Co dokładnie wykryto w wodzie?

Najnowsze badania próbek pobranych 20 lipca nie pozostawiają złudzeń. W sieci wodociągowej stwierdzono obecność niebezpiecznych drobnoustrojów:

bakterie grupy coli w ilości 7 jtk/100 ml,

enterokoki w ilości 6 jtk/100 ml.

To wystarczyło, by Sanepid ogłosił całkowity brak przydatności wody do spożycia dla kilku kluczowych miejscowości.

Kogo dotyczy alert? Lista miejscowości

Zgodnie z oficjalnym komunikatem podpisanym przez dyrektor Ewę Dróżdż, ograniczenia dotyczą mieszkańców miejscowości:

Marcinków, Rataje, Wąchock.

Warto przypomnieć, że we wcześniejszych tygodniach problemy dotykały głównie ulic Wygoda i Górna w samym Wąchocku, ale obecny alert z lipca 2026 roku ma szerszy zasięg terytorialny związany z konkretnym ujęciem.

Surowa lista zakazów – o czym musisz pamiętać?

Woda z kranu w zagrożonych rejonach stała się „wodą techniczną”. Kategorycznie zabrania się jej używania do:

picia i przygotowywania posiłków,

mycia owoców i warzyw,

mycia naczyń kuchennych,

mycia zębów oraz przemywania otwartych ran.

Co jest dozwolone? Surowa woda może być wykorzystywana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak kąpiel (pod warunkiem użycia mydła), spłukiwanie toalet czy mycie podłóg.

Punkty poboru wody zdatnej do spożycia

1. Rataje – Wjazd do Ujęcia Wody - Beczka 5000L

– Wjazd do Ujęcia Wody - Beczka 5000L 2. Wąchock - Przy placu Mjr. Ponurego, chodnik przy aptece - Mauser x 2 + woreczki,- ul. Nadrzeczna k/nr 12, na rozjeździe dróg - Mauser x 1- ul. Partyzantów/Krzemienica - Woreczki- ul. Tysiąclecia/Wesoła na chodniku - Mauser x 1- ul. Radomska/Słoneczna na chodniku - Mauser x 1- ul. Radomska/Szeroka przy pętli - Mauser x 2- ul. Torowa/Szydłowiecka na chodniku - Mauser x 1- ul. Szydłowiecka przy D.P.S. - Mauser x 1

- Przy placu Mjr. Ponurego, chodnik przy aptece - Mauser x 2 + woreczki,- ul. Nadrzeczna k/nr 12, na rozjeździe dróg - Mauser x 1- ul. Partyzantów/Krzemienica - Woreczki- ul. Tysiąclecia/Wesoła na chodniku - Mauser x 1- ul. Radomska/Słoneczna na chodniku - Mauser x 1- ul. Radomska/Szeroka przy pętli - Mauser x 2- ul. Torowa/Szydłowiecka na chodniku - Mauser x 1- ul. Szydłowiecka przy D.P.S. - Mauser x 1 3. Marcinków Dolny przy OSP - Mauser x 1 + woreczki,

przy OSP - Mauser x 1 + woreczki, 4. Marcinków Górny na skrzyżowaniu - Mauser x 1

Służby w akcji. Chlorowanie i woda zastępcza

Zarządca wodociągu już rozpoczął procedury naprawcze oraz intensywne chlorowanie sieci. Ma to na celu szybkie unieszkodliwienie bakterii, jednak wiąże się z pojawieniem się charakterystycznego zapachu chloru w kranach.Mieszkańcy nie zostaną bez pomocy – zarządca został zobowiązany do zapewnienia wody zdatnej do spożycia z zastępczych źródeł (np. cysterny lub woda konfekcjonowana).

Ważne rady na czas kryzysu (według Sanepidu)

Dyrektor Ewa Dróżdż w swoich wytycznych przypomina o kilku kluczowych zasadach bezpieczeństwa, które warto stosować, gdy w sieci pojawia się chlor:

Dla najmłodszych: Noworodki i niemowlęta powinny być myte w wodzie butelkowanej lub przegotowanej, ponieważ chlor silnie wysusza wrażliwą skórę.

Noworodki i niemowlęta powinny być myte w wodzie butelkowanej lub przegotowanej, ponieważ chlor silnie wysusza wrażliwą skórę. Dla właścicieli zwierząt: Zwierzęta mają czulszy węch – zapach chloru może zniechęcać je do picia, co jest niebezpieczne podczas upałów.

Zwierzęta mają czulszy węch – zapach chloru może zniechęcać je do picia, co jest niebezpieczne podczas upałów. Dla akwarystów: Chlorowana woda jest śmiertelnie niebezpieczna dla ryb – nigdy nie dolewaj jej bezpośrednio do akwarium.

Chlorowana woda jest – nigdy nie dolewaj jej bezpośrednio do akwarium. Płukanie rur: Jeśli zauważysz zmianę barwy wody, pozwól jej spływać przez kilka minut, aż stanie się bezbarwna.

Obecny alert obowiązuje do odwołania. Kolejne komunikaty będą publikowane po uzyskaniu wyników nowych badań laboratoryjnych. Do tego czasu mieszkańcy Marcinkowa, Rataj i Wąchocka muszą uzbroić się w cierpliwość i korzystać wyłącznie z bezpiecznej, dostarczanej wody.