe. Najpopularniejsza dzielnica domów jednorodzinnych, czyli Pogorzałe (np. rejony ul. Górnej czy ul. Warszawskiej), osiąga najwyższe wartości w mieście – od 120 do 150 zł/m² za działki z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej i prądu.

Najpopularniejsza dzielnica domów jednorodzinnych, czyli Pogorzałe (np. rejony ul. Górnej czy ul. Warszawskiej), osiąga najwyższe wartości w mieście – od 120 do 150 zł/m² za działki z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej i prądu. Dzielnice Zachodnie / Bzin. W rejonach takich jak Bzin czy okolice ul. Krakowskiej, ze względu na bliskość rzeki Kamiennej lub stref kolejowych, ceny spadają i w geoportalu transakcyjnym można znaleźć udokumentowane zakupy na poziomie 65–95 zł/m².

Poza wielką czwórką. Ile kosztuje ziemia w innych zakątkach regionu?

Jeśli szukamy tańszych alternatyw lub przeciwnie – luksusowych enklaw wypoczynkowych – warto spojrzeć na mapę RCN poza czterema głównymi miastami. Poza aglomeracją kielecką ceny gruntów drastycznie spadają, tworząc z województwa świętokrzyskiego jeden z najbardziej przystępnych cenowo regionów w Polsce ze średnią poza miastami na poziomie 70–110 zł/m².

Ponidzie i Sandomierszczyzna – Enklawy Premium

Busko-Zdrój: To absolutny fenomen. Ze względu na uzdrowiskowy charakter miasta i potężny popyt na infrastrukturę pensjonatową, ceny dobrze ulokowanych działek w pobliżu strefy zdrojowej (np. w okolicach ul. Starkiewicza) potrafią konkurować z Kielcami, osiągając wartości rzędu 250–350 zł/m². Średnia dla całego powiatu buskiego to około 94 zł/m².

To absolutny fenomen. Ze względu na uzdrowiskowy charakter miasta i potężny popyt na infrastrukturę pensjonatową, ceny dobrze ulokowanych działek w pobliżu strefy zdrojowej (np. w okolicach ul. Starkiewicza) potrafią konkurować z Kielcami, osiągając wartości rzędu 250–350 zł/m². Średnia dla całego powiatu buskiego to około 94 zł/m². Sandomierz: Królewskie miasto trzyma ceny bardzo wysoko. Średnia stawka rynkowa dla działek budowlanych w Sandomierzu i najbliższych okolicach (np. Chwałki, ul. Holownicza) wynosi 135–150 zł/m². Z kolei ceny transakcyjne odnotowane w RCN dla mniejszych, idealnie przygotowanych pod budowę parceli nierzadko przebijają barierę 170 zł/m².

Północ i Zachód regionu – Zagłębie cenowych okazji