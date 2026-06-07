Czołowe zderzenie hulajnogi z rowerem w Starachowicach. Ranni nastoletni chłopcy

Na ulicy Moniuszki w Starachowicach hulajnoga zderzyła się z rowerem
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę (07.06) około godziny 14:30. Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, zawinił brak ostrożności podczas pokonywania zakrętu.
14-letni rowerzysta, pokonując zakręt, zjechał na przeciwną stronę ścieżki rowerowej, gdzie zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka 16-latkiem poruszającym się hulajnogą elektryczną. Na miejsce wezwane zostały służby ratunkowe. Obaj nastolatkowie odnieśli obrażenia wymagające pomocy medycznej. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował poszkodowanych do szpitala - informuje Paweł Kusiak, oficer prasowy KPP w Starachowicach.
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