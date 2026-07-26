Nadchodzą 26. Dni Pawłowa 2026. Będą kultowe hity i dobry humor

Dni Pawłowa 2026. Popołudnie pełne lokalnych talentów

Oficjalne rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 15:00 na terenie Kompleksu Sportowego w Pawłowie. Wczesne popołudnie będzie należeć przede wszystkim do lokalnych artystów oraz najmłodszych mieszkańców gminy. Na scenie zaprezentuje się estrada dziecięca i młodzieżowa, dając młodym adeptom sztuki okazję do zaprezentowania swoich umiejętności przed szerszą publicznością. Nie zabraknie również występów rodzimych zespołów, które od lat dbają o kultywowanie tradycji i integrację społeczności.

Dni Pawłowa 2026. Dobry humor, folk-polo i gwiazda wieczoru

Prawdziwa eksplozja emocji nastąpi w godzinach wieczornych, kiedy na scenie zagoszczą dobrze znane w całej Polsce twarze:

Godz. 18:00 – Robert Korólczyk: Wieczorną część programu otworzy dawka świetnego humoru. Znany i ceniony artysta kabaretowy zadba o to, by publiczność weszła w znakomity nastrój.

Wieczorną część programu otworzy dawka świetnego humoru. Znany i ceniony artysta kabaretowy zadba o to, by publiczność weszła w znakomity nastrój. Godz. 19:00 – KORDIAN: Godzinę później scenę przejmie król muzyki folk-polo. Kordian, łącząc góralskie brzmienia z energicznymi rytmami, z pewnością poderwie wszystkich do tańca.

Godzinę później scenę przejmie król muzyki folk-polo. Kordian, łącząc góralskie brzmienia z energicznymi rytmami, z pewnością poderwie wszystkich do tańca. Godz. 21:00 – Anna Wyszkoni: Gwiazdą wieczoru 26. Dni Pawłowa będzie jedna z najbardziej rozpoznawalnych i charyzmatycznych wokalistek polskiej sceny popowej. Koncert Anny Wyszkoni, pełen uwielbianych przebojów, będzie muzycznym punktem kulminacyjnym całego święta. Z pewnością nie zabraknie hitu "Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka".

Autor: Marcin Gadomski/ AKPA

Dni Pawłowa 2026. Atrakcje dla rodzin i strefa gastronomiczna

Dni Pawłowa to nie tylko to, co dzieje się na scenie. Przez cały czas trwania wydarzenia na terenie Kompleksu Sportowego funkcjonować będzie wesołe miasteczko, które z pewnością stanie się główną atrakcją dla najmłodszych (i tych nieco starszych) poszukiwaczy wrażeń.

Dla uczestników przygotowano także rozbudowaną strefę gastronomiczną, w której będzie można skosztować zarówno lokalnych przysmaków, jak i klasycznych dań festynowych oraz chłodzących napojów. Na miejscu organizowane będą również różnorodne konkursy z nagrodami.

ESKA Summer City na Dniach Pawłowa 2026

Dodatkową dawkę letniej energii i pozytywnych wibracji zapewni ekipa ESKA Summer City, która pojawi się na terenie Kompleksu Sportowego w Pawłowie. Nasz radiowy patrol będzie rozdawał gadżety, nakręcał imprezową atmosferę i relacjonował wydarzenie w mediach społecznościowych. Będzie to idealna okazja, aby złapać letnie upominki oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z ekipą Radia ESKA.

Szczegółowy program 26. Dni Pawłowa

14:00 - 20:00 – Piknik Rodzinny (Dziecięca i Młodzieżowa Estrada, konkursy, Zumba)

15:00 – Prezentacja Młodzieżowej Rady Gminy

15:45 – Ogłoszenie Sołtysa Roku 2026

16:00 – Oficjalne otwarcie 26. Dni Pawłowa

16:15 – Blok Folklorystyczny oraz prezentacja dorobku GKS Arka Pawłów

18:00 – ROBERT KORÓLCZYK (program kabaretowy)

19:00 – Koncert Zespołu KORDIAN

20:00 – Prezentacja Zespołu GKS ARKA Pawłów

20:10 – ESKA Summer City

21:00 – Koncert ANNA WYSZKONI

22:30 – Pokaz sztucznych ogni

22:45 – Dyskoteka Pod Gwiazdami

23:59 – Zakończenie imprezy

Na wydarzenie serdecznie zapraszają organizatorzy: Marek Wojtas – Wójt Gminy Pawłów oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie.

Dni Pawłowa 2025. Zdjęcia