Czołowe zderzenie hulajnogi z rowerem w Starachowicach. Ranni nastoletni chłopcy

Do groźnego wypadku doszło na ścieżce rowerowej w Starachowicach. W niedzielne popołudnie na ulicy Moniuszki czołowo zderzył się 14-letni rowerzysty z 16-latkiem kierującym hulajnogą elektryczną. Obaj nastolatkowie odnieśli obrażenia i zostali przetransportowani do szpitala.

i Autor: KPP w Starachowicach/ Materiały prasowe