Dziki wchodzą do centrum Skarżyska-Kamiennej. Mieszkańcy mają dosyć

W ostatnich miesiącach problem nieproszonych gości w Skarżysku-Kamiennej stał się wyjątkowo odczuwalny, a dziki coraz śmielej zapuszczają się w sam środek miejskiej zabudowy. Zwięrzęta można już spotkać nie tylko na obrzeżach czy w pobliżu kompleksów leśnych, ale także na osiedlowych trawnikach i przy głównych ulicach miasta. Wśród mieszkańców narasta uzasadniony lęk – powroty do domu czy nawet zwykłe wyjście do sklepu lub z dzieckiem stają się obawą o życie lub zdrowie. Ludzie obawiają się nieprzewidywalnych reakcji zwierząt, zwłaszcza gdy na drodze staje locha z młodymi, i coraz głośniej apelują do lokalnych władz o podjęcie stanowczych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejskich osiedlach.

Dziki w Skarżysku-Kamiennej. Apel do mieszkańców i działania samorządu

Do Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej coraz częściej napływają zgłoszenia mieszkańców dotyczące obecności dzików na terenach miejskich. Zwierzęta pojawiają się w pobliżu osiedli, terenów rekreacyjnych oraz dróg, co budzi uzasadnione obawy o bezpieczeństwo mieszkańców.

Jedną z przyczyn coraz częstszych wizyt dzików w mieście jest łatwy dostęp do pożywienia. Pozostawiane resztki jedzenia oraz niezabezpieczone pojemniki na odpady sprawiają, że zwierzęta przyzwyczajają się do zdobywania pokarmu w przestrzeni miejskiej i coraz częściej wracają w te same miejsca.

Proste działania, które mogą ograniczyć obecność dzików na terenie Skarżyska-Kamiennej

nie dokarmiajmy dzików,

nie wyrzucajmy resztek jedzenia w miejscach dostępnych dla zwierząt,

zabezpieczajmy pojemniki na odpady.

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Ostatnio dziki pojawiły się na moim osiedlu. Nic sobie nie robią z obecności człowieka. Czasami wchodzą nawet do klatek schodowych w blokach. To już jest poważny problem, te zwierzęta widuję codziennie. Obecnie pod moją opieką są wnuki, które przyjechały na wakacje i mam poważne obawy o ich bezpieczeństwo, zwłaszcza że locha przychodzi z młodymi. Niech władze się tym zajmą bo w końcu dojdzie do nieszczęścia - mówi jedna z mieszkanek osiedla Przydworcowe w Skarżysku-Kamiennej.

Spotkania z kołami łowieckimi dotyczące możliwości ograniczenia populacji dzików w mieście

Miasto zwróciło się do Starosty Skarżyskiego z prośbą o pilne przyspieszenie działań zmierzających do wyeliminowania obecności dzików w przestrzeni miejskiej. Jednocześnie podtrzymuje deklarację współpracy i gotowość do wspólnego wypracowania rozwiązań w zakresie pozostającym w kompetencjach Starosty.

Dlaczego dziki wchodzą do miast?