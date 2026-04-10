Wojskowe Targi Służby i Pracy w Skarżysku-Kamiennej

Podczas konferencji szczegóły wydarzenia przedstawili: pułkownik Tomasz Maj, Szef Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji, wicestarosta Powiatu Skarżyskiego Katarzyna Bilska oraz dyrektor Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych Joanna Żurawka. Prelegenci podkreślali, że targi mają charakter informacyjno-rekrutacyjny i są skierowane zarówno do młodych ludzi, jak i osób rozważających zmianę ścieżki zawodowej. Ich głównym celem jest przybliżenie możliwości służby w Wojsku Polskim oraz pokazanie jego nowoczesnego potencjału.

W trakcie konferencji zaprezentowano bogaty program wydarzenia. Na uczestników czekać będą pokazy najnowocześniejszego sprzętu wojskowego, w tym czołgów, pojazdów opancerzonych i dronów, a także dynamiczne prezentacje wyszkolenia żołnierzy oraz pokazy pierwszej pomocy i medycyny pola walki.

Trzecie wojskowe targi mają na celu propagowanie służby wojskowej. Będą obecni przedstawiciele różnych jednostek, w tym 18. Dywizji, która zaprezentuje najwięcej nowoczesnego sprzętu, m.in. najnowszą wersję czołgu Abrams czy moździerze Rak. Pokażemy także działalność jednostek, takich jak Centrum Przygotowań do Misji czy Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej. Będzie można dowiedzieć się, jak wygląda służba – mówił pułkownik Tomasz Maj.

Organizatorzy wydarzenia zadbali o dodatkowe atrakcje. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze strzelnicy pneumatycznej, zobaczyć występy artystyczne oraz pokazy sportowe. Dodatkowo wystąpi Orkiestra Wojskowa z Dęblina, a chętni skorzystają z bezpłatnej strzelnicy wirtualnej i spróbują tradycyjnej wojskowej grochówki.

Oprócz nowoczesnego sprzętu i wysoko wykwalifikowanej kadry wojskowej zaprezentujemy także potencjał szkoły. Do dyspozycji będzie m.in. strzelnica pneumatyczna. Zaplanowaliśmy również występy lokalnych artystów, w tym naszego barda Zbyszka Bibera, a także pokazy sztuk walki w wykonaniu Karate Kyokushin – mówiła wicestarosta Katarzyna Bilska.

W wydarzenie aktywnie włączy się również młodzież. W auli Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych zaprezentują się uczniowie oddziałów przygotowania wojskowego, które działają już od trzech lat. Młodzież pokaże m.in. udzielanie pierwszej pomocy.

Organizatorzy zaznaczają, że targi to nie tylko widowiskowe pokazy, ale przede wszystkim możliwość bezpośredniego kontaktu z rekruterami, uzyskania szczegółowych informacji oraz zaplanowania indywidualnej ścieżki kariery w wojsku. Wydarzenie odbędzie się na terenie Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych przy ul. Legionów 119 (godz. 9.00–17.00) i – jak podkreślono ma szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń promujących służbę wojskową w regionie.

Źródło: Powiat Skarżyski