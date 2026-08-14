To miasteczko wygląda jak z "pocztówki". Znajduje się na samym krańcu Świętokrzyskiego

Wystarczy stanąć na tutejszym Rynku, by poczuć ten specyficzny rytm. Miasteczko, które odzyskało prawa miejskie dopiero w 2019 roku, jest jak stara, piękna rycina, na której ktoś dorysował nowoczesny element. Jest nim nowa przeprawa na Wiśle, oddana do użytku w 2020 roku, która ostatecznie zastąpiła sentymentalny prom łączący przez dziesięciolecia Nowy Korczyn z małopolską Borusową. Choć technologia idzie naprzód, klimat królewskiego grodu sprzed wieków wciąż unosi się nad zakolami rzeki.

Autor: facebook.com/ Paweł Zagaja/ Archiwum prywatne Najpiękniejszy most w Świętokrzyskiem. Nowy Korczyn

Osiemdziesiąt trzy wizyty Jagiełły

Historia Nowego Korczyna to opowieść o wielkim rozkwicie i bolesnym upadku. Wszystko zaczęło się w XIII wieku, kiedy Bolesław Wstydliwy wraz z żoną Kingą postanowili osadzić tu „Nowe Miasto”. Lokalizacja była genialna – w połowie drogi między Krakowem a Sandomierzem, przy ważnych traktach handlowych na Ruś i Węgry. To właśnie tutaj Władysław Jagiełło zwołał zjazd rycerstwa, uznawany za pierwszy polski sejm, i to tutaj aż 83 razy zatrzymywał się ze swoim dworem.

Największy blask miasto zyskało za czasów Kazimierza Wielkiego, który otoczył je murami i wzniósł potężny, murowany zamek królewski. Była to jedna z najzacniejszych rezydencji monarszych w Polsce, miejsce zjazdów politycznych i hołdów lennych. Dziś po zamku nie ma już widocznych śladów – w 1776 roku Sejm zezwolił na jego rozbiórkę, a kamień z królewskich murów posłużył... do budowy synagogi. To jeden z tych paradoksów historii, które sprawiają, że duch dawnej twierdzy wciąż jest obecny w miasteczku, tyle że w zupełnie innej formie.

Malownicza ruina i lwy na ścianie

Spacerując w stronę rzeki, nie sposób pominąć ruin synagogi. To prawdopodobnie jeden z najbardziej fotogenicznych obiektów na całym Ponidziu, wkomponowany w zielony krajobraz doliny Nidy. Wzniesiona pod koniec XVIII wieku budowla w stylu klasycystycznym, dziś jest zabezpieczoną ruiną, która wciąż budzi podziw swoją skalą. Na fasadzie wciąż można dostrzec ślady ośmiokolumnowego portyku, a we wnętrzu, na wschodniej ścianie głównej sali modlitewnej, zachował się aron-ha-kodesz. Szafa do przechowywania Tory zdobiona jest symbolicznymi wizerunkami lwów, które milcząco przypominają o dawnej, licznej społeczności żydowskiej Nowego Korczyna.

Kawałek dalej, przy Rynku pod numerem 25, stoi niepozorna kamienica zwana Domem Długosza lub „Akademią”. Choć z zewnątrz może nie rzucać się w oczy, jej mury pamiętają XVI wiek. To tutaj według tradycji nauki pobierał słynny kronikarz Jan Długosz. Wewnątrz zachowały się sklepienia kolebkowe oraz niewielka wystawa poświęcona historii miasta i św. Kindze. To właśnie takie miejsca sprawiają, że Nowy Korczyn jest jak żywa lekcja historii, którą odkrywa się krok po kroku.

Autor: facebook.com/swietokrzyskie.pro/ Archiwum prywatne

Tęcza w kościele i bosa święta

Duchowość Nowego Korczyna jest nierozerwalnie związana z dwiema świątyniami. Pierwsza z nich to zespół pofranciszkański z kościołem św. Stanisława Biskupa, ufundowany już w 1257 roku. Z zewnątrz surowa, gotycka bryła skrywa oszałamiające, barokowe wnętrze. Polichromie mienią się tam niczym „tęczowe niebo”, a wzrok przykuwa imponująca belka tęczowa z grupą Ukrzyżowania oraz bogato zdobione stalle przedstawiające cuda św. Antoniego. Kościół ten pełni funkcję diecezjalnego sanktuarium św. Kingi.

Druga świątynia, kościół św. Trójcy z XVI wieku, to przykład architektonicznej elegancji i symetrii. Już od strony rynku widać nietypową dekorację prezbiterium z arkadowymi ogrójcami. Warto wejść do środka, by zobaczyć manierystyczne stiuki, charakterystyczne dla kościołów Ponidzia, oraz fragment późnogotyckiego tryptyku z rzadką sceną opłakiwania Chrystusa.

Niezwykle ważnym punktem dla mieszkańców i pielgrzymów jest źródełko św. Kingi, położone nieco na uboczu, przy drodze w stronę Starego Korczyna. Kinga, która „wolała być matką poddanych niż księżną”, słynęła z tego, że nawet zimą pokonywała tę drogę boso, zatrzymując się przy źródełku, by przemyć stopy. Według legendy woda z tego miejsca ma moc uzdrawiania chorób oczu. Dziś przy studni z wiaderkiem na łańcuchu stoi figura świętej z 1820 roku. Choć otoczenie nosi pewne piętno zapomnienia i brakuje tam wyraźnej ścieżki, panuje tu aura niezwykłej zadumy.

Autor: facebook.com/SWIETOKRZYKIE/ Archiwum prywatne

Nowy Korczyn z perspektywy kajaka

Miasteczko najlepiej zwiedzać pieszo – cała trasa spacerowa przez centrum i najważniejsze zabytki ma około 3 kilometry, co zajmuje nieco ponad godzinę. To idealna propozycja na rodzinną wycieczkę, ponieważ trasa jest krótka i łatwa. Miłośnicy aktywniejszego wypoczynku powinni natomiast spojrzeć w stronę rzeki. Nida jest tu płytka i czysta, co czyni ją jednym z najpiękniejszych szlaków kajakowych w regionie. Przystań kajakowa zlokalizowana w pobliżu synagogi to miejsce, gdzie wielu turystów kończy swoje spływy, delektując się widokiem historycznych ruin z perspektywy wody.

Dziś Nowy Korczyn stoi u progu kolejnych zmian. Gminny Program Rewitalizacji do 2030 roku zakłada m.in. modernizację centrum, budowę nowych ścieżek rowerowych i dalsze zabezpieczanie zabytków, w tym synagogi oraz pomnika księcia Bolesława Wstydliwego. To miasteczko, mimo przeciwności losu i wojen, które wielokrotnie je niszczyły, wciąż ma w sobie królewską godność. Warto tu przyjechać, zanim znowu stanie się gwarnym punktem na turystycznej mapie – by w ciszy Ponidzia usłyszeć szept historii znad dwóch rzek

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Świętokrzyskie. W jakiej miejscowości znajduje się obiekt ze zdjecia? Pytanie 1 z 12 W której miejscowości w Świętokrzyskiem zobaczyć można słynny Dąb Bartek? Zagnańsk Masłów Chęciny Następne pytanie

źródła: Świętokrzyskie Travel, Miasto i Gmina Nowy Korczyn, Zabytek.pl