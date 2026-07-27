Ceny działek budowlanych w Świętokrzyskiem. Wielkie porównanie 4 największych miast

Bartosz Manicz
Bartosz Manicz
2026-07-27 7:43

Rynek nieruchomości gruntowych w województwie świętokrzyskim charakteryzuje się ogromnym rozwarstwieniem. Podczas gdy stolica regionu, Kielce, notuje stawki zbliżone do niektórych miast wojewódzkich zachodniej Polski, w pozostałych dużych ośrodkach przemysłowych regionu ceny za metr kwadratowy są nawet trzykrotnie niższe. Analiza danych z Geoportalu (RCN) oraz portali ogłoszeniowych pozwala wyciągnąć precyzyjne wnioski dla czterech największych miast

Panorama Starachowic z osiedlami i lasami w tle. O cenach działek w regionie przeczytasz na Eska Starachowice.
Autor: UM Starachowice/ Materiały prasowe Kielce, Starachowice, Ostrowiec i Skarżysko średnia cena działek budowlanych.

1. Kielce – Wojewódzki lider cenowy

Kielce to zdecydowanie najdroższy rynek w regionie. Średnia cena metra kwadratowego działki budowlanej w granicach administracyjnych miasta wynosi 341 zł/m², jednak rozbieżności w zależności od dzielnicy są ogromne. Najwyższe stawki notowane są w rejonach z pełną infrastrukturą oraz w sąsiedztwie terenów zielonych.

  • Strefa Premium (Barwinek, Posłowice, Baranówek). Działki w tych rejonach osiągają ceny rzędu 450–600 zł/m². Przykładem mogą być transakcje w okolicach ul. Posłowickiej czy ul. Kwarcianej, gdzie za atrakcyjną parcelę o powierzchni 1000 m² z widokiem na lasy i kompletem mediów trzeba zapłacić ponad 500 000 zł.
  • Strefa Rozwojowa (Ostra Górka, Dyminy). Rejon cieszący się ogromną popularnością pod zabudowę jednorodzinną. Ceny na ulicach takich jak ul. Sukowska oscylują w graniach 300–400 zł/m². Wpływ na cenę ma tu konieczność dociągnięcia niektórych mediów (np. kanalizacji lub gazu), co jest widoczne w księgach RCN jako czynnik obniżający cenę transakcyjną o 15–20% względem ofertowej.
  • Strefa Peryferyjna / Północna (Niewachlów, Białogon). Ceny spadają tu do 200–280 zł/m² (np. rejon ul. Malików), ze względu na bliskość stref przemysłowych lub gorszy dojazd do centrum.

2. Starachowice – Enklawa wysokich cen w powiatach

Starachowice są zaskoczeniem na mapie województwa. Średnia cena rynkowa działki budowlanej w granicach miasta wynosi aż 162 zł/m² (z medianą ofertową dochodzącą w topowych lokalizacjach nawet do 201 zł/m²). Miasto dynamicznie odskoczyło cenowo od swoich sąsiadów – grunty są tu średnio o 240% droższe niż w okolicznych gminach wiejskich powiatu starachowickiego (jak Mirzec czy Pawłów).

  • Północne i południowe dzielnice mieszkaniowe. W rejonie ul. Radomskiej czy nowo powstających osiedli domów przy ul. Moniuszki, ceny transakcyjne dobrze uzbrojonych działek mieszczą się w przedziale 180–230 zł/m².
  • Obrzeża miasta. W strefach przejściowych (np. w pobliżu granic z Wąchockiem, okolice ul. Polnej), ceny w RCN stabilizują się na poziomie 110–140 zł/m².
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3. Ostrowiec Świętokrzyski – Stabilizacja i okazje inwestycyjne

Ostrowiec Świętokrzyski prezentuje znacznie bardziej zrównoważony profil cenowy. Średnia cena metra kwadratowego gruntu budowlanego wynosi 140 zł/m² (choć mediana cenowa z transakcji zawieranych na przestrzeni ostatnich miesięcy plasuje się bliżej 117 zł/m²). Miasto odnotowało lekką korektę cenową, co stwarza dobre warunki dla kupujących.

  • Osiedla dobrze skomunikowane. Najwyższe stawki notuje się w rejonach o charakterze strictly rezydencjonalnym. Działki w pobliżu ul. Sienkiewicza (wylot w stronę Bałtowa) czy ul. Iłżeckiej wyceniane są w rejestrach na 130–170 zł/m².
  • Obrzeża i dawne tereny podmiejskie. Rejon Gutwinu czy Częstocic (np. okolice ul. Żeromskiego podmiejskiej części miasta) pozwala na zakup gruntów w stawkach 80–110 zł/m². Często są to działki większe, wymagające jednak nakładów na utwardzenie dróg dojazdowych.

4. Skarżysko-Kamienna – Przemysłowy węzeł z tanim gruntem

Skarżysko-Kamienna zamyka stawkę największych miast regionu. Specyfika geograficzna miasta (otoczenie lasami, ukształtowanie terenu oraz rozległa infrastruktura kolejowa i przemysłowa) sprawia, że ceny działek budowlanych są tu relatywnie niskie. Średnia cena oscyluje wokół 90–120 zł/m².

  • Centrum i Pogorzałe. Najpopularniejsza dzielnica domów jednorodzinnych, czyli Pogorzałe (np. rejony ul. Górnej czy ul. Warszawskiej), osiąga najwyższe wartości w mieście – od 120 do 150 zł/m² za działki z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej i prądu.
  • Dzielnice Zachodnie / Bzin. W rejonach takich jak Bzin czy okolice ul. Krakowskiej, ze względu na bliskość rzeki Kamiennej lub stref kolejowych, ceny spadają i w geoportalu transakcyjnym można znaleźć udokumentowane zakupy na poziomie 65–95 zł/m².

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Jeśli szukamy tańszych alternatyw lub przeciwnie – luksusowych enklaw wypoczynkowych – warto spojrzeć na mapę RCN poza czterema głównymi miastami. Poza aglomeracją kielecką ceny gruntów drastycznie spadają, tworząc z województwa świętokrzyskiego jeden z najbardziej przystępnych cenowo regionów w Polsce ze średnią poza miastami na poziomie 70–110 zł/m².

Ponidzie i Sandomierszczyzna – Enklawy Premium

  • Busko-Zdrój: To absolutny fenomen. Ze względu na uzdrowiskowy charakter miasta i potężny popyt na infrastrukturę pensjonatową, ceny dobrze ulokowanych działek w pobliżu strefy zdrojowej (np. w okolicach ul. Starkiewicza) potrafią konkurować z Kielcami, osiągając wartości rzędu 250–350 zł/m². Średnia dla całego powiatu buskiego to około 94 zł/m².
  • Sandomierz: Królewskie miasto trzyma ceny bardzo wysoko. Średnia stawka rynkowa dla działek budowlanych w Sandomierzu i najbliższych okolicach (np. Chwałki, ul. Holownicza) wynosi 135–150 zł/m². Z kolei ceny transakcyjne odnotowane w RCN dla mniejszych, idealnie przygotowanych pod budowę parceli nierzadko przebijają barierę 170 zł/m².

Północ i Zachód regionu – Zagłębie cenowych okazji

  • Końskie i powiat konecki: Jeśli celem jest maksymalna oszczędność, to właśnie tutaj. Powiat konecki jest jednym z najtańszych rejonów budowlanych w regionie. Średnia cena za metr kwadratowy działki budowlanej oscyluje wokół zaledwie 59 zł/m². W samych Końskich (np. rejon Starego Dziebałtowa) czy w Stąporkowie uzbrojoną działkę można kupić za ułamek ceny kieleckiej.
  • Jędrzejów i Włoszczowa: Wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (trasa E77, linie kolejowe) ceny utrzymują stabilny, bezpieczny poziom 70–105 zł/m². Największy popyt generują tu miejscowości bezpośrednio graniczące z miastami powiatowymi, gdzie nowo wydawane Warunki Zabudowy (WZ) stymulują powstawanie nowoczesnych osiedli domów jednorodzinnych.
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