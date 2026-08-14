58. Dymarki Świętokrzyskie w Nowej Słupi (14–16 sierpnia 2026)

Trzydniowe widowisko historyczne i koncertowe powraca do Nowej Słupi! 58. Dymarki Świętokrzyskie to jedno z najważniejszych wydarzeń plenerowych roku w regionie. Tysiące turystów przyciągną starożytne tradycje hutnicze, spektakularne widowiska z pochodniami oraz muzyczne gwiazdy polskiej sceny rozrywkowej.

Piątek, 14 sierpnia. Wieczorne rozpoczęcie i klimat słowiańskich legend. Świętowanie rozpocznie się klimatycznym akcentem pod osłoną nocy:

Godz. 21:00 – start tradycyjnego Korowodu Dymarkowego „Ludzie ognia i żelaza” z rynku w Nowej Słupi.

Przejście z pochodniami do Centrum Kulturowo-Archeologicznego oraz symboliczne rozpalenie pieców dymarskich.

Finał w Amfiteatrze Parku Legend , widowisko „Legendy Słowiańskie” w wykonaniu grupy Aerial Perle.

, widowisko w wykonaniu grupy Wstęp wolny na wydarzenia czwartkowe.

Piątek–Sobota, 15–16 sierpnia: Festyn Archeologiczny i koncertowy maraton. Trzonem imprezy będą pokazy historyczne oraz występy artystów na scenie plenerowej.

Festyn Archeologiczny „Ludzie ognia i żelaza”: Pokazy wytopu żelaza w piecach ziemnych metodą sprzed 2000 lat, stanowiska dawnych rzemiosł oraz rekonstrukcje historyczne. XI Świętokrzyski Festiwal Kultury Ludowej. Przegląd lokalnej tradycji, muzyki folkowej i rękodzieła. Koncerty Dymarkowe. Kogo zobaczymy na scenie?

Sobota, 15 sierpnia Agnieszka Chylińska, Róże Europy, Rod Sacred, Tacy Sami

Niedziela, 16 sierpnia Akcent – Zenon Martyniuk, Wac Toja, Bajorson, Long & Junior, Hit Boyz

Wydarzenie to doskonała propozycja zarówno dla miłośników historii, jak i fanów muzyki rockowej, hip-hopowej czy disco-polo. Zaplanuj wizytę wcześniej, aby w pełni poczuć klimat starożytnego obozowiska hutniczego u stóp Łysicy!

Krzyżtopór Historia zapisana strojem, słowem i obrazem (15 sierpnia 2026)

Szukasz miejsca z niezwykłą atmosferą i bogatą historią? W sobotę, 15 sierpnia 2026 roku, monumentalne ruiny Zamku Krzyżtopór w Ujeździe (gmina Iwaniska) staną się tłem dla wyjątkowego wydarzenia łączącego sztukę, modę dawną oraz film. Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska wraz z Instytucją Kultury Zamek Krzyżtopór zapraszają na pełen atrakcji dzień ze staropolską kulturą.

Program wydarzenia na Zamku Krzyżtopór:

13:00 – Oficjalne otwarcie wydarzenia

13:15 – Pierwszy wykład z historii mody oraz pokaz – prelekcja prof. Małgorzaty Grupy połączona z pokazem mody historycznej.

14:30 – Otwarcie wystawy „Christophoriana” – autorska wystawa artysty plastyka Jacka Waśko.

15:30 – Drugi wykład z historii mody i pokaz – kolejna dawka wiedzy o dawnych strojach oraz prezentacja historycznych kreacji.

16:30 – Premiera filmu – pokaz pierwszego odcinka z cyklu „Opowieści strażnika Krzyżtoporu”.

Dlaczego warto? To świetna okazja, aby odwiedzić jeden z najbardziej spektakularnych zamków w Polsce i zobaczyć, jak dawne stulecia ożywają w zamkowych murach dzięki pokazom mody, prelekcjom i filmowej premierze.

Dni Włoszczowy 2026 (16 sierpnia 2026)

To będzie prawdziwa eksplozja muzycznej energii w niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku! Burmistrz Gminy Włoszczowa Grzegorz Dziubek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz zapraszają na Stadion OSiR we Włoszczowie na coroczne, huczne Dni Włoszczowy. Na scenie pojawią się wielkie gwiazdy polskiej sceny pop i reggae! Program koncertowy na Stadionie OSiR:

15:00 – Otwarcie bram obiektu

16:00 – Big Bike Orchestra (wyjątkowy koncert orkiestry grającej na jednym, sześcioosobowym rowerze)

(wyjątkowy koncert orkiestry grającej na jednym, sześcioosobowym rowerze) 17:15 – Big Band Włoszczowa

18:15 – The Joy of Singing – wyjątkowy koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia zespołu

– wyjątkowy koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia zespołu 19:30 – Blanka (autorka megahitów „Solo” czy „Rodeo” )

(autorka megahitów czy ) 20:30 – Kamil Bednarek (gwiazda polskiego reggae i popu)

(gwiazda polskiego reggae i popu) 22:30 – Pancho DJ (impreza taneczna pod gołym niebem)

Dodatkowe atrakcje dla całej rodziny: Loty helikopterem z widokiem na okolicę, wesołe miasteczko dla dzieci i młodzieży, rozbudowana strefa gastronomiczna i stoiska sponsorów

Dlaczego warto przyjechać? Dni Włoszczowy to gwarancja doskonałej zabawy dla każdego – od widowiskowego występ orkiestry rowerowej, przez występy topowych polskich artystów, aż po porywającą imprezę z DJ-em na zakończenie sierpniowego długiego weekendu.

XXVIII Jarmark na św. Jacka w Klimontowie (15–17 sierpnia 2026)

Mieszkańców i turystów czeka aż trzy dni wielkiego świętowania w Klimontowie! Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na 28. edycję kultowego Jarmarku na św. Jacka. Wydarzenie łączy w sobie tradycyjne Dożynki Gminne, odpust, festyn rodzinny oraz potężną dawkę koncertów największych polskich gwiazd!

Sobota, 15 sierpnia: Dożynki Gminne i biesiada

12:00 – Msza Święta Dziękczynna w Kościele Parafialnym pw. św. Józefa.

13:15 – Przemarsz korowodu dożynkowego na plac przy stadionie LKS „Klimontowianka”.

13:45 – Obrzędy dożynkowe, prezentacja wieńców oraz rozstrzygnięcie konkursu na „Sołtysa Roku”.

16:00 – Biesiada po Klimontowsku (degustacje KGW, kapela z Majdanu Królewskiego, Zespół Ludowy im. A. Miechocińskiej, Kapela „Jędrzej”).19:00 – Koncert zespołu Moc Podhala

20:00 – Koncert Don Vasyl Junior

21:00–02:00 – Zabawa ludowa z zespołem Detox oraz DJ-em.

Niedziela, 16 sierpnia: Festyn sportowo-rozrywkowy

16:00 – Animacje dla dzieci (Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu i Komisariat w Koprzywnicy).

17:00 – Widowisko dla dzieci „Piraci z Karaibów”.

18:00 – Kabaret RANCZO w programie „Solejuk szuka żony”.

19:00 – Recital Wojciecha Gąssowskiego.

20:00 – II Open Festiwal Klimontów – Piosenki Alicji Majewskiej (etap III).

21:30 – Koncert Gwiazdy Jarmarku: GRUBSON

23:00–02:00 – Dyskoteka pod gwiazdami z DJ-em ZIMNYM.

Poniedziałek, 17 sierpnia: Odpust na św. Jacka i rockowy finał

12:00 – Uroczysta Msza Święta Odpustowa w Klasztorze Podominikańskim.

15:00 – Koncert Muzyki Poważnej (zespół wokalny VOX CANTUS).

Atrakcje na stadionie LKS „Klimontowianka”:17:00 – Animacje strażackie OSP Klimontów dla dzieci.

17:30 – Koncert Julii Walczyny.

18:00 – Koncert Gwiazdy Dnia: Zespół CLASSIC

19:00 – Prezentacje artystyczne dzieci i młodzieży z M-GOK Klimontów.

20:45 – Koncert Gwiazdy Wieczoru: LUXTORPEDA

22:15 – Pokaz sztucznych ogni.

22:30–02:00 – Dyskoteka z DJ-em.

Atrakcje towarzyszące:Jarmarkowe Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza na strzelnicy Kowal Sound Shoot.Lunapark / wesołe miasteczko, bogata strefa gastronomiczna (stoiska cateringowe każdego dnia otwarte do 2:00 w nocy).Dlaczego warto? Klimontowski jarmark to idealny punkt na mapie świętokrzyskiego długiego weekendu. Różnorodność muzyczna – od klasyki Gąssowskiego, przez hip-hop Grubsona i energię disco z zespołem Classic, aż po mocne brzmienia Luxtorpedy – gwarantuje niezapomnianą zabawę dla całych rodzin!

Dzień Oleśnicy 2026 (16 sierpnia 2026)

Szukasz świetnej plenerowej zabawy w niedzielne popołudnie? W niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku, serce Oleśnicy zamieni się w prawdziwe centrum rozrywki! Urząd Miasta i Gminy Oleśnica zaprasza mieszkańców oraz gości na Dzień Oleśnicy, który odbędzie się na klimatycznym Rynku. Świętowanie rozpocznie się już od godziny 16:00 i potrwa do późnych godzin nocnych.

Program wydarzenia na Rynku w Oleśnicy:

16:00 – Występy artystyczne dzieci i młodzieży z Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleśnicy

17:00 – Oficjalne otwarcie wydarzenia

17:15 – Widowisko muzyczno-teatralne dla dzieci „Wesołe Pluszaki” oraz gry, konkursy i animacje (prowadzone przez Grupę InterAktywni)

18:00 – Występ lokalnego zespołu folklowego „Oleśniczanka”

18:30 – Konkurs Strongman o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica – widowiskowe zmagania siłaczy!

Miasta i Gminy Oleśnica – widowiskowe zmagania siłaczy! 19:00 – Koncert solisty Marcina Kłosowskiego

20:00 – Gwiazda Wieczoru: ZESPÓŁ LOKA (twórcy przebojów takich jak „Prawdziwe powietrze” czy „Oczy mieście”)

(twórcy przebojów takich jak „Prawdziwe powietrze” czy „Oczy mieście”) 21:00 – Koncert zespołu disco polo MR-SEBI

22:00 – Dyskoteka z DJ-em KIWI – „Wieczór z muzyką i tańcem pod gwiazdami”

Dlaczego warto tu wpaść? Dzień Oleśnicy to doskonała propozycja na rodzinne popołudnie i taneczny wieczór. Od widowiskowych zawodów Strongman, przez atrakcje dla najmłodszych, po popowy koncert popularnej grupy LOKA – Oleśnica gwarantuje wspaniałą atmosferę w sam raz na zwieńczenie długiego sierpniowego weekendu!

VI Ostrowiecki Festiwal Kultury Prehistorycznej i Antycznej w Krzemionkach (15–16 sierpnia 2026)

Chcesz odbyć wyjątkową podróż w czasie? W weekend 15 i 16 sierpnia 2026 roku wyjątkowe tereny Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki (wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO) zamienią się w tętniące życiem obozowisko z epoki kamienia, brązu i żelaza! Przez dwa dni rekonstruktorzy z Polski i zagranicy przybliżą odwiedzającym tajemnice życia dawnych mieszkańców Europy. Główne atrakcje festiwalu:

Obozy rekonstrukcyjne i warsztaty. Bezpośrednie spotkania z pasjonatami historii, pokazy rzemiosła i dawnej codzienności.

Bezpośrednie spotkania z pasjonatami historii, pokazy rzemiosła i dawnej codzienności. Widowiskowe pokazy i starcia. Pokazy mody prehistorycznej i antycznej, musztra rzymskich legionistów, walki gladiatorów oraz widowiskowe bitwy barbarzyńców z Rzymianami.

Pokazy mody prehistorycznej i antycznej, musztra rzymskich legionistów, walki gladiatorów oraz Ogień i żelazo. Pokazy wytopu metalu w starożytnych piecach, widowiskowa rozbiórka pieców oraz obróbka rozżarzonego żelaza.

Pokazy wytopu metalu w starożytnych piecach, widowiskowa rozbiórka pieców oraz obróbka rozżarzonego żelaza. Muzyka na żywo (15 sierpnia). Klimatyczny, pełen nostalgii i tradycyjnych brzmień koncert zespołu WANDAL

Dlaczego warto przyjechać? To jedna z najciekawszych imprez edukacyjno-rekonstrukcyjnych w Polsce. Połączenie unikalnej scenerii neolitycznych kopalni krzemienia w Krzemionkach z muzyką na żywo i widowiskowymi starciami wojowników gwarantuje niezapomniane wrażenia dla całych rodzin!

Cysterskie Smaki podczas Odpustu św. Rocha w Wąchocku (16 sierpnia 2026)

Szukasz miejsca, gdzie połączysz tradycję, wyjątkowe kulinaria i świetną rodzinną atmosferę? W niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku od godziny 10:00, na terenie przed Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wąchocku odbędzie się wydarzenie „Cysterskie Smaki”, organizowane przy okazji tradycyjnego Odpustu św. Rocha w cysterskiej parafii. Wydarzenie objęte jest Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock Roberta Janusa oraz Ojca Opata Eugeniusza Augustyna OCist. W programie wydarzenia:

Kulinarna uczta tradycji. Prezentacja potraw regionalnych i tradycyjnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Wąchocka, Marcinkowa oraz Parszowa.

Prezentacja potraw regionalnych i tradycyjnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Wąchocka, Marcinkowa oraz Parszowa. Jarmark odpustowy. Tradycyjne kramy i stragany z rękodziełem i smakołykami.

Tradycyjne kramy i stragany z rękodziełem i smakołykami. Strefa dla dzieci . Dmuchańce i liczne atrakcje dla najmłodszych.

. Dmuchańce i liczne atrakcje dla najmłodszych. Występy artystyczne (od godz. 13:30) Popisy podopiecznych Studia Piosenki MGOK w Wąchocku. Występ zespołu Tychowanie

(od godz. 13:30) Popisy podopiecznych Studia Piosenki MGOK w Wąchocku. Występ zespołu Tychowanie Tradycyjna potańcówka. Wieczorna zabawa taneczna pod gołym niebem!

Dlaczego warto przyjechać? Wąchock to serce cysterskiej historii w regionie. Połączenie duchowego odpustu z ucztą smaków przygotowaną przez lokalne gospodynie oraz wiejską potańcówką sprawia, że to idealna propozycja na klimatyczną niedzielę w Świętokrzyskiem!

VI Gala Walk Rycerskich w Zamku Krzyżtopór – Rycerze w Krzyżtoporze (16 sierpnia 2026)

Kolejna propozycja z urokliwego Ujazdu! Dzień po historycznym pokazie mody, w niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku w godzinach 13:00–18:00, monumentalne mury Zamku Krzyżtopór staną się areną zaciętych rycerskich pojedynków! Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska Marek Staniek oraz Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe zapraszają na VI Galę Walk Rycerskich. W programie wydarzenia

Pełnokontaktowe walki rycerskie. Widowiskowy i niezwykle dynamiczny turniej prawdziwych rycerskich starć pod zamkowymi murami.

Widowiskowy i niezwykle dynamiczny turniej prawdziwych rycerskich starć pod zamkowymi murami. Turniej młodzieżowy na broń miękką. Rywalizacja angażująca widzów – doskonała okazja dla młodszych pasjonatów historii na spróbowanie swoich sił!

Rywalizacja angażująca widzów – doskonała okazja dla młodszych pasjonatów historii na spróbowanie swoich sił! Tor łuczniczy. Sprawdzian celności i wprawnego oka dla chętnych.

Sprawdzian celności i wprawnego oka dla chętnych. Szranki treningowe i stanowisko zbrojmistrza. Przyjrzyj się z blisko dawnej broni, pancerzom i podejrzyj, jak wyglądały przygotowania wojowników.

Przyjrzyj się z blisko dawnej broni, pancerzom i podejrzyj, jak wyglądały przygotowania wojowników. Obóz rycerski. Obozowisko rekonstruktorów pozwalające poczuć autentyczną atmosferę dawnych wieków.

Dlaczego warto przyjechać? Rycerskie widowisko w wyjątkowej scenerii ruin jednego z największych zamków w Europie to idealna propozycja dla całej rodziny. Emocjonujące walki, możliwość aktywnego udziału w turniejach i klimatyczny obóz zbrojnych zapewnią fantastyczne wrażenia na zakończenie długiego weekend.

Zobacz jak dziś wygląda monumentalny zamek Krzyżtopór [GALERIA]

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Festiwal Od Nowa w Kielcach (14 sierpnia 2026)

Mocne muzyczne uderzenie na sam początek długiego weekendu w stolicy regionu! W piątek, 14 sierpnia 2026 roku, malowniczy Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach po raz kolejny stanie się areną wyjątkowego maratonu muzycznego pod gołym niebem. Festiwal Od Nowa to absolutna gratka dla miłośników czołowych polskich artystów i klimatycznych brzmień. Kogo zobaczymy na scenie w Amfiteatrze Kadzielnia?

Kortez – mistrz klimatycznych, głębokich i nostalgicznych piosenek,

– mistrz klimatycznych, głębokich i nostalgicznych piosenek, Igo – jeden z najbardziej charyzmatycznych i energetycznych głosów w Polsce,

– jeden z najbardziej charyzmatycznych i energetycznych głosów w Polsce, Zalia – wschodząca gwiazda młodego pokolenia, serwująca nowoczesne brzmienia pop i R&B,

– wschodząca gwiazda młodego pokolenia, serwująca nowoczesne brzmienia pop i R&B, Ralph Kaminski – niezwykle barwna postać polskiej sceny, słynąca z dopracowanych, wręcz teatralnych występów,

– niezwykle barwna postać polskiej sceny, słynąca z dopracowanych, wręcz teatralnych występów, Kasia Sienkiewicz – znana z zespołu Kwiat Jabłoni, zaprezentuje swoje wyjątkowe wokalne odsłony.

Praktyczne informacje: Lokalizacja: Amfiteatr Kadzielnia, Kielce.Bilety: Wydarzenie biletowane. Bilety są dostępne w sprzedaży internetowej (m.in. na serwisach Ebilet, KupBilecik czy Eventim).Dlaczego warto tam być? Koncert w ikonicznym kieleckim amfiteatrze wyciętym w skałach dawnym kamieniołomie to wydarzenie o niesamowitej oprawie. Największe gwiazdy współczesnej polskiej sceny w jednym miejscu zapewnią niezapomniane emocje na otwarcie sierpniowego weekendu!

8. Kazimierska Parada Psów i Święto Patrona Miasta św. Rocha (17 sierpnia 2026)

Szukasz wyjątkowej propozycji na zakończenie długiego weekendu, w której mogą uczestniczyć także Twoi czworonożni przyjaciele? W poniedziałek, 17 sierpnia 2026 roku, Kazimierza Wielka zaprasza na obchody Święta Patrona Miasta – św. Rocha. Z tej okazji Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka oraz Kazimierski Ośrodek Kultury organizują uroczystą 8. Kazimierską Paradę Psów św. Rocha!Szczegóły wydarzenia:

Godzina zbiórki 18:00

18:00 Miejsce zbiórki: Pod figurą św. Rocha w Kazimierzy Wielkiej

Pod figurą św. Rocha w Kazimierzy Wielkiej Trasa: Przemarsz spod figury patrona na kazimierski Rynek

Ważne informacje dla uczestników z psami: Do udziału w paradzie zaproszone są wszystkie psy posiadające aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie. Ze względów bezpieczeństwa w paradzie nie mogą brać udziału psy rasy uznawanej za agresywną (znajdujące się na liście 11 agresywnych ras zgodnie z rozporządzeniem MSWiA).Dlaczego warto wpaść? Święty Roch jest patronem m.in. psów i zwierząt domowych, co czyni tę tradycję niezwykle urokliwą i unikalną w skali całego województwa! To świetny, sympatyczny spacer połączony ze wspólnym świętowaniem na kazimierskim Rynku – idealna propozycja dla miłośników czworonogów.