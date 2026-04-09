Nowe płuca osiedla i walka o klimat

Głównym założeniem projektu pod nazwą „AkTYwne Miasto. Razem dla rozwoju Starachowic” jest stworzenie miejsca przyjaznego zarówno ludziom, jak i naturze. Wokół SP 11 pojawi się nowa, funkcjonalna zieleń, w tym zieleńce, rabaty oraz nasadzenia roślin lokalnych. Takie rozwiązanie ma nie tylko poprawić estetykę osiedla, ale przede wszystkim zwiększyć bioróżnorodność i ograniczyć efekt miejskiej wyspy ciepła.

W ramach działań proekologicznych zaplanowano również:

Zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, która wesprze naturalną retencję wody.

Instalację fotowoltaiczną na budynku szkoły, co wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju.

Ekologiczne rozwiązania przeciwdziałające skutkom intensywnych opadów deszczu

i Autor: Marek Materek/ Facebook Metamorfoza wokół SP 11 w Starachowicach. Zobacz, jak zmieni się przestrzeń przy „Ekoszkole” dzięki funduszom szwajcarskim

Sport i zabawa. Pumptrack i strefy aktywności

Dla młodszych pokoleń najważniejszą nowością będzie strefa aktywności z pumptrackiem. Ma to być miejsce sprzyjające integracji i aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Otoczenie szkoły wzbogaci się także o:

Ścieżki sensoryczne oraz edukacyjne, pozwalające na naukę biologii i ochrony środowiska poprzez bezpośredni kontakt z naturą.

Małą architekturę, taką jak altanki do prowadzenia lekcji w terenie, pergole, wiaty oraz liczne ławki

Bezpieczeństwo i nowoczesna infrastruktura

Zmiany nie ominą również układu komunikacyjnego. Aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów, wewnątrz placu szkolnego powstanie strefa „kiss+ride”. Dodatkowo, od strony hali sportowej, zaplanowano rozbudowę ekologicznych miejsc parkingowych.

i Autor: Marek Materek/ Facebook Zielona Metamorfoza Ekoszkoły na osiedlu Skałka

Skąd pochodzą środki?

Cała inwestycja wokół SP 11 jest częścią szerszego projektu, który zajął 9. miejsce na ogólnopolskiej liście rankingowej. Starachowice pozyskały na ten cel blisko 78-80 milionów złotych (co stanowi równowartość około 17,5 mln franków szwajcarskich). Projekt jest w 100% finansowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Warto podkreślić, że planowane zmiany wokół „Ekoszkoły” to kontynuacja sukcesów miasta w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych – wcześniej Starachowice z powodzeniem realizowały inwestycje przy wsparciu funduszy norweskich, czego efektem było m.in. powstanie Centrum Kreatywności Pałacyk.

Szkoły w Starachowicach otrzymają StarLaby

Zgodnie z planami projektu „AkTYwne Miasto. Razem dla rozwoju Starachowic”, nowoczesne pracownie typu StarLab zostaną utworzone w czterech starachowickich szkołach podstawowych. Są to następujące placówki:

Szkoła Podstawowa nr 1,

Szkoła Podstawowa nr 9,

Szkoła Podstawowa nr 10,

Szkoła Podstawowa nr 13

Pracownie te, określane również jako pracownie STEM, będą służyły do prowadzenia dodatkowych zajęć, m.in. z programowania oraz informatyki. Celem ich powstania jest maksymalne wzmocnienie kompetencji uczniów, aby zachęcić ich do wyboru szkół kształcenia branżowego i technicznego w przyszłości.

Działania te są częścią szerszego modułu o nazwie „Starachowicki Uczeń Zawodowiec”, który zakłada naukę kompetencji przyszłości już od poziomu szkoły podstawowej.