Nadchodzą 26. Dni Pawłowa 2026. Będą kultowe hity i dobry humor

Dni Pawłowa 2026. Popołudnie pełne lokalnych talentów
Oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 15:00 na terenie Kompleksu Sportowego w Pawłowie. Wczesne popołudnie będzie należeć przede wszystkim do lokalnych artystów oraz najmłodszych mieszkańców gminy. Na scenie zaprezentuje się estrada dziecięca i młodzieżowa, dając młodym adeptom sztuki okazję do zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością. Nie zabraknie również występów rodzimych zespołów, które od lat dbają o kultywowanie tradycji i integrację społeczności.
Dni Pawłowa 2026. Dobry humor, folk-polo i gwiazda wieczoru
Prawdziwa eksplozja emocji nastąpi w godzinach wieczornych, kiedy na scenie zagoszczą dobrze znane w całej Polsce twarze:
- Godz. 18:00 – Robert Korólczyk: Wieczorną część programu otworzy dawka świetnego humoru. Znany i ceniony artysta kabaretowy zadba o to, by publiczność weszła w znakomity nastrój.
- Godz. 19:00 – KORDIAN: Godzinę później scenę przejmie król muzyki folk-polo. Kordian, łącząc góralskie brzmienia z energicznymi rytmami, z pewnością poderwie wszystkich do tańca.
- Godz. 21:00 – Anna Wyszkoni: Gwiazdą wieczoru 26. Dni Pawłowa będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych wokalistek polskiej sceny popowej. Koncert Anny Wyszkoni, pełen uwielbianych przebojów, będzie muzycznym punktem kulminacyjnym całego święta. Z pewnością nie zabraknie hitu "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka".
Dni Pawłowa 2026. Atrakcje dla rodzin i strefa gastronomiczna
Dni Pawłowa to nie tylko to, co dzieje się na scenie. Przez cały czas trwania wydarzenia na terenie Kompleksu Sportowego funkcjonować będzie wesołe miasteczko, które z pewnością stanie się główną atrakcją dla najmłodszych (i tych nieco starszych) poszukiwaczy wrażeń.
Dla uczestników przygotowano także rozbudowaną strefę gastronomiczną, w której będzie można skosztować zarówno lokalnych przysmaków, jak i klasycznych dań festynowych oraz chłodzących napojów. Na miejscu organizowane będą również różnorodne konkursy z nagrodami.
ESKA Summer City na Dniach Pawłowa 2026
Dodatkową dawkę letniej energii i pozytywnych wibracji zapewni ekipa ESKA Summer City, która pojawi się na terenie Kompleksu Sportowego w Pawłowie. Nasz radiowy patrol będzie rozdawał gadżety, nakręcał imprezową atmosferę i relacjonował wydarzenie w mediach społecznościowych. Będzie to idealna okazja, aby złapać letnie upominki oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z ekipą Radia ESKA.
Szczegółowy program 26. Dni Pawłowa
- 14:00 - 20:00 – Piknik Rodzinny (Dziecięca i Młodzieżowa Estrada, konkursy, Zumba)
- 15:00 – Prezentacja Młodzieżowej Rady Gminy
- 15:45 – Ogłoszenie Sołtysa Roku 2026
- 16:00 – Oficjalne otwarcie 26. Dni Pawłowa
- 16:15 – Blok Folklorystyczny oraz prezentacja dorobku GKS Arka Pawłów
- 18:00 – ROBERT KORÓLCZYK (program kabaretowy)
- 19:00 – Koncert Zespołu KORDIAN
- 20:00 – Prezentacja Zespołu GKS ARKA Pawłów
- 20:10 – ESKA Summer City
- 21:00 – Koncert ANNA WYSZKONI
- 22:30 – Pokaz sztucznych ogni
- 22:45 – Dyskoteka Pod Gwiazdami
- 23:59 – Zakończenie imprezy
Na wydarzenie serdecznie zapraszają organizatorzy: Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie.
Dni Pawłowa 2025. Zdjęcia